Героиня RT из многодетной семьи австралийских фермеров получила российское гражданство

Австралийка Сабрина Хэйр, обратившаяся два года назад в проект «Не один на один», получила паспорт РФ по ускоренной процедуре. Девушка успешно сдала экзамен по русскому языку, после чего комиссия присвоила ей статус носителя. Благодаря тому, что теперь у Сабрины есть паспорт, её родственники смогут приобрести гражданство РФ в упрощённом порядке. МВД в рамках совместной работы с RT оказывает семье Хэйр помощь в оформлении документов. Сейчас проблема возникла у детей сестры Сабрины Анюты. Трое их них пока не получили виды на жительство. Для этого им необходимо вернуться из Алтайского края, где сейчас проживает семья Хэйр, в Новосибирск, так как именно там они начинали процесс приобретения гражданства. Супругам тяжело ездить с детьми более 400 км в одну сторону. RT обратился в МВД с просьбой по возможности помочь им сделать документы в Барнауле.

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Дочь австралийских фермеров Джона и Эвелин Хэйр Сабрина получила российское гражданство в упрощённом порядке благодаря содействию Главного управления по вопросам миграции МВД России.

«Я хочу поделиться с вами хорошей новостью. На прошлой неделе я наконец-то получила российское гражданство, — рассказала RT Сабрина. — Я даже не могу описать, что это за чувство, когда мне вручили паспорт. Даже сейчас не верится, что это произошло. Мы так долго к этому шли, что даже не поверили, когда узнали. Это было так: да, правда? Я сейчас стала гражданкой России? Конечно, это очень радостно, я очень счастлива, что сейчас много вещей станут для меня в статусе гражданки РФ гораздо проще. Пока я потихоньку разбираюсь, что мне теперь нужно делать, когда я уже гражданка РФ, какие документы ещё оформлять. Большое вам спасибо за всю вашу помощь и поддержку во время этого процесса».

По словам девушки, она успешно прошла комиссию на носителя русского языка. Его изучением Сабрина занимается уже несколько лет.

«Сложность была лишь в том, что очень трудно понять, как подготовиться к комиссии, — объясняет она. — В интернете практически ничего не написано об этом, поэтому я очень тщательно старалась всё выучить. В итоге я так хорошо подготовилась, что сама комиссия показалась мне простой. Не было также и проблем с зачитыванием присяги, когда я получала паспорт. Я заранее нашла её текст и выучила. Кроме того, я прочитала Конституцию РФ, чтобы понимать, на что я иду, когда становлюсь гражданкой России. Так что проблем никаких не было».

Как ранее писал RT, благодаря наличию у Сабрины российского гражданства её родственники смогут получить его в упрощённом порядке. Однако проблемы возникли у детей сестры Сабрины Анюты и её мужа Джастина. Трое из них, в том числе новорождённая дочь, пытаются получить вид на жительство (ВНЖ). В местном миграционном управлении супругам сказали, что для этого следует вернуться в Новосибирск.

«Это очень далеко от места, где мы проживаем, — объясняет Сабрина, — и детям тяжело ездить туда и обратно за документами и медицинскими анализами».

RT направил запрос в МВД с просьбой по возможности оказать содействие детям в оформлении документов по месту жительства.

Заложили фундамент будущего дома

Многодетная христианская семья Хэйр переехала из Австралии в Россию в 2019 году из-за несогласия с либеральными правовыми реформами, в частности с легализацией в 2017 году однополых браков.

Впечатлившись природой Алтайского края, семья решила купить участок в городе-курорте Белокурихе и заниматься фермерством. Однако сперва они поселились в Новосибирске — там Сабрина, Анюта и их брат Джоаш изучали русский язык, а также работали репетиторами по английскому. Пока у них были действительны визы, они пытались начать процесс оформления гражданства, но из-за ситуации с пандемией коронавируса сделать это было сложно.

При этом семья очень хотела остаться в России, в связи с чем Сабрина даже записала видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросила помощи. Девушка также обратилась в проект «Не один на один».

После запроса RT в МВД семье начали оказывать содействие в выдаче разрешительных документов. Так, уже через полгода миграционное управление помогло детям Джона и Эвелин Хэйр получить разрешения на временное проживание (РВП) по квоте. Самим супругам проставили штампы об РВП в январе 2023 года без учёта квоты. В это же время Сабрина, Джоаш и Анюта, а также муж и ребёнок последней получили ВНЖ. Это позволило детям переехать из Новосибирска к родителям в Алтайский край. Пока у них на руках были РВП, они не имели права покинуть регион выдачи документов.

Сейчас семья Хэйр проживает на Алтае и уже начала строить ферму.

«Мы купили участок и заложили фундамент нашего будущего дома», — говорит Сабрина.

После того как Сабрине выдали ВНЖ, у неё появилась возможность подать заявление на упрощённый порядок приобретения российского гражданства в статусе носителя русского языка. Как ранее объясняла девушка, если бы она не прошла комиссию, всей семье пришлось бы жить по ВНЖ ещё пять лет и только после этого подавать заявления на оформление гражданства в общем порядке.