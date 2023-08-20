Менее чем за час: средства ПВО сбили три украинских БПЛА самолётного типа в Белгородской области

Минобороны РФ сообщило, что днём 20 августа были пресечены очередные попытки террористических атак киевского режима на объекты на территории России. По данным ведомства, средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью три беспилотника самолётного типа. Это четвёртый субъект РФ за сутки, подвергшийся воздушной атаке. Ранее беспилотники были подавлены средствами РЭБ в Ростовской и Московской областях, а в Курске дрон упал на здание железнодорожного вокзала.

Днём в воскресенье, 20 августа, киевский режим пытался осуществить несколько террористических атак на объекты на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, около 14:00 мск средства противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА самолётного типа в небе над Белгородской областью. Спустя примерно 40 минут силы ПВО сбили в регионе ещё один украинский беспилотник самолётного типа.

«Пострадавших и разрушений нет», — заявили в МО.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что средства ПВО поразили в воздухе три цели в период с 13:50 до 14:40 мск.

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Это не первая попытка атаки со стороны украинских вооружённых формирований за сегодняшний день.

Ночью силы ПВО обнаружили беспилотный летательный аппарат, движущийся над территорией Ступинского района Московской области в направлении Москвы. По данным Минобороны, БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в безлюдном районе.

В утренние часы в Ростовской области средствами РЭБ были подавлены три украинских дрона-камикадзе. Как сообщал губернатор региона Василий Голубев, два беспилотника упали на территории воинской части в Каменске, ещё один — севернее Новошахтинска. По его словам, жертв и разрушений нет.

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Между тем пять человек получили лёгкие ранения от осколков стёкол, после того как в ночь на 20 августа украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске. Повреждения получили крыша вокзала, его фасад, одна из платформ, зал ожидания и пешеходный тоннель, сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Поручил организовать всю необходимую помощь по устранению последствий удара, будут задействованы все нужные силы и средства. Прямо сейчас волонтёры работают на территории вокзала и помогают пассажирам при посадке на поезда», — отметил он в Telegram.

Как проинформировали позднее в пресс-службе Московской железной дороги, вокзал Курска работает в штатном режиме, движение поездов по станции не прерывалось, несмотря на проводимые железнодорожниками ремонтно-восстановительные работы.

В МИД России решительно осудили очередной террористический акт киевского режима.

«Целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры, в мирных жителей Курска, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны», — говорится в комментарии Марии Захаровой.

Она напомнила, что вокзал является памятником героям Курской битвы, он был построен вместо полностью разрушенного в результате гитлеровских бомбардировок Курского железнодорожного узла в 1943 году.

«Последыши гитлеровских прихвостней Бандеры и Шухевича, так же как и их идеологические прародители, в погоне за мнимой незалежностью и самостийностью на деле разрушают свою родину, превратив её в плацдарм очередного тщетного «дранг нах Остен», став слепым орудием западной агрессии против Москвы. И конец их будет столь же бесславен. Всё это делает задачу денацификации и демилитаризации Украины абсолютным приоритетом российской внешней политики», — заключила официальный представитель МИД.

Ранее Захарова подчёркивала, что Следственный комитет РФ расследует все факты преступной деятельности боевиков киевского режима.

«Вернуть к жизни истерзанных, расстрелянных и сожжённых ими людей невозможно, но Российская Федерация сделает всё необходимое, чтобы никто из нацистских карателей не ушёл от справедливого возмездия за совершённые преступления. Тем же украинским военнослужащим, кто, уверены, понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против неё или же капитулировать перед нашими войсками. В этих случаях достойное гуманное отношение ко всем гарантируется», — отметила дипломат.