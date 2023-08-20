МО сообщило о ещё одной попытке ВСУ атаковать территорию России с помощью БПЛА

Российские войска 20 августа примерно в 14:40 мск пресекли попытку ВСУ атаковать российскую территорию одним БПЛА самолётного типа, сообщает Минобороны России.

«20 августа около 14:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что БПЛА сбит над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно, что ВС России около 14:00 мск пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летальными аппаратами самолётного типа по объектам на территории России.