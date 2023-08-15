«Там настоящий ад»: 35 человек погибли при взрыве на автозаправке в Махачкале

По данным МЧС, 35 человек стали жертвами взрывов на автозаправочной станции в Махачкале. На месте трагедии до сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы. Среди жертв — посетители и сотрудники АЗС и автосервиса, а также случайные прохожие и люди, пытавшиеся помочь пострадавшим. RT пообщался с родными погибших и очевидцами.

Число погибших в результате взрывов и пожара на АЗС в Махачкале увеличилось до 35 человек, среди жертв есть дети, сообщает МЧС России.

После трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным следствия, 14 августа в помещении автосервиса на перекрёстке улицы Кулинская и федерального шоссе во время работ по обслуживанию автомобилей произошёл пожар, а затем взрыв. Пламя перекинулось на стоящие рядом здания, в том числе на автозаправку, загорелись припаркованные автомобили.

Специалисты оценили мощность взрыва в 35 т в тротиловом эквиваленте. Взрыв оказался таким мощным, поскольку в помещении автосервиса был склад, где хранилось 100 т селитры.

«В момент взрыва подъехал автобус»

По данным RT, во время пожара и взрывов рядом с АЗС находилось много людей и машин. Движение на участке федерального шоссе Махачкала — Астрахань довольно интенсивное, к тому же на обочинах расположены многочисленные кафе, хостелы, АЗС и молебные комнаты. В 1 км от места взрыва находится популярный у туристов пляж «Чёрные камни».

После того как прогремел взрыв и начался пожар, некоторые подошли поближе к месту ЧП, чтобы посмотреть на пламя и снять видео. В результате во время второго взрыва пострадало ещё больше людей. Об этом RT рассказал депутат Госдумы от Дагестана Нурбаганд Нурбагандов, отец Героя России Магомеда Нурбагандова.

По его словам, второй взрыв прогремел после того, как пламя перекинулось на АЗС, некоторых людей отбросило на 50—60 м взрывной волной.

«Очень многих жертв можно было бы избежать, если бы не любопытство очевидцев и желание снять на видео кадры пожара. Кроме того, в момент взрыва к заправке подъехал автобус, в котором были дети. Среди них есть погибшие. Там настоящий ад», — сообщил собеседник.

По данным RT, второй взрыв был настолько мощным, что погибли люди, которые в этот момент просто проезжали мимо.

Так, Курбан Ю. вместе с женой и полуторагодовалым ребёнком ехал на автомобиле по шоссе. Ночью 15 августа близкие опубликовали в соцсетях объявление об их пропаже, а утром стало известно, что вся семья погибла. По предварительным данным, первой опознали жену Курбана Ю.

«Их уже не найдут, они все погибли», — сказал RT родственник семьи.

Курбан с женой и ребёнком проезжал на машине мимо АЗС в момент взрыва

© Фото: соцсети

В момент взрыва рядом с АЗС случайно оказался и 15-летний Султан Ш. Мальчик работал на автомойке неподалёку от места трагедии. Вечером 14 августа за ним на работу пришёл отец.

«Они шли мимо АЗС, и отец Султана буквально на минуту отлучился — поздороваться с кем-то. И в этот момент случился взрыв. Его отец тоже ранен, но он пришёл в сознание и стал сам искать сына», — рассказала RT тётя подростка.

Семья мальчика продолжает его поиски. Родным уже несколько раз сообщали, что Султан погиб, но эта информация не подтверждалась.

«Его близкие ходили в два разных морга — нет его там. Нам пишут разные сотрудники больниц Махачкалы, говорят, что он в центральной больнице города. Но и говорят, что его в списках нет. Мы никак не можем узнать, где Султан», — добавила родственница мальчика.

Очевидцы оттаскивали раненых от огня

Среди погибших оказались и те, кто после пожара бросился помогать пострадавшим. 27-летний Тимур Конагбиев проезжал по шоссе на машине вместе с пасынком, когда увидел пламя.

«Он припарковался, ребёнка оставил в машине, а сам побежал туда помогать людям. И когда он бежал, снова прогремел взрыв, его отбросило. Об этом мне рассказывали те, кто был рядом. И мой сын тоже видел, как Тимур бежал», — рассказала RT жена погибшего мужчины. Ребёнок, который всё это время находился в припаркованной машине, не пострадал.

Сначала семья искала Тимура в больницах, но вскоре им позвонили из морга и пригласили на опознание тела. Погибший мужчина работал в Махачкале водителем — развозил фрукты. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

«У меня первый брак был неудачный. Я боялась во второй раз и замуж выходить, и ребёнка рожать. Но Тимур всегда так заботился о нас! Я и замуж вышла за его добрую душу. Вы не представляете, как он мечтал о дочке!» — сквозь слёзы рассказала RT вдова погибшего.

Пять месяцев назад в семье родилась долгожданная девочка. По словам женщины, Тимур не спускал дочку с рук и был очень счастлив, что его пожилая мать сможет понянчить внучку.

«Он всегда такой был: обязан помочь другим. Я у него спрашивала: «Чего ты боишься?» Он говорил: «Не успеть помочь человеку, который умирает», — рассказала жена Тимура. Семья похоронила его 15 августа.

Тимур погиб, пытаясь спасти раненых

© Фото: соцсети

До сих пор родственники пропавших без вести людей распространяют в соцсетях фотографии своих родных в надежде узнать хоть что-то об их судьбе.

Среди пропавших — нынешний владелец АЗС, которая загорелась после взрыва. По словам его племянника, мужчина прибежал на станцию, чтобы помочь пострадавшим, и после этого связь с ним прекратилась.

Между тем RT выяснил, что в 2017 году на АЗС выявили 12 серьёзных нарушений пожарной безопасности. Тогда владельцем станции был Ибрагим Шамхалов, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения.

Племянник нынешнего владельца АЗС Муслим подтвердил RT, что неприятности были у предыдущего хозяина заправки, а о проблемах у дяди он ничего не слышал.

«Не было у него проблем, человек он хороший, добрый. Это с прошлым владельцем проблемы были, он ездил без прав. Дядя пришёл туда спасать людей, но самого его до сих пор не нашли», — сказал Муслим.

Очевидец трагедии рассказал RT, что ещё до приезда скорой и пожарных пострадавшим на месте стали помогать обычные люди, которые оказались рядом.

Так, когда Магомед (имя изменено по просьбе героя) услышал про пожар, он срочно приехал из Махачкалы, чтобы спасти маму. Она работает кассиром в продуктовом магазине рядом со сгоревшей АЗС.

«Я думал, что она где-то там, в помещении, хотел ворваться в магазин, но меня не пускали. Потом знакомые парни сказали, что моя мама в порядке — она успела уйти из магазина. Я её нашёл, отвёз домой, а потом вернулся к АЗС», — рассказал собеседник.

Магомед оказывал помощь пострадавшим до четырёх-пяти часов утра. По его словам, на место приехало много местных мужчин, которые стали спасать раненых ещё до приезда скорой помощи.

«Было много людей. Мы, конечно, не разбирали завалы, а находили раненых, кого было видно, и оттаскивали их в безопасное место. Это было страшно. Я до сих пор в себя не пришёл после увиденного», — признался Магомед. Он вернулся домой только под утро, а потом, как обычно, пошёл на работу.