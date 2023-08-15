Мощность взрыва в Махачкале составила около 35 тонн в тротиловом эквиваленте
- РИА Новости
- © Пресс-служба МЧС РФ
Он обратил внимание, что огонь перенёсся на АЗС от взрыва аммиачной селитры в здании автосервиса.
«Там было более 90—100 тонн аммиачной селитры, это равнозначно где-то 35 тоннам в тротиловом эквиваленте», — цитирует Чарабураева РИА Новости.
В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.
Минстрой региона заявил, что была сформирована специальная комиссия для оценки ущерба разрушенных и повреждённых зданий.