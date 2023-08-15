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Мощность взрыва в Махачкале составила около 35 тонн в тротиловом эквиваленте

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Мощность взрыва в Махачкале составила около 35 тонн в тротиловом эквиваленте, заявил глава Ассоциации АЗС Дагестана Юсуп Чарабураев.
Мощность взрыва в Махачкале составила около 35 тонн в тротиловом эквиваленте
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МЧС РФ

Он обратил внимание, что огонь перенёсся на АЗС от взрыва аммиачной селитры в здании автосервиса.

«Там было более 90—100 тонн аммиачной селитры, это равнозначно где-то 35 тоннам в тротиловом эквиваленте», — цитирует Чарабураева РИА Новости.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.

Минстрой региона заявил, что была сформирована специальная комиссия для оценки ущерба разрушенных и повреждённых зданий.

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