Мощность взрыва в Махачкале составила около 35 тонн в тротиловом эквиваленте, заявил глава Ассоциации АЗС Дагестана Юсуп Чарабураев.

Он обратил внимание, что огонь перенёсся на АЗС от взрыва аммиачной селитры в здании автосервиса.

«Там было более 90—100 тонн аммиачной селитры, это равнозначно где-то 35 тоннам в тротиловом эквиваленте», — цитирует Чарабураева РИА Новости.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.

Минстрой региона заявил, что была сформирована специальная комиссия для оценки ущерба разрушенных и повреждённых зданий.