«Потерпел крушение в лесном массиве»: в Москве средствами РЭБ был подавлен украинский беспилотник

Средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник, пытавшийся осуществить террористическую атаку по объекту на территории Москвы, сообщили в Минобороны РФ. БПЛА потерпел крушение в лесном массиве на западе города, пострадавших и серьёзных разрушений нет. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, обломки дрона упали в районе Карамышевской набережной. Очевидцы рассказали RT, что беспилотник летел на малой высоте, а взрыв после его падения был очень сильным.

Днём 11 августа была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, при падении обломков БПЛА в районе Карамышевской набережной никто не пострадал, серьёзных разрушений нет.

По данным Ruptly, территория в парке рядом с больницей №67 им. Л.А. Ворохобова и Карамышевской набережной оцеплена.

Оперативные службы работают на месте, где упали обломки сбитого над Москвой беспилотника

Очевидец взрыва рассказал RT, что увидел столб дыма в 3—4 км от Живописного моста.

«Сейчас чемпионат России проводится на гребном канале, и мы даже удивились — такой мощный был взрыв. А после него белый дым поднялся вверх. Пролетающих мимо летательных аппаратов не видели и ничего такого не слышали», — сказал мужчина.

Работник вейксёрф-клуба на Карамышевской набережной также поделился с RT информацией о том, что перед взрывом видел серый беспилотник.

«Звук такой, как у моторчика. Он очень низко летел со стороны воды, потом скрылся из нашего поля зрения, и мы услышали очень громкий взрыв. Через пару секунд в 100 м от нас из-за домов показался черный дым. Потом тут же услышали сирены машин экстренных служб», — подчеркнул собеседник RT.

В аэропорту Внуково временно вводили ограничение на приём и вылет воздушных судов. Как сообщило РИА Новости, этот режим действовал с 09:40 мск до 10:50 мск.

«На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме», — отметили в пресс-службе аэропорта.

БПЛА «Бобёр»

Согласно кадрам очевидцев, над Москвой попытался пролететь украинский БПЛА «Бобёр»

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с RT отметил, что этот беспилотник сделан по схеме «утка».

«То есть двигатель и хвостовое оперение у него находятся впереди, сзади крылья. Крылья самолётного типа, он очень напоминает по своим возможностям и характеристикам израильский Harop. Особенности этой схемы, компоновки «Бобра» — схема «утка»: она позволяет данному беспилотнику маневрировать лучше, набирать быстрее высоту, снижаться. И, самое главное, увеличенная дальность — примерно до 1 тыс. км», — пояснил эксперт.

В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин также отметил дальность полёта украинского БПЛА.

Также по теме Возле Севастополя, в Московской и Калужской областях: МО сообщило об уничтожении украинских БПЛА в трёх регионах России Киевский режим в ночь на 10 августа пытался атаковать три региона России посредством 13 беспилотников. Как сообщает Минобороны РФ, два...

«И может с территории Украины достигать Москвы — вот это его главная особенность. А так беспилотник есть беспилотник... Ну и то, что его ведёт оператор, который может, видимо, через спутники руководить его полётом», — заключил собеседник RT.

Террористические методы киевского режима

Ранее на этой неделе уже пресекались попытки киевского режима атаковать Москву посредством беспилотников.

Так, в ночь на 10 августа в Московской и Калужской областях средствами ПВО были уничтожены два беспилотника, летевших в направлении российской столицы. За день до этого также были сбиты два украинских БПЛА, которые пытались пролететь в сторону Москвы. Как говорил Сергей Собянин, один был сбит в районе Домодедова, второй — возле Минского шоссе.

При этом заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев в ходе брифинга 9 августа отмечал, что террористические атаки киевского режима с применением беспилотников не имеют никакого военного смысла и носят исключительно террористический характер.

«Не имея возможности продемонстрировать своим западным хозяевам результат на поле боя, неонацистский киевский режим и далее подло прибегает к использованию террористических методов против жителей России, нанося удары по гражданским объектам, в том числе вдали от линии фронта, — сказал Зайцев. — Все преступления военнослужащих ВСУ, украинских националистов и представителей киевского режима тщательно фиксируются российскими правоохранительными органами. Украинских преступников ждёт неотвратимое наказание».