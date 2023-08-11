Военные эксперты рассказали о характеристиках украинского БПЛА «Бобёр»
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Как подчеркнул в беседе с RT военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, «Бобёр» сделан по схеме «утка».
«То есть двигатель и хвостовое оперение у него находятся впереди, сзади крылья. Крылья самолётного типа, он очень напоминает по своим возможностям и характеристикам израильский Harop. Особенности этой схемы, компоновки «Бобра» (схема «утка») — она позволяет данному беспилотнику маневрировать лучше, набирать быстрее высоту, снижаться и, самое главное, увеличенная дальность — примерно до 1000 км», — пояснил эксперт.
В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин также отметил дальность полёта этого БПЛА.
«И может с территории Украины достигать Москвы — вот это его главная особенность. А так беспилотник есть беспилотник... Ну, и то, что его ведёт оператор, который может, видимо, через спутники руководить его полётом», — заключил собеседник RT.
Ранее сообщалось, что, судя по кадрам очевидцев, над Москвой попытался пролететь украинский БПЛА «Бобёр». На носу дрона видно характерное оперение.
11 августа в Минобороны России заявили о пресечении попытки киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы.