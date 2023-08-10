«Хочется, чтобы сын посмотрел жизнь»: детей с особенностями из Донбасса привезли на спортивные сборы в Екатеринбург

Инклюзивный клуб единоборств DOJO №1 вывез детей с физическими и ментальными особенностями из Донбасса в Екатеринбург на спортивные сборы. Как отмечают организаторы поездки, они преследовали две цели: предоставить детям передышку от стресса, в котором те живут последние девять лет, и дать возможность пообщаться со сверстниками. Подробности — в материале RT.

Высокому, под два метра ростом, Богдану 13 лет. Всю свою жизнь он провёл в Донецке и уезжал из дома только на лечение в областную больницу — у него ряд серьёзных проблем со здоровьем. В Москве парень впервые: уже успел посмотреть Красную площадь, побывать в зоопарке, прокатился на метро. Видно, что столица ему понравилась — с лица не сходит улыбка.

Следующая остановка — Екатеринбург. Там Богдан и другие дети из Донецка и Макеевки, в том числе с особенностями здоровья, примут участие в спортивных сборах, организованных инклюзивным клубом боевых искусств DOJO №1.

«Хотя некоторые сомнения были, мы решили поехать, — рассказывает папа Богдана Александр. — Какой смысл в том, чтобы он всё время дома сидел? Хочется, чтобы сын посмотрел жизнь, увидел другие города, развивался. А чтобы всё прошло без неприятных неожиданностей, у меня всегда с собой в сумке тонометр и таблетки, которые он принимает».

Для Богдана на сборах разработана отдельная программа тренировок, продолжает Александр: «Большие нагрузки давать не будут, главное, чтобы он вместе с ребятами был, почувствовал себя в коллективе. Для него это большой прорыв. Обычно сын сидит дома, общения со сверстниками нет. В Донецке ребёнку с особенностями практически некуда пойти, даже во двор детей отпускать опасно. Хорошо, что на нас, наконец, обратили внимание, начали заниматься с нашими детьми».

«Понял, как помочь»

Организатор поездки, глава DOJO №1 Марсель Мансуров, занимается с ребятами из Донбасса с прошлого года, когда началась специальная военная операция. «Я с другом просто поехал в Донецк, чтобы на месте посмотреть, чем мы можем помочь. Наудачу зашли в школу, познакомились с директором, а тот, в свою очередь, свёл меня с Викторией, мамой особенного ребёнка, — вспоминает он. — Ребёнку 10 лет, восемь из них пришлись на войну, считай, мирного неба не видел, семья живёт в постоянном стрессе. Тогда я просто пригласил их в гости ко мне в Екатеринбург. Жили у меня, ходили на экскурсии, тренировки».

Когда Виктория вернулась в Донецк, то рассказала о поездке знакомым. «Судьба свела меня с такими людьми, и я понял, как могу им помочь, — продолжает Марсель. — Но за свой счёт всех желающих на сборы мы уже отвезти не могли, поэтому подались на президентский грант. Его быстро одобрили».

Накануне выезда детей Мансуров ещё раз побывал в Донецке, познакомился с родителями, провёл мастер-класс по единоборствам. «Многие поначалу колебались, отпускать ли детей со считай незнакомыми людьми. Я вообще заметил, что там немного настороженно относятся к «большой России». Моя задача была, помимо прочего, — показать, что здесь живут такие же люди, как они, которые хотят помочь», — рассказывает он.

Миссия «расположить к себе» у Марселя оказалась выполнена настолько хорошо, что поездка вышла за границы бюджета. «В смету было заложено 16 человек, а в итоге группа выросла до 30 участников», — говорит Мансуров. Разницу оплатили из средств клуба и спонсорской помощи.

«Тихая Москва»

Ещё одна незапланированная статья расходов — остановка в Москве. «Планировался приезд сразу в Екатеринбург, но мы решили разбить дорогу на две части и сделать крюк через Москву. Во-первых, детям тяжело столько ехать, а во-вторых, я считаю, что они должны увидеть столицу. Ребята почти всё время сидят дома, а тут у них столько впечатлений — и Красная площадь, и зоопарк, и ВДНХ», — перечисляет глава инклюзивного клуба единоборств.

Учитывая особенности детей, тренеры и сопровождающие постарались сделать пребывание в столице комфортным, чтобы никто не устал и не перевозбудился. «У нас с самого начала выстроена жёсткая дисциплина, чтобы никто не убежал, не озорничал. Основные передвижения происходят на автобусе, но дети сами попросили спуститься в метро, потому что они никогда его не видели, даже на трамвае прокатились впервые», — говорит Марсель.

И дети, и родители в беседе с RT упоминают, насколько спокойно в Москве по сравнению с Донецком и Макеевкой. «Живём в таком районе, где боевые действия близко, за последнее время было много повреждений. Каждую ночь просыпаешься от взрывов и думаешь, далеко или нет, пора ли прятаться», — делится Александр.

«Удивило, как тут всё тихо, по Донецку постоянно прилёты, — рассказывает мать двоих детей Юлия. — Наши дети уже знают, как себя вести при обстреле, выбегают в коридор. Эта поездка стала для нас настоящей передышкой».

Обстрелы ВСУ для многих жителей Донбасса уже стали чем-то привычным. Но обычную жизнь они полностью не исключают, добавляет Юлия: «Когда нет «бахов», мы спокойно занимаемся повседневными делами, стараемся не унывать. Но детей, например, сводить почти некуда: школы на «удалёнке», садики не работают, досуговые центры закрыты. Получается, что у детей нет опыта общения как такового — не умеют дружить, разруливать конфликты, делиться. Отсутствуют элементарные навыки, которые усваиваются ещё в садике. Здорово, что мы поехали и дети смогут побыть среди ровесников».

После Москвы группа прибыла в Екатеринбург, где проходят сборы. Тренируются все вместе — дети с особенностями, нормотипичные, взрослые, жители Донбасса и уральцы. Марсель Мансуров объясняет: через совместные занятия все узнают и учатся понимать друг друга, в этом и состоит подход клуба.

«У нас есть и профессиональные бойцы, и перспективные юниоры, которые на любительском уровне выигрывают, и массовый спорт, и группы с особыми детьми, — говорит он. — Я подвожу учеников к реальной жизни, чтобы они не под маминой юбкой сидели, а жили в обществе, могли дружить с обычными детьми, постоять за себя, строить личностные отношения, работать. В свою очередь, и здоровые дети учатся общению с особенными сверстниками. Не относились к ним с жалостью или страхом, а воспринимали их как людей. Эту философию мы несём в мир: принимать друг друга, независимо от наших физических данных, финансовых возможностей, того, в каком регионе живём или какой веры придерживаемся».

«Люди с аутизмом классные»

Как вспоминает Марсель Мансуров, работать с особенными детьми он начал случайно. Восемь лет назад к нему обратилась мама ребёнка с расстройством аутистического спектра (РАС) и попросила взять мальчика в секцию единоборств.

«Я раньше с такими учениками не сталкивался, но не смог остаться в стороне. С нуля учился понимать ребёнка, подбирал программу. Потом появились ещё дети с РАС, тренировались бок о бок с обычными детьми, которые тоже научились принимать их», — говорит он.

По мнению Мансурова, так постепенно меняется всё общество: «Например, один из моих первых учеников, Гриша, уже физически развитый подросток, и мне приятно, что он и сам стал проводником инклюзии в обществе. Он лидер в своей компании, и сам объясняет друзьям, что люди с аутизмом классные. Их не надо бояться, с ними надо дружить».

С тех пор он прошёл ряд курсов по работе с аутизмом, подготовил новых тренеров и на основе своей методики развивает инклюзивные боевые искусства в России. «Мы стремимся научить ребят, чтобы они осознавали свою ответственность и направляли силу в созидательное русло, в поддержку или самозащиту. Так они учатся выплескивать агрессию в отведённых рамках. Например, один из моих первых учеников с аутизмом, когда испытывал дискомфорт, начинал душить окружающих. В ходе тренировок мы смогли скорректировать поведение, больше он так не делает», — рассказывает глава клуба единоборств.

Марсель планирует превратить клуб в полноценную сеть, а также продолжать помогать детям Донбасса. «Хотим и дальше вывозить к нам на сборы детей, и уже не тридцать человек, а сотни и даже тысячи. У нас есть специалисты по ЛФК, тренеры, психологи — можем собрать большую команду, — делится с RT Мансуров. — Также мы хотим открыть филиал в Донецке. Не просто на время вывозить детей из-под бомбёжек, а чтобы они всё время могли полноценно заниматься и общаться».