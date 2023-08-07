«Могут продолжить преступную деятельность»: объявленные в розыск российские адвокаты, вероятно, укрылись в США

Российских адвокатов Ахмеда Шамояна и Рахмана Агайгельдиева объявили в международный розыск, следует из материалов суда и информации близких к следствию источников RT. Юристов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц. По версии правоохранительных органов, компания «Московский центр правовой поддержки» брала у клиентов деньги, но не оказывала обещанные юридические услуги. Как сообщают источники RT, обвиняемые успели покинуть страну и сейчас находятся в США. Ранее главной подозреваемой в деле была секретарь МЦПП Анастасия Смоланова, о которой писал RT. Как рассказал адвокат девушки, она по указанию руководства принимала деньги клиентов на свою карту. Смоланова ждёт суда под подпиской о невыезде, но в деле её роль уже признали неактивной.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал адвоката Ахмеда Шамояна. Он обвиняется в мошенничестве под видом оказания юридических услуг от лица компании «Московский центр правовой поддержки». Всего Шамояну вменяется 34 эпизода.

«В ходатайстве, представленном в суд с согласия руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, следователь указывает, что Шамоян А.Н. обвиняется в совершении тяжких преступлений, за каждое из которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трёх лет, которые не относятся к сфере предпринимательской деятельности. Находясь на свободе, обвиняемый, который скрылся от следствия и суда, может в дальнейшем скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжать заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства и иным путём воспрепятствовать производству по уголовному делу, о чём свидетельствует характер преступных деяний, совершённых им в составе организованной группы», — отмечается в постановлении суда (есть в распоряжении RT).

В отношении Шамояна вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении 34 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере), по факту хищения неустановленными лицами путём мошенничества денежных средств граждан под видом оказания юридических услуг ООО «Московский центр правовой поддержки», следует из материалов дела. По версии следствия, юристы брали с клиентов деньги, но не оказывали услуги, которые обещали.

Также, как сообщают близкие к следствию источники RT, обвиняемым по делу проходит Рахман Агайгельдиев. Оба мужчины формально не числились в МЦПП, но были реальными руководителями и бенефициарами компании, что подтверждалось свидетельскими показаниями, отмечает собеседник RT. Шамоян и Агайгельдиев объявлены в международный розыск. По данным источника, адвокаты успели покинуть страну и теперь скрываются в США. Судя по последним постам Шамояна в соцсетях, он уже выступает с юридическими консультациями по американскому законодательству, в частности объясняет, как оформить грин-карту для членов семьи.

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Первая подозреваемая

Как ранее сообщал RT, первоначально главным фигурантом по делу проходила Анастасия Смоланова. Девушка устроилась в Московский центр правовой поддержки секретаршей в 2018 году после учёбы и, как она рассказывала RT, исполняла стандартные обязанности: встречала клиентов, приносила чай и кофе, занималась корреспонденцией. За время работы у Анастасии не возникало подозрений, что она участвует в чём-то незаконном. «Порой, конечно, могли нагрянуть недовольные клиенты, некоторые скандалили, но таких случаев было немного. Поэтому я просто регистрировала жалобы. Думала, это случайности», — поясняла девушка.

Однако зимой 2020 года Смоланова узнала, что против фирмы в конце 2019-го возбудили уголовное дело о мошенничестве, а сама она проходит по нему главной подозреваемой. По словам сотрудницы МЦПП, один из недовольных клиентов написал заявление в полицию. При этом он переводил ей деньги на карту, отмечала Анастасия.

Как рассказал RT адвокат Московской коллегии адвокатов «Альфа» Олег Пахомов, защищающий Смоланову, на том, что девушка по указанию руководства принимала деньги у клиентов, строятся все доказательства вины его подзащитной.

По словам Анастасии, первые месяцы она принимала деньги на банковский терминал, но потом он сломался. Тогда она стала использовать для переводов карту жены Шамояна, а потом руководство попросило, чтобы Смоланова принимала деньги на свою карту. Вечером она отдавала их начальству или тратила на нужды компании по указанию руководства, пересказывает схему Анастасия: «Я думала, в этом ничего незаконного нет, тем более что раньше деньги жене начальника переводили. Ведь так и вправду было проще».

После того как о мошеннических эпизодах стало известно, Шамоян и Агайгельдиев выделили Смолановой своего адвоката, продолжает девушка. По её словам, он уговорил её изменить показания, в частности указать, что Анастасия переводила деньги только старому управляющему, с которым проработала всего месяц. «Меня убедили, что с полицией всё решили, дело развалится и я просто должна стоять на своих показаниях. А на самом деле никакой защиты не было», — говорит Смоланова.

Затем Анастасии выделили нового адвоката, Эльмиру Мусаеву, которая во время следствия вышла замуж за одного из управляющих МЦПП, рассказывает Смоланова. Когда фигурантка уголовного дела увидела в суде, что никакой работы не было проведено, а адвокат старается помочь не ей, а своему мужу, то отказалась от услуг Мусаевой.

Сейчас Мусаева, предположительно, также находится в США. На своей странице в соцсетях она сообщила, что делает первые шаги в американской адвокатуре, снабдив пост геотегом «Округ Ориндж, Калифорния» и фотографией на фоне логотипа местной ассоциации адвокатов. В публикации Мусаева добавляет, что, в отличие от Штатов, в России адвокатура «вообще не бизнес». Также она выкладывала в соцсети совместное фото с Агайгельдиевым на фоне флагов США и штата Калифорния.

Оставили под подпиской

Шамояна и Агайгельдиева привлекли в качестве обвиняемых 4 июля 2023 года, на пятый год после возбуждения дела против МЦПП. Анастасия Смоланова до сих пор значится в деле как обвиняемая и всё это время находится под подпиской о невыезде. «Хотелось бы, чтобы это быстрее закончилось, чтобы я смогла наконец начать полноценную жизнь. То, что я который год нахожусь под следствием, меня сильно тяготит», — признаётся она.

«Мою подзащитную до сих пор не выводят из дела, но теперь у неё — с учётом действий Шамояна и Агайгельдиева — неактивная роль, которую сложно назвать преступной. Следствие признало, что она была на вторых ролях. Раньше же было, исходя из материалов дела, что секретарша — связующее звено всей преступной организации. Сперва с первым директором начала преступную деятельность, а когда тот ушёл, то продолжила со вторым», — пояснил Олег Пахомов.

Адвокат Анастасии напомнил, что в 2021 году суд уже вернул дело в прокуратуру, отметив в постановлении, что «в деле отсутствуют свидетельства того, в чём заключались конкретные действия Смолановой А.М., направленные на совершение преступлений, выразившихся в совершении мошеннических действий путём обмана». Поэтому суд принял решение о возвращении дела прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом.

Как отметил Олег Пахомов, сейчас дело перевели в Центральный аппарат Следственного комитета. «Уровень расследования намного выше. Мы ждём объективную оценку действий Смолановой и надеемся, что ей поменяют статус с обвиняемой на свидетеля. То, что настоящих руководителей наконец объявили в розыск, — заслуга RT и Следственного комитета. Огласка этой истории существенно помогла в восстановлении справедливости», — резюмировал адвокат.