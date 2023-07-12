«Западня для патриотов»: как в 1944 году была заминирована могила Пушкина

Во время Великой Отечественной войны Пушкинский заповедник был занят немецко-фашистскими войсками. Оккупация длилась ровно три года: с 12 июля 1941 по 12 июля 1944 года. Германские войска были выбиты из Пушкинских Гор за реку Великую воинскими частями 3-го Прибалтийского фронта, но перед отступлением враг заминировал территорию заповедника. При этом в могилу Александра Пушкина заложили такое количество боеприпасов, как будто это был военный объект, а не памятник культуры. Почему захоронение поэта вызвало такой интерес у немцев и как проходило его разминирование — в материале RT.

Пушкинский заповедник был образован в 1922 году. Первоначально он включал в себя имения Михайловское, Тригорское и родовое кладбище поэта в Святогорском монастыре. «Прадед Пушкина Абрам Петрович Ганнибал получил эти земли в потомственное владение. Спустя век Александр Сергеевич провёл здесь в ссылке два года, за которые написал многие произведения, и впоследствии неоднократно приезжал сюда. Он чтил память своих предков, занимался изучением родословной и не раз писал об этом в стихах. Так же, как и о том, где ему будет суждено обрести последний приют», — рассказал RT хранитель некрополя Ганнибалов-Пушкиных Андрей Васильев.

Во время Великой Отечественной войны территория музея-заповедника оказалась под оккупацией. «В июле 1941 года Пушкинские Горы уже бомбили, но наши бойцы ещё девять дней отстаивали эти места, не хотели их сдавать. Они сражались даже тогда, когда уже был приказ отступить, и покинули Горы, лишь оказавшись в котле», — пояснила RT старший методист Пушкинского заповедника Елена Хмелёва.

В период оккупации захватчики сохранили статус музея и даже привезли своего экскурсовода из Германии — женщину по фамилии Шиллер, утверждавшую, что она родственница немецкого поэта. Как пояснил RT директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, это была попытка со стороны немцев поначалу показать, что они цивилизованная нация и не собираются воевать с русским народом: «Мол, смотрите, даже музей открыт. Однако это никак не повлияло на ожидаемое смирение оккупированного народа. Более того: люди объединились, чтобы противостоять врагу».

Разминирование могилы А.С. Пушкина. 1944 год. Кадр из хроники.

© Научный архив Пушкинского заповедника

Бойцы, которые не смогли выбраться из окружения, примкнули к партизанам. Местные старшеклассники организовали подполье, которым руководил комсорг школы. В 1943—1944 годах подпольщиков выследили, продолжает Елена Хмелёва: «Тех, на кого пало подозрение, жестоко пытали. Девушек, уже полуживых, сожгли в доме старосты. А мальчишек, тоже полузамученных, в другой деревне сбросили в колодец».

В 1943 году немцы начали возводить оборонительную линию «Пантера», часть которой проходила по реке Сороть в Пушкинских Горах. Сооружали эти объекты военнопленные и местные жители под страхом смерти. Как рассказала Елена Хмелёва, многие из пушкиногорцев уходили в партизаны целыми семьями, только чтобы не вырубать деревья в заповеднике. Оккупанты также попытались заставить женщин заминировать могилу Пушкина и территорию Святогорского монастыря, а когда жительницы отказались делать это, то их расстреляли, добавила старший методист заповедника.

Сообщение Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Газета «Правда», 30 августа 1944 года.

© РГБ

При этом сам музей регулярно подвергался разграблению. Согласно акту Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, опубликованному в «Правде» 30 августа 1944 года, представитель немецкой военной комендатуры Фоссфинкель неоднократно приезжал в музей и увозил из него всё, что ему нравилось: картины, мебель, книги. А как только линия фронта стала смещаться на Запад, пушкиногорский комендант Трайбхольц отдал приказ грузить все музейные ценности в машины и отправлять в Германию.

Тоннель с авиабомбами

12 июля 1944 года войска Красной армии вошли в Пушкинские Горы, сломив германскую оборону. «При подходе сапёрных частей к пушкинским местам в 1944 году нам была поставлена задача форсирования рек Великая и Сороть и разминирования дорожных мостов, — рассказывал участник тех событий капитан Солдатенко. — Рядовые и офицеры знали, что они вступают в места, где жил, творил великий русский поэт А.С. Пушкин, и горели желанием поскорее освободить их».

План центральной части села Михайловское с нанесением на нём военно-оборонительных сооружений немцев.

© Научный архив Пушкинского заповедника

Немецкие войска, отступая, заминировали всю территорию пушкинских мест, а также проложили ряды колючей проволоки. Старший научный сотрудник научного архива заповедника Татьяна Иванова показала схемы, составленные, что называется, по горячим следам с натуры и по воспоминаниям местных жителей: «Это обязательно нужно было зафиксировать любыми способами. Технических средств тогда не было, поэтому те, кто мог делать планы, выполняли эту работу».

«Михайловское было разорено. Домик няни — единственную постройку, сохранившуюся со времён Пушкина, — фашисты разобрали на блиндаж. Здесь была выжженная земля, всё разрушено, везде мины — на подступах к Пушкинским Горам, на центральной улице посёлка, в отдельных домах. Причём встречались снаряды, которые невозможно обезвредить, только взорвать», — описывает ситуацию Елена Хмелёва.

Схема разминирования Пушкинского заповедника сапёрами войсковой части п/п 28101 / Разрушенная и заминированная немецко-фашистскими захватчиками лестница к могиле Пушкина. Святогорский Свято-Успенский монастырь. 30.07.1944

© Научный архив Пушкинского заповедника/РИА Новости

То, что территория заповедника при отступлении была заминирована противником, опытных сапёров-красноармейцев не удивило — это тактика войны. Удивило то, как именно это было сделано. В холм, на котором находится могила Пушкина и Успенский собор XVI века, был заложен заряд такой силы, что его взрыв оставил бы от исторических памятников лишь воронку. «Но лейтенант Андрей Новиков со своими солдатами произвёл марш-бросок на территорию монастыря до того, как подошли основные силы, и не дал привести в действие заряд из фугасов, заложенных в глубине холма», — рассказал Андрей Васильев.

В музее-заповеднике сохранилась деревянная дощечка с предупреждающей надписью: «Могила А.С. Пушкина заминирована. Входить нельзя. Ст. лейтенант Старчеус». Командир Валентин Старчеус повесил её во избежание несчастных случаев.

К могиле Пушкина немецкие минёры прорыли тщательно замаскированный 20-метровый тоннель, в который заложили десять авиабомб по 120 кг каждая. Надгробие обшили досками — по словам Андрея Васильева, так немцы пытались показать, что якобы заботились о состоянии обелиска: «Полоска цветов окаймляла основание памятника, но в нескольких местах растения выглядели увядшими. Это натолкнуло наших сапёров на мысль, что именно в этих местах надо искать смертоносные сюрпризы. Действительно, там были обнаружены мины с механическими, химическими взрывателями и прочими ухищрениями».

Красноармейцы у могилы А.С. Пушкина. 1944 год. Кадр из хроники.

© Научный архив Пушкинского Заповедника.

Немцы отлично знали, что значит для русских Пушкин. Они понимали, что как только советские солдаты и офицеры войдут в заповедник, то прежде всего придут почтить память поэта. Поэтому фашисты превратили его могилу в «западню для патриотов».

«Для России опорой всегда являлось слово. Есть масса примеров, когда наши солдаты несли с собой в ранцах книги, зная, что утяжеляют свой груз. Толстого, Пушкина перечитывали в свободное время. Поэтому одной из задач гитлеровцев было уничтожение знаковых мест для русского человека, чтобы выбить из-под него опору», — считает директор заповедника Георгий Василевич.

Спасители монастыря

«Окончилась война, — вспоминал капитан Солдатенко. — Наша часть получила задачу разминировать территорию Пушкиногорского района. Каждый солдат и офицер всей душой чувствовал ответственность за выполнение государственной задачи».

Мария Шпинёва и Татьяна Белькова, первые сотрудницы Пушкинского заповедника, принятые на работу после войны, вспоминали, как разгребали завалы в парке, где велись лесозаготовки для строительства оборонительных сооружений «Пантеры», говорит Елена Хмелёва: «Находили по несколько мин за день, шли к сапёрам, работавшим у реки Сороть, те обезвреживали снаряды, и девушки продолжали разбор. На мой вопрос, не боялись ли молодые девчонки подорваться, Мария ответила, что кому-то надо было это делать».

Семён Гейченко (справа), директор Пушкинского заповедника с 1945 года. Фёдор Минеев (слева), участник разминирования Пушкинского заповедника, бывший командир роты 156-го инженерно-сапёрного батальона 12-й инженерно-сапёрной Рижской бригады и майор в отставке

RT

© Научный архив Пушкинского заповедника.

Большую работу по сплошному разминированию заповедника проделал 62-й отдельный батальон собак-миноискателей под командованием инженера-подполковника Е.Н. Пересаденко. Были привлечены 138 солдат, сержантов и офицеров и 90 специально обученных собак. Только силами этого батальона за период с 15 по 22 июля 1944 года обнаружили и ликвидировали 11 493 противотанковые и противопехотные мины, 2107 снарядов и четыре фугаса.

Разминирование продлилось несколько лет. Мины в округе Пушкинских Гор и на территории усадеб находили и в 1950-е годы. А в 1953-м неразорвавшийся снаряд был обнаружен в стене Святогорского монастыря.

Несмотря на то что советские бойцы смогли без разрушений обезвредить мины, спрятанные в могиле Александра Пушкина, потерь избежать не удалось. Только в июле 1944 года, по имеющимся данным, при выполнении боевых заданий погибли 13 сапёров, из них девять человек — вечером 13 июля, когда работы в посёлке были в основном закончены и сапёры роты собрались на отдых и ужин. Один из бойцов, Николай Бобров, вспоминал, что тогда взорвалась новая немецкая мина РМИ-43, которую сапёрам ранее встречать не приходилось. На каменных ступеньках монастыря до сих пор видны более новые гранитные вставки в местах, где произошёл взрыв.

Памятная доска сапёрам, погибшим при разминировании могилы Александра Сергеевича Пушкина и Святогорского монастыря.

RT

Сапёры, погибшие при разминировании Пушкинских Гор, похоронены на мемориальном кладбище у стен Святогорского монастыря. Как рассказал RT настоятель обители игумен Василий, каждое 9 мая монахи приходят к захоронению после литургии и служат литию о воинах, спасших Успенский храм и могилу Пушкина.