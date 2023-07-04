Многодетная семья из Ленинградской области получила гражданство РФ после запроса RT в МВД

Уроженка Казахстана 35-летняя Мария Колотинская и её трое детей стали гражданами Российской Федерации. Женщина обратилась в проект «Не один на один» за помощью два года назад. Тогда ей не хватало всего одной справки о прохождении её прадедом службы в военно-морском флоте, чтобы доказать своё право на упрощённый порядок оформления документов. После запросов RT в Минобороны и МВД ей предоставили необходимые бумаги в кратчайшие сроки, а процесс приобретения гражданства взят на контроль.

© Фото из личного архива / РИА Новости

Героиня проекта «Не один на один» Мария Колотинская и её трое несовершеннолетних детей получили российское гражданство.

«Мы теперь граждане Российской Федерации, — делится впечатлениями Мария. — Эмоции словами не передать. Приняли присягу — и нам выдали паспорта. Спасибо огромное. Это всё благодаря проекту. Пока документы получили я и дети, а муж подаст документы через месяц. У него есть кое-какие нюансы из-за которых пришлось отложить подачу».

По словам многодетной матери, сейчас она занимается оформлением документов по новому паспорту, а также в планах семьи — приобрести собственное жильё.

«Самая главная наша цель на будущее — обрести собственное жильё или хотя бы кусочек земли, чтобы построить дом, — рассказывает Мария. — Всё-таки очень тяжело жить в арендованной квартире с тремя детьми. Им в России очень нравится. Старший окончил девятый класс, собирается поступать в техникум. Второй сын, помимо школы, занимается в военно-патриотическом клубе «Победа», они там проходят общую физическую подготовку и изучают историю ВОВ, ремонтируют военную технику тех лет. Дочка занимается танцами».

Оказание помощи многодетной семье

Семья Колотинских обратилась в проект «Не один на один» два года назад. Как рассказывала Мария, в 2019 году они вынужденно переехали в Россию из-за того, что дети подверглись в Казахстане травле по национальному признаку.

До переезда семья жила в городе Кызылорда, куда, по словам Марии, начали активно переселяться жители из сельской местности. Родители казахских детей запрещали играть во дворе с детьми Колотинских «из-за их славянской внешности», рассказывала Мария.

«Потом подростки постарше по мелочам стали к ним придираться. Я детей с трудом устроила в русскоязычную школу, а там надо было изучать казахский язык. Старший наотрез отказался, сказал: «Мама, если они нас не уважают, почему мы должны их уважать?» Я поняла, что нужно переезжать», — объясняла Колотинская RT.

В России семья остановилась в городе Всеволожске Ленинградской области, где проживали родственники Марии.

© Фото из личного архива

Супруги устроились на официальную работу, чтобы продлевать миграционный учёт без проблем, детей оформили в школу рядом с домом. По словам Марии, здесь у них уже не возникало проблем со сверстниками.

Когда Мария обратилась в миграционное управление, чтобы узнать, как семье получить российское гражданство, ей объяснили, что у неё есть основания для упрощённого получения документов. Для этого многодетной матери нужно было предоставить информацию о предках по восходящей линии, которые родились и проживали на территории СССР в пределах госграницы РФ.

Мария смогла найти в архивах дубликат свидетельства о рождении своего деда Бориса Павловича Крючкова, родившегося в Приморском крае. Однако этого было недостаточно. Требовалось доказать, что он проживал в России. Такие справки достать не удалось, так как в деревне, где он жил, не велось домовых книг.

Тогда Колотинская начала искать информацию о своём прадеде Павле Ивановиче Крючкове на сайте «Память народа». Он родился в Ярославской области, участвовал в войне с Японией, получил много наград, в том числе «За победу над Японией», «За боевые заслуги», орден Красной Звезды.

RT помог Марии получить справку из Центрального архива Минобороны, подтверждающую прохождение военной службы её прадедом на территории России. Впрочем, заявление на оформление гражданства в упрощённом порядке как носитель русского языка у Марии всё равно не приняли. Имеющихся справок не хватило для доказательства родства.

Однако после публикации истории Марии в рамках проекта «Не один на один» МВД начало оказывать содействие многодетной семье. Так, с Колотинской связались сотрудники миграционного управления и предложили сделать разрешение на временное проживание (РВП) без учёта квоты (такое право есть у граждан Казахстана), а затем получить свидетельство участника госпрограммы по переселению соотечественников.

Таким образом, Мария смогла включить в своё заявление на участие в госпрограмме мужа и детей, чтобы все они получили право на упрощённый порядок приобретения российского гражданства. Через три месяца Мария с детьми приняли присягу и получили российские паспорта.