Члены многодетной семьи получили РВП после публикаций RT

Гражданка Казахстана 34-летняя многодетная мать Мария Колотинская, а также её муж получили разрешения на временное проживание в России. После публикаций RT с семьёй связались представители миграционного ведомства и помогают в оформлении документов. На днях Мария подала заявление на участие в программе переселения, включив в него мужа, троих детей и мать. В случае положительного ответа от МВД они получат российское гражданство в упрощённом порядке. Однако если заявление не одобрят, повторно подать документы многодетная семья сможет только через год.

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Многодетная мать из Ленинградской области 34-летняя Мария Колотинская, обратившаяся за помощью в проект «Не один на один», получила разрешение на временное проживание (РВП). Документ также выдали её мужу.

Теперь женщина подала заявление на участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. По словам Колотинской, в миграционном управлении ей объяснили, что в случае положительного ответа семья сможет получить российское гражданство в упрощённом порядке.

«РВП мы получили и 17 июня сдали документы на участие в госпрограмме, — рассказывает Мария. — Теперь ждём свидетельства переселенцев. Дай бог, получим их, а если нет, то опять будем вынуждены обращаться к вам за помощью. Когда документы принимали, нас предупредили, что в случае отказа повторно подать заявление можно будет только через год. Это будет очень обидно и неприятно, потому что семья у нас большая и на сбор пакета документов, а также переводы всех паспортов, свидетельств и справок у нас ушло много денег. Сейчас мы боимся отказа. Если не получим свидетельство, совсем руки опустятся».

Как ранее рассказывала Колотинская, в заявление на участие в госпрограмме, помимо детей и мужа, она хотела включить свою мать и сводную сестру.

«Маму удалось внести в список, а сестру нет, но по нашим личным проблемам. Не хватало кое-каких документов, чтобы доказать родственную связь. У нас разные отцы и фамилии в свидетельствах о рождении разные, поэтому возникли сложности. Сестра будет получать гражданство по маме, когда ей выдадут паспорт», — объяснила Мария.

Травля по национальному признаку

Мария Колотинская обратилась в проект «Не один на один» в сентябре прошлого года. Женщина рассказала, что вынужденно переехала из Казахстана в Россию в 2019 году вместе с мужем и тремя несовершеннолетними детьми из-за травли по национальному признаку. По словам Марии, в город Кызылорда, где она родилась и проживала, в последние годы стали массово переселяться казахи из аулов. Они запрещали своим детям общаться с её детьми из-за того, что они русские. По этой же причине начались проблемы в школе. В итоге дети Колотинской отказались учить казахский язык, после чего семья приняла решение жить в России.

Родственники Марии, проживающие в городе Всеволожске Ленинградской области, помогли семье с миграционным учётом. Супруги официально устроились на работу. Детей отдали в школу по месту регистрации.

По словам Марии, за год они освоились и очень довольны, что теперь находятся в своей среде среди соотечественников.

С оформлением гражданства у многодетной матери возникли проблемы. Сначала ей предложили получать паспорт в статусе носителя русского языка, так как её дед Борис Павлович Крючков родился в Приморском крае. Однако для подачи документов нужно было также доказать, что он постоянно проживал на территории СССР в пределах госграницы РФ. Таких документов Мария найти не смогла и обратилась в архив Минобороны за справкой о прохождении военной службы её прадедом Павлом Ивановичем Крючковым. Он также родился в России — в Ярославской области — и служил на Тихоокеанском флоте.

В ответ на запрос Марии в Центральном архиве Минобороны ответили, что документы частей и учреждений ВМФ хранятся в филиале учреждения в городе Гатчине Ленинградской области. Женщина направила запрос и туда, но ответ не приходил больше месяца.

После обращения Колотинской в проект «Не один на один» RT направил запрос в Минобороны с просьбой посодействовать многодетной матери в скорейшем получении необходимой справки, после чего ей выдали документ.

Впрочем, и этой справки не хватило, чтобы получить гражданство в упрощённом порядке в статусе носителя русского языка.

После публикации текста о Колотинской с ней связались представители миграционного ведомства и предложили сделать РВП без учёта квоты, так как такое право есть у жителей Казахстана, а также получать гражданство по программе переселения.