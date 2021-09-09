Перебравшаяся в Россию семья из Казахстана не может подать документы на гражданство РФ

33-летняя Мария Колотинская вместе с семьёй была вынуждена переехать из Казахстана в Россию после того, как её дети подверглись травле по национальному признаку. Они уже два года живут в Ленинградской области. У Колотинской есть возможность получить паспорт в упрощённом порядке, поскольку её предки родились и проживали на территории РФ, но для подтверждения этой информации женщине не хватает справки о прохождении её прадедом службы в Военно-морском флоте. RT обратился в Минобороны с просьбой посодействовать женщине в скорейшем получении документа.

© Фото из личного архива Марии Колотинской

Мария Колотинская вместе с мужем и тремя несовершеннолетними детьми перебралась из Казахстана в Россию два года назад. По словам женщины, переезд был вынужденным — в Кызылорде, где они жили, дети подвергались травле по национальному признаку.

«В Кызылорду сейчас начали активно заселяться казахи, приехавшие из аулов. И вот началось, — рассказывает Колотинская. — Во дворе они стали запрещать детям играть с моими из-за их славянской внешности. Говорили, мол, не играйте с ними, они русские. Потом подростки постарше по мелочам стали к ним придираться. Я детей с трудом устроила в русскоязычную школу, а там надо было изучать казахский язык. Старший наотрез отказался, сказал: «Мама, если они нас не уважают, почему мы должны их уважать»? Я поняла, что нужно переезжать».

В России семья обосновалась в городе Всеволжске Ленинградской области. Здесь жили родственники Марии, которые помогли с миграционным учётом.

«Сначала в Россию поехал муж, — рассказывает Колотинская. — Он официально устроился на работу по договору, заработал денег. Потом уже мы переехали. Мне тоже надо было трудоустроиться, чтобы миграционный учёт продлевался без проблем. Детей мы записали в школу по месту регистрации рядом с домом, они уже освоились за год. Нашли друзей, учёба сейчас пошла в гору. Им очень нравится в России, они очень довольны, что теперь находятся в своей среде».

© Фото из личного архива Марии Колотинской

В поисках подтверждений

По словам Колотинской, сразу по приезду она обратилась в миграционное ведомство, чтобы узнать, какие у неё есть основания для подачи документов на российское гражданство. Ей пояснили, что есть возможность получить вид на жительство в упрощённом порядке в статусе носителя русского языка, минуя стадию получения разрешения на временное проживание.

Для этого женщине нужно было предоставить информацию о предках по восходящей линии, которые родились и проживали на территории Российской империи или СССР в пределах госграницы РФ.

«С огромным трудом я смогла получить дубликат свидетельства о рождении моего деда Бориса Павловича Крючкова, — рассказывает Мария. — Он родился в Приморском крае. В свидетельстве о смерти тоже было указано место рождения, но этот документ не подошёл. Оказалось, что одного факта его рождения в России было мало, требовалось предоставить доказательства его проживания. Я начала искать информацию о нём и выяснилось, что в его деревне не велись домовые и похозяйственные книги. В какой школе он учился, мы, к сожалению, тоже не знаем, потому что в школу он пошёл уже в Калининградской области, куда их направили по долгу службы его отца».

© Фото из личного архива Марии Колотинской

Тогда Мария решила найти данные о своём прадеде Павле Ивановиче Крючкове.

На сайте «Память народа», где собраны документы о Великой Отечественной войне, нашлась информация о месте его рождения и наградах.

«Мой прадед родился в 1912 году в деревне Яхробол Ярославской области. Из этого же района призывался на службу. То есть очевидно, что до 18 лет он там проживал, — рассказывает женщина. — Служил в морской авиации. По долгу службы вместе с семьёй часто переезжал: сначала в Приморский край, потом в Калининград. Из Калининграда его направили в Порт-Артур на войну с Японией. Он воевал на границе, получил много наград: «За победу над Японией», «Орден Красной Звезды», «За боевые заслуги» и другие. После войны его направили в отставку в Казахстан, в город Караганду».

Колотинская направила запрос в Центральный архив Минобороны, чтобы получить справку, подтверждающую прохождение военной службы на территории России её прадедом. В ведомстве ответили, что центральный архив не хранит документы частей и учреждений ВМФ и перенаправило запрос в филиал учреждения в город Гатчину Ленинградской области.

Мария ждёт ответа уже больше месяца и не может подать документы на гражданство.

«Ответа нет, и мы в тупике. Я не знаю, как дальше быть, — переживает женщина. — Мы хотим подавать документы в статусе носителя русского языка ещё и потому, что в этом случае нам не нужно будет подтверждать доход. Нас пять человек, чтобы подать документы, на счету должна быть крупная сумма, а у меня и у мужа минимальные оклады. Мы не сможем предоставить справки о таких доходах. При этом сыну через полгода будет 14 лет, российское гражданство ему необходимо, чтобы дальше учиться. Наша мечта — получить долгожданные российские паспорта, и на вас одна надежда».

RT направил запрос в Минобороны с просьбой помочь многодетной матери получить необходимую справку.