МВД помогает многодетной матери из Ленинградской области получить гражданство РФ

МВД взяло на контроль историю героини проекта «Не один на один» Марии Колотинской из Ленинградской области. Вместе с мужем женщина воспитывает троих детей. Семья была вынуждена переехать из Казахстана в Россию из-за травли по национальному признаку. После запроса RT у Колотинских приняли документы на разрешение на временное проживание и предложили получать российское гражданство по программе переселения.

© Фото из личного архива / РИА Новости

Гражданка Казахстана из Ленинградской области 33-летняя Мария Колотинская, о которой ранее писал RT, вместе с мужем подала документы на оформление разрешения на временное проживание (РВП).

«Мы подали документы на РВП 1 октября, рассматривать заявления будут в течение 60 дней. Так нам сказали. Вот сейчас ждём решение. По программе «носитель русского языка» документы так и не приняли, хотя Минобороны предоставило нам справки о прохождении военной службы в частях Тихоокеанского флота моим прадедом Крючковым Павлом Ивановичем, а также о составе его семьи. У меня на руках было свидетельство о рождении моего деда Бориса Павловича Крючкова, в котором был записан его отец Павел Иванович, то есть линия родства была доказана, но всех этих справок почему-то не хватило», — объясняет Мария в беседе с RT.

По её словам, сразу после публикации с ней связались сотрудники миграционного ведомства из Санкт-Петербурга и пригласили на приём.

«Хочу отметить, что после вашего запроса и публикации наша история сдвинулась с места, — рассказывает Колотинская. — С нами на связи сотрудники миграционного ведомства, которые помогают с оформлением документов. Они предложили сделать РВП, которое выдаётся для граждан Казахстана без учёта квоты. После того как мы получим РВП и зарегистрируемся, мы сможем подать сразу на гражданство по программе переселения. Правда, когда я уже подала документы на РВП, мой юрист мне сообщил, что обычно сначала получают свидетельство участника программы переселения, в которое включают всех родственников, желающих приобрести гражданство, а потом подают на РВП. Я не понимаю, почему в моём случае это произошло не так, но пока действую так, как говорят».

Женщина также рассказала, что она хотела включить в свидетельство переселенца свою мать и родную сестру. Они тоже переехали из Казахстана в Россию, работают здесь официально, состоят на миграционном учёте и пытаются получить российское гражданство. Вместе с ними во Всеволожск переехала бабушка Марии, но в этом месяце она умерла.

«Мы похоронили её здесь, в Казахстан теперь возвращаться не к кому, да и бабушка теперь навсегда здесь, поэтому нам тоже теперь отсюда никуда не уехать», — говорит Мария.

Травля по нацпризнаку

Мария Колотинская родом из Казахстана, из города Кызылорда. Два года назад вместе с мужем и тремя несовершеннолетними детьми она переехала жить в Россию, в город Всеволожск Ленинградской области.

© Фото из личного архива

По словам женщины, семья решила переехать в Россию после того, как её детей стали травить из-за национальности.

Колотинская рассказала, что в Кызылорду начали активно переселяться казахи, переезжавшие в город из аулов. На детской площадке во дворе они стали запрещать своим детям общаться с её детьми из-за того, что они русские.

Затем, по словам женщины, начались проблемы в школе — к детям Колотинской начали придираться по мелочам. В итоге они отказались учить казахский язык. Из-за этого конфликта женщина решила переехать.

Во Всеволожске проживают родственники Колотинской, они помогли с регистрацией. Мария и её муж устроились на официальную работу, детей супруги записали в школу по месту регистрации.

По словам многодетной матери, им очень нравится в России, учёба пошла в гору, так как они наконец-то чувствуют себя в своей среде.

Однако сразу начать процесс оформления гражданства Марии не смогла. В миграционном ведомстве ей рассказали о возможности получить российский паспорт по программе носителя русского языка. Для этого женщина должна была предоставить справку, подтверждающую постоянное проживание её предков на территории Российской империи или СССР в пределах госграницы РФ.

Колотинская получила дубликат свидетельства о рождении её деда, родившегося в Приморском крае, но факта рождения в России было недостаточно. Женщина запросила в Минобороны справки о прохождении военной службы её прадедом. Он родился в Ярославской области, затем служил в Тихоокеанском флоте. По долгу службы часто переезжал вместе с семьёй. Жил в Приморском крае, в Калининграде. После отставки его направили в Казахстан.

RT помог Колотинской получить справку из архива Минобороны. В ней было подробно написано о военной службе на территории России прадеда Марии Павла Ивановича Крючкова, а также о составе его семьи, однако документа не хватило для подачи на вид на жительство по носителю русского языка.