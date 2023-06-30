«Мог избежать наезда»: мать добивается наказания для водителя, сбившего её девятилетнего сына

В Курской области мать добивается наказания для водителя, сбившего её девятилетнего сына. ДТП произошло 8 июля 2022 года, а через три недели мальчик скончался в больнице, не приходя в сознание. За рулём автомобиля находился ранее судимый гендиректор местной управляющей компании. Свою вину мужчина не признал, однако экспертиза показала, что водитель мог избежать столкновения. Спустя почти год после трагедии ему всё же предъявили обвинение.

35-летняя Евгения Титорова добивается наказания для водителя, сбившего её девятилетнего сына Михаила. ДТП произошло вечером 8 июля 2022 года в деревне Солдаты Железногорского района Курской области.

«Сын отдыхал в деревне у родителей мужа, куда приезжал каждый год на летние каникулы. В тот день они с тремя друзьями пошли на остановку и стали переходить дорогу. Как рассказывают мальчики, они подождали, пока машины проедут, и пошли. В этот момент проехала Audi и сбила того, кто шёл впереди. Это был мой сын», — рассказывает RT Евгения Титорова.

Как вспоминает мама Михаила, от удара её сын отлетел на 20 м и потерял сознание: «Его отвезли в железногорскую больницу, потом санитарной авиацией отправили в областную больницу в Курске. Там сделали трепанацию черепа. Он 21 день лежал в реанимации в крайне тяжёлом состоянии с отёком головного мозга. 1 августа Миша скончался, не приходя в сознание».

По факту ДТП следственный отдел железногорского МВД возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). После смерти ребёнка дело переквалифицировали на ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

© Фото из личного архива

Как выяснилось, за рулём автомобиля Audi A4 находился 35-летний ранее судимый местный предприниматель Роман Шевцов, генеральный директор и учредитель одной из управляющих компаний в регионе. Себя он называет «участником дорожно-транспортного происшествия, но не его виновником».

Согласно показаниям Шевцова (документ имеется в распоряжении RT), после столкновения он остановился, оттащил ребёнка на обочину и вызвал скорую помощь. Как утверждал мужчина, ребёнок бежал по дороге, водитель увидел его за 3—5 м, нажал педаль тормоза и выкрутил руль влево, но избежать столкновения не смог. В то же время находившиеся рядом в момент ДТП друзья мальчика говорят, что Миша не бежал, а просто шёл, тогда как автомобиль ехал быстро.

Также, согласно заключению следователей (документы имеются в распоряжении RT), Шевцов не применял торможение, а колёса автомобиля заблокировались уже после наезда на ребёнка.

На одном из допросов, согласно материалам дела, Шевцов заявил, что в тот день вёз в машине пять мешков с цементом, общий вес которых был 250 кг, поэтому его автомобилю потребовалось больше времени для торможения. Однако, согласно результатам осмотра места происшествия следователем, никакого груза в Audi не было. Также его не было, когда машину отвозили на штрафстоянку.

«Преступная небрежность»

После случившегося Шевцов с родителями мальчика не связывался, соболезнования не выражал и нанял себе нескольких адвокатов, отмечает Евгения Титорова. По её словам, предприниматель и его защитники попытались переложить ответственность за случившееся на неё и отца ребёнка, утверждая, что Миша якобы был умственно отсталым, не мог оставаться без присмотра, а родители не уследили за ним.

«Это ложь, — возмущается Евгения Титорова. — Мы действительно посещали реабилитационный центр и исправляли задержки речевого развития, но проблема решилась. Сын посещал многие секции: театральную студию, фигурное катание, лёгкую атлетику, шахматы, где обыгрывал всех в своей возрастной группе. Он был умнейший! Это все преподаватели скажут».

После жалоб Титоровой в региональное УМВД России о том, что водитель до сих пор проходит свидетелем, в ноябре 2022 года уголовное дело передали в СЧ СУ УМВД России по Курской области. Была назначена автотехническая судебная экспертиза.

© Фото из личного архива

Согласно заключению эксперта от 24 января 2023 года, «водитель располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода путём торможения со скорости 60—70 км/ч в заданный момент возникновения опасности». Шевцов с таким заключением не согласился и попросил экспертизу переделать. В повторном заключении от 11 мая 2023 года были такие же выводы: водитель мог предотвратить наезд. Шевцов вновь попробовал оспорить результаты экспертизы, но следователь отклонил его ходатайство.

20 июня 2023 года, спустя почти год после ДТП, Роману Шевцову всё же предъявили обвинение. Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого (документ имеется в распоряжении RT), Шевцов «проявил преступную небрежность» и нарушил п. 10.1 ПДД РФ.

«Шевцов Р.Ю. имел возможность заблаговременно обнаружить пешехода с расстояния 45 м, — говорится в документе. — Водитель Шевцов Р.Ю. не предвидел, что своими действиями создаёт угрозу ДТП, в том числе угрозу наезда на малолетнего пешехода, тем самым ставит в опасность жизнь и здоровье других участников дорожного движения, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия».

«Неоднократно нарушал ПДД»

Как выяснил RT, Роман Шевцов является учредителем и генеральным директором ООО «УК Курс». До этого он являлся руководителем ООО «УК Тандем». В 2001 году Шевцов был осуждён по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Конышевский райсуд Курской области 14 ноября 2001 года признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев.

Отметим, что Роман Шевцов ранее неоднократно нарушал ПДД. Согласно материалам дела, только в 2022—2023 годах он, находясь за рулём автомобилей BMW X6, Audi Q5 и мотоцикла Honda X4, получил 36 штрафов по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не более 40 км/ч). Также ему было выписано два штрафа по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожной разметкой), по одному штрафу по ч. 3 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 км/ч) и по ч. 1.1 ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования).

Водительское удостоверение Шевцов получил в 2006 году, но в 2007-м его лишили прав из-за отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. После этого документ он восстановил.

Что касается автомобиля, сбившего ребёнка, то Audi A4 Шевцов, согласно материалам дела, приобрёл 6 июля 2022 года, за два дня до ДТП. За эти два дня он не успел оформить машину на себя. Вместе с тем страховка на это авто была оформлена на имя Шевцова 12 апреля 2022 года. При этом сведения о страховом полисе ОСАГО в ОГИБДД МО МВД России «Железногорский» отсутствуют.

Регистрация автомобиля Audi A4 с номером, совпадающим с тем, что был на сбившей мальчика машине, прекращена 14 апреля 2022 года. После этого, согласно материалам дела, номера и свидетельство о регистрации ТС были «выставлены в розыск как утраченная спецпродукция».

Шевцов не ответил на звонки и сообщения RT, его адвокат также был недоступен для комментария. RT направил официальный запрос в УМВД России по Курской области.