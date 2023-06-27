Право на лекарства: во Владимирской области возбудили уголовное дело из-за халатности по отношению к детям-инвалидам

Региональное управление СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело о халатности после того, как ребёнка-инвалида не обеспечили положенными лекарствами. Причём, когда мама мальчика подняла шум, у неё попытались изъять ребёнка. А местная прокуратура отменила постановление о возбуждении дела, сейчас СК обжалует решение надзорного ведомства. За последнее время это не первое уголовное дело, связанное с несвоевременным лекарственным обеспечением несовершеннолетних в области. Потерпевшими ранее были признаны десятки детей-инвалидов, притом что речь идёт о недорогостоящих препаратах.

Прокуратура города Владимира отменила постановление о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего обеспечения лекарствами ребёнка-инвалида. Ранее возбудить дело областному управлению СКР поручил глава федерального ведомства Александр Бастрыкин, исполнение поручения было взято на контроль в центральном аппарате СК.

Соответствующее указание Бастрыкин дал после того, как в сети распространилась история Екатерины Макарычевой. Женщина уже несколько лет добивается от областного Минздрава препаратов для двух своих сыновей с инвалидностью, но регулярно наталкивается на бюрократические препятствия и невыдачу лекарств.

В управлении СК по Владимирской области сообщили RT, что дело было возбуждено по статье о халатности должностного лица (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Там уточнили, что спустя несколько дней прокуратура отменила это решение, сейчас региональный следком обжалует постановление надзорного ведомства.

Битва за дозировку

Жительница Владимира Екатерина Макарычева воспитывает троих сыновей, двое из которых имеют инвалидность — у мальчиков врождённая хромосомная патология. Дети имеют право бесплатно получать жизненно необходимые им лекарства: часть препаратов приобретается за счёт федерального бюджета, а часть должен закупить и выдать региональный Минздрав.

13 марта 2023 года женщина обратилась в Областную детскую клиническую больницу (ОДКБ), чтобы получить у педиатра рецепт на необходимый препарат «Эналаприл» для восьмилетнего сына. Принимать это лекарство рекомендовали специалисты НИКИ педиатрии и детской хирургии имени Вельтищева в Москве, где мальчик проходил плановую госпитализацию.

По итогам обследования врачи федерального центра пришли к выводу, что ребёнку необходимо принимать «Эналаприл» дважды в день в течение длительного времени, как минимум до следующей госпитализации этим летом: 5 мг утром и 2,5 мг вечером (документы, подтверждающие назначение, есть в распоряжении RT).

Однако в областной больнице Екатерине, по её словам, заявили, что не выпишут рецепт на основании заключения федеральной клиники и мальчику необходимо пройти очередную врачебную комиссию, на этот раз на региональном уровне. Женщина согласилась и в письменном заявлении попросила обеспечить её сына лекарством в двух видах дозировки — 5 мг и 2,5 мг — на шесть месяцев.

По итогам обследования больница выписала мальчику рецепт на необходимый препарат, но только в одной дозировке (5 мг) на курс лечения в три месяца. Что касается дозировки лекарства в 2,5 мг, то врачебная комиссия одобрила и её, но не выписала рецепт, а отправила своё положительное заключение в Министерство здравоохранения области 20 марта. Об этом говорится в официальном письме ОДКБ, которое получила Макарычева.

По словам собеседницы RT, её сыну так и не выдали препарат в меньшей дозировке, который он должен был принимать по вечерам для поддержания работы организма.

«Можно предположить, что раз сыну выдали препарат 5 мг, то таблетки можно делить, чтобы вечером давать меньшую дозировку. Но по инструкции делать это категорически нельзя, — поясняет мама детей-инвалидов. — Действующее вещество распределено неравномерно: в одной части может быть только лекарство — и будет передоз, в другой только крахмал — и ребёнок не получит препарата».

При этом речь идёт о недорогом препарате: упаковка «Эналаприла» в аптеках стоит до 100—150 рублей. Так и не дождавшись необходимого лекарства, женщина решила обратить на проблему внимание общественности и опубликовала видеоролик, в котором один из её сыновей обращается к министру здравоохранения области Артёму Осипову и говорит, что у его брата «нет таблеток».

Через некоторое время женщине позвонили из органов опеки и попечительства администрации города Владимира и пригласили на беседу, вспоминает она. Как выяснилось позже, к ним обратился глава регионального Минздрава и попросил «рассмотреть вопрос об отобрании ребёнка-инвалида у родителей».

В сети распространилась копия обращения, подписанного Артёмом Осиповым, в котором отмечается, что «родители причиняют вред физическому и психическому здоровью (ребёнка. — RT), намеренно не обеспечивая его необходимым и предоставленным ему льготным лекарственным препаратом».

Сыновья Екатерины Макарычевой

© Фото из личного архива

Екатерина подчёркивает, что в видеоролике с её детьми речь шла именно о том, что они не получают необходимые лекарства от регионального Минздрава, а не о том, что родители якобы не дают им принимать лекарства. После беседы в органах опеки больше никаких вопросов к семье у сотрудников не возникло, добавила собеседница RT.

Публикация видео помогла Макарычевым решить вопрос с «Эналаприлом». Уже на следующий день Екатерину с сыном вновь пригласили в поликлинику и выписали рецепты на обе дозировки на полгода, а не на три месяца.

«Я возмущена тем, что глава Минздрава обратился в опеку и попытался вот так на меня надавить. Это вообще за пределами его полномочий! Я уже проходила потерпевшей по другому уголовному делу о невыдаче лекарств. То есть в нашем регионе мой случай не исключение, у нас систематически не выдают лекарства детям-инвалидам», — говорит Екатерина.

Ещё в апреле женщина написала обращение в городскую прокуратуру с просьбой проверить действия ОДКБ и регионального Минздрава при выдаче лекарств детям-льготникам. В ведомстве ей ответили, что не нашли нарушения прав детей со стороны ведомства, поскольку препарат они всё-таки получили.

Тем не менее в прокуратуре сообщили, что областное следственное управление СКР проводит проверку по факту халатности со стороны неустановленных лиц из числа сотрудников регионального Минздрава. Речь шла об обеспечении лекарственными препаратами «не менее 65 детей-инвалидов, проживающих на территории Владимирской области».

Десятки потерпевших детей

По данным местных СМИ, за последние полтора года во Владимирской области уже трижды возбуждали уголовные дела по фактам ненадлежащего обеспечения лекарственными препаратами детей-инвалидов.

Так, в 2021 году следователь по особо важным делам областного СК признал потерпевшим младшего сына Екатерины (ему на тот момент было пять лет) в рамках уголовного дела о халатности. Постановление о признании потерпевшим есть в распоряжении RT.

Обвинения были предъявлены тогдашнему директору областного Центра закупок Нелли Зиновьевой. Именно эта структура отвечает за приобретение льготных препаратов на основании заявок от медицинских учреждений региона.

По версии следствия, Зиновьева знала о лимитах бюджетных обязательств на сумму более 370 млн рублей и своевременно не заключила контракты с единственным поставщиком на приобретение необходимых лекарственных препаратов.

Во время уголовного производства потерпевшими по делу признали 118 детей-инвалидов, но, когда в мае прошлого года дело поступило в суд, потерпевшими числились 35 человек.

Нелли Зиновьева свою вину не признала и отметила, что к лекарственному кризису в регионе причастны экс-глава областного Минздрава Елена Утёмова (ушла в отставку в марте 2021 года) и бывший вице-губернатор Сергей Шевченко, который отвечал в том числе за сферу здравоохранения (ушёл в отставку через несколько дней после Утёмовой).

Однако до судебного решения дело не дошло: в этом году рассмотрение было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преступления.

В марте 2022-го во Владимире был задержан Александр Жестков, который после ухода Елены Утёмовой исполнял обязанности главы ведомства. Ему предъявили обвинения в халатности.

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По версии следствия, Жестков «эффективно не организовал использование бюджетных средств на закупку жизненно важных лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов, отпускаемых по рецептам врачей для льготной категории граждан».

В конце 2022 года Октябрьский районный суд Владимира прекратил уголовное дело в отношении Жесткова и назначил ему штраф, поскольку обвиняемый «возместил ущерб или иным образом загладил причинённый преступлением вред» (суд вправе принять это решение по ст. 25.1 УПК РФ). По данным СМИ, Жестков выплатил штраф 30 тыс. рублей.

Согласно открытым данным, сейчас Александр Жестков занимает пост заместителя главы регионального Минздрава по вопросам материально-технического обеспечения. Между тем областному ведомству приходится иметь дело не только с уголовными, но и с административными исками, которые подают в суд от имени родителей детей-инвалидов, добивающихся лекарств.

Недоступные дешёвые лекарства

Семья Лины М. через суд борется за необходимое лекарство для десятилетнего сына Антона (имена членов семьи изменены). «Внешне он абсолютно как его ровесники, мы не хотим, чтобы все вокруг знали о его особенностях», — объясняют родители просьбу не писать их настоящие имена. У Антона врождённая атрезия ануса и прямой кишки, он с детства наблюдается в РДКБ, там его впервые прооперировали ещё в младенчестве.

В прошлом году Лина обратилась в Детскую городскую поликлинику №1 во Владимире с просьбой выписать её сыну рецепт на препарат «Тримебутин» в дозировке 50 мг, который Антону назначили специалисты федерального центра.

Хотя поликлиника выписала рецепт сразу, несколько месяцев препарат пациенту не выдавали. А затем выдали в дозировке 300 мг, то есть таблетки надо было делить на части.

Об этом говорится в заключении владимирской прокуратуры, которая провела проверку по обращению Лины и подала в суд административный иск к Минздраву в интересах несовершеннолетнего ребёнка.

В августе прошлого года суд постановил обязать областной Минздрав обеспечить Антона М. назначенным препаратом в необходимых дозе и количестве, а также выплатить семье компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей.

«Эти 5 тыс. рублей Минздрав выплатил быстро, а вот лекарство мы получили только в мае этого года. Причём речь не идёт о дорогостоящих препаратах: «Тримебутин» стоит от 200 до 500 рублей за пачку», — говорит собеседница RT.

В этом году Лина снова вынуждена судиться с областным Минздравом, чтобы выбить для сына необходимые препараты — «Энтерол» и «Линекс». Стоимость этих лекарств не превышает 1 тыс. рублей за упаковку.

Несмотря на назначение от федеральной клиники, региональные власти не выдали Антону необходимые препараты. Как и в прошлом году, семья обратилась в прокуратуру. «При проведении проверки прокуратурой города установлены нарушения при обеспечении вашего ребёнка лекарственными препаратами», — говорится в официальном ответе ведомства.

Представитель прокуратуры уже подал гражданский иск к владимирскому Минздраву, чтобы обязать ведомство обеспечить ребёнка препаратами. А пока родители Антона покупают лекарства на свои деньги.

«Эти препараты нужны нашему сыну, чтобы он мог вести нормальный образ жизни. Например, у него есть проблема — недержание кала, а эти простые таблетки помогают ему спокойно гулять, играть с ровесниками, а не сидеть дома целыми днями. Да, мы можем покупать их на свои деньги, но чем старше становится ребёнок, тем больше средств приходится тратить. В конце концов, по закону мы имеем право на льготные лекарства. Почему нас ими не обеспечивают?» — добавляет Лина.

RT отправил запрос в Минздрав Владимирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа от ведомства не поступило.