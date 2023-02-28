В Омской области опека добивается изъятия детей, несмотря на протесты общественников

В Омской области суд по иску опеки лишил родительских прав 24-летнюю многодетную мать Надежду П. Ранее соцслужба уже пыталась изъять у неё сыновей и без судебного решения передать младшего ребёнка усыновителям в Екатеринбург. Женщине удалось вернуть детей после публикаций в СМИ и вмешательства правозащитников. Однако сразу после этого опека подала новый иск, который был удовлетворён. По словам адвоката женщины, только благодаря содействию замминистра образования региона и детского омбудсмена её сыновей после суда отправили не в интернат, а оставили под временной опекой бабушки. Тем временем Надежда готовится к новым судам и намерена добиваться отмены вердикта о лишении её родительских прав.

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Суд Тарского района Омской области лишил родительских прав многодетную мать Надежду П. Как сообщила RT представлявшая её интересы в суде адвокат Елена Чуркина, сразу после вынесения вердикта сотрудники опеки забрали из дома Надежды детей, хотя угрозы для их жизни и здоровью не было.

Ранее RT рассказывал о непростой ситуации, в которой оказалась 24-летняя Надежда П. Женщина растит троих сыновей: пятилетнего Евгения, трёхлетнего Бориса и годовалого Никиту (имена изменены), а её супруг работает вахтовым методом.

В ноябре прошлого года сотрудники органов опеки без объяснения причин изъяли у неё детей, после чего попытались передать младшего ребёнка усыновителям, хотя мать ещё не лишили и даже не ограничили в родительских правах.

Надежда написала заявления в прокуратуру и полицию с просьбой найти пропавшего сына. К делу подключились СМИ, общественники, председатель подкомитета по гражданскому праву и семейному праву Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина, интересы семьи стал представлять правозащитный центр «Иван Чай».

После возникновения общественного резонанса детей матери вернули. Но вскоре районная опека подала новый иск уже против обоих родителей о лишении их родительских прав. 18 февраля иск был удовлетворён.

Обвинили в пьянстве

Как следует из искового заявления органов опеки, Надежда якобы ненадлежащим образом выполняет материнские обязанности и злоупотребляет алкоголем. Сама женщина эти обвинения отрицает. Юрист Елена Чуркина также говорит, что весь процесс вызывает множество вопросов.

«На время процесса мы специально эвакуировали семью в Омск, чтобы обеспечить им алиби. В городе семья жила с 23 декабря по 26 января в социальной гостинице, посещала новогодние мероприятия, а когда дети заболели, то вызвали медработника и строго выполняли всё его рекомендации. Сотрудники соцгостиницы положительно характеризовали детско-родительские отношения, есть многочисленные письма от общественных организаций, по мнению которых семью необходимо сохранить», — рассказывает RT Чуркина.

При этом она отмечает, что, несмотря на представленные доказательства, суд принял заявление опеки, из которого следует, что в даты проживания в Омске семья якобы продолжала злоупотреблять спиртным и не осуществлять должного ухода и контроля за своими малолетними детьми в селе Чекрышево. «Дома происходят конфликты, драки на почве распития с/н», — говорится в документе.

«Вопросы о датах или имеющихся фактах, о заявленных районной опекой эпизодах судом были отклонены. Аналогичной опеке позиции придерживалась прокуратура, которая препятствовала объективному и всестороннему рассмотрению дела, что выражалось в протестах о приобщении доказательств стороной зашиты, отказе отвечать на обличающие вопросы», — недоумевает юрист.

«Судья назначила нам алименты, сказала: «Ограничение на полгода», и сразу же детей поехали забирать. Тогда они находились у бабушки в деревне. Приехали, не дали собраться, нахамили и увезли детей», — говорит Надежда.

Елена Чуркина также отмечает, что изъятие детей проходило с нарушениями: специалисты не разъяснили родителям их права и необходимые меры для установления порядка общения с детьми.

Трудно понять действия опеки

Примечательно, что решение об изъятии детей было принято, несмотря на то, что за семью заступалась уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«Несмотря на непростые обстоятельства дела, мы высказали свое принципиальное несогласие с позицией администрации Тарского района, выводами опеки. Ещё в декабре прошлого года обратились к прокурору региона с просьбой проверить законность действий органов местного самоуправления по отношению к многодетной семье. Изучили информацию, все документы, провели расширенное заседание с представителями региональных и местных властей. В итоге, было принято решение об участии уполномоченной в гражданском процессе. В суд направили заключение, ориентированное на неприменение крайней меры родительской ответственности в виде лишения родительских прав и организацию комплексной помощи семье в преодолении трудной жизненной ситуации», — заявили RT в пресс-службе омбудсмена.

Там добавили, что ситуация c семьёй Надежды П. с самого начала вызвала много вопросов, в том числе: как и почему младшего ребенка в кратчайшие сроки отправили под опеку в другой регион, тем самым разделив его с родными братьями.

Обращает на себя внимание и то, что, несмотря на удовлетворительные условия, созданные для проживания и воспитания детей, а также процессуальное заключение аппарата уполномоченной в поддержку семьи, суд принял решение ограничить в правах обоих родителей. При этом вердикт немедленно был исполнен — детей сразу забрали из дома.

«Не комментируя само решение суда, трудно понять и объяснить характер действий сотрудников органов опеки и попечительства. Есть большие вопросы к тому, как была осуществлена сама процедура передачи детей. Сотрудники опеки должны проводить ее в мягкой, уважительной ко всем членам семьи форме. К сожалению, не везде ещё система выстроена так, чтобы к детям и семьям относились бережно. Детей можно было передать родственникам, или дать им доступ к сопровождению детей», — описывает ситуацию Львова-Белова.

Руководитель правозащитного центра «Иван Чай» Элина Жгутова также отмечает, что семья всё время находилась на глазах общественников и работников гостиницы. «Никаких случаев пьянства и наркомании замечено не было, однако на суде от опеки опять прозвучало обвинение в том, что родители не прекращают злоупотреблять алкогольными напитками», — говорит она.

И всё же поддержка общественности принесла свои плоды и позволила найти компромиссное решение — дети не были отправлены в интернат. По словам юриста Елены Чуркиной, после вердикта суда при содействии замминистра образования региона Оксаны Груздевой и детского омбудсмена по Омской области Елизаветы Степкиной в отношении детей была оформлена временная опека бабушкой. Сейчас внуки находятся у неё.

Надежда П. готовится к новым судам. Говорит, что будет добиваться отмены решения о лишении её родительских прав.