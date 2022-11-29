«Детей взяли и просто увезли»: в Омской области сотрудники опеки забрали ребёнка у матери и тут же отдали в другую семью

В Омской области сотрудники опеки без объяснения причины изъяли трёх детей у 24-летней местной жительницы. А спустя две недели выяснилось, что младший сын женщины, которому нет ещё и года, уже передан в приёмную семью. При этом мать не была ограничена в родительских правах. После того как к делу подключились общественники, детей вернули в семью. Сейчас правомерность действий опеки проверяют правоохранительные органы.

24-летняя Надежда П. из Омской области воспитывает троих детей: пятилетнего Евгения, трехлетнего Бориса и восьмимесячного Никиту (имена изменены), который родился с врождённой косолапостью и нуждается в лечении. По словам женщины, в конце прошлого года семья переехала в деревню, и к ним постоянно стали приезжать сотрудники опеки.

«Сначала под предлогами помощи многодетным, какие-то старые игрушки привезли. Потом просто с проверками стали приезжать. Говорят: «На вас сыплются постоянные жалобы», — рассказывает она RT. — А мы только в декабре в новый дом переехали. Муж мой Виктор вахтовым методом работает, я почти безвылазно сижу дома. С соседями даже не общаюсь, потому что дети маленькие, оставить нельзя. Только за продуктами иногда ездила в город».

В пятницу вечером, 2 ноября, когда Надежда дома была одна, к ним, по её словам, снова приехали сотрудники опеки.

«Я уже спала, тут в дверь стучат. Целая комиссия, участковый я не разобрала спросонья, ничего не понял толком, а они детей взяли и просто увезли. Мне ничего объяснять даже не стали: куда детей увозят, на каком основании. Пошла на следующий день в опеку, а там уже праздники, приходите после выходных, говорят», — вспоминает Надежда.

© Личный архив

Только спустя несколько дней ей удалось выяснить, что Евгений находится в реабилитационном центре, а Никита и Борис — в больнице.

«Я с утра собрала все вещи, приготовила покушать и поехала к младшим в больницу. Мне сначала разрешили с ними в палате остаться. Я их искупала, покормила. За всё это время ни разу к ним врачи не приходили, никто не ухаживал, сами дети здоровые были, непонятно, почему их вообще в больницу поместили», — рассказывает Надежда.

Но остаться с детьми, говорит женщина, ей не разрешили. «Я тогда оттуда пошла в опеку, чтоб мне дали документ какой-нибудь, что я могу с детьми в больнице быть. А меня и слушать не стали, говорят: «Иди отсюда, ты пьяная». Я пыталась возражать, что не пила, запаха же нет, а в ответ — «Значит, под наркотиками», — продолжает Надежда.

После того, как чиновники отказались общаться в Надеждой, в опеку обратилась её мать, бабушка мальчиков. Она сказала, что готова оформить опеку над детьми и взять их к себе, но, как выяснилось, младшего ребёнка уже отдали в другую семью. При этом Надежду в родительских правах не ограничивали — суда ещё не было.

«Открыто все говорили: «Забудьте о сыне, его ещё 15 ноября в другую семью отдали». По другим двум суд будет, а этого, мол, уже отдали. Говорили, какие-то усыновители из Екатеринбурга аж за ним приезжали», — жалуется Надежда.

Женщина написала заявления в прокуратуру и полицию с просьбой найти пропавшего сына. В заявлении она поделилась подозрениями, что сотрудники опеки могли быть в сговоре с людьми, которым передали Никиту. После того как Надежда обратилась к журналистам и в правозащитный центр «Иван Чай», к делу подключилась председатель подкомитета по гражданскому праву и семейному праву Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина.

Осталось много вопросов

По словам Мизулиной, произвол в отношении детей остановила заместитель губернатора Омской области Татьяна Дернова, которая также назначила заседание комиссия по делам несовершеннолетних с целью дать всестороннюю оценку ситуации и обсудить ошибочные действия.

«А они есть, ибо ситуация вызвала много вопросов, на которые нет ясных и чётких ответов. Мой представитель тоже будет участвовать в заседании КДН по ситуации с Надеждой. Надеюсь, что будет дана объективная оценка сложившейся ситуации и получены ответы на те вопросы, которые я ранее обозначила, а также на вопросы о том: от кого и когда узнала об отобранных детях семейная пара, жители Екатеринбурга? — говорит она. — Почему органы опеки не проинформировали родственников отобранных детей, имея сведения о таких родственниках? Может быть, они посчитали маму или отца детей неблагонадёжными? Тогда тем более необходимо не только выяснить этот факт, но и обсудить, правомерна ли такая оценка в отношении родственников отбираемых детей. Зачем тогда следствие и суд, если органы опеки способны почти мгновенно определять благонадёжность того или иного человека?».

Она отметила, что ситуация, сложившаяся вокруг семьи, требует объективного и беспристрастного разбирательства. Также она обратила внимание, что органы опеки не представили убедительных оснований для немедленного отобрания детей из семьи.

© Личный архив

«Фото из квартиры, на котором разбросанные вещи, свидетельствующие о беспорядке, — слабое доказательство. По информации правозащитных просемейных организаций, беспорядок в доме усиливается «рукотворно», для целей большей убедительности отобрания — и это излюбленный приём органов опеки и попечительства при отобрании ребёнка», — рассказала она.

Сенатор напомнила, что УК РФ относит к торговле детьми в том числе иные сделки, не зависимо от целей их совершения, например, безвозмездная передача от одного лица к другому, обмен на какие-то материальные ценности и др. (статья 127.1 УК РФ), и предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, а в случае совершения деяния организованной группой — до 15 лет лишения свободы).

Правозащитники уверены, что действия сотрудников опеки были неправомерны.

«Только благодаря вмешательству общественности удалось предотвратить неправомерные действия опеки. У ребёнка есть бабушка, она по закону имеет право на предварительную опеку, но ей было отказано, так как площади в ее доме недостаточно», — поясняет руководительница движения «Иван Чай» Элина Жгутова.

Она отмечает, что стремительные действия опеки, «наводят на определенные мысли». «Из бедной семьи в обеспеченную, за неделю решился вопрос от момента изъятия детей до передачи опекунам, тут же предъявлен иск не об ограничении, что возможно по закону, а сразу о лишении», — говорит она.

В свою очередь в УМВД по Омской области RT сообщили, что была проведена проверка действий сотрудников органов опеки, и все материалы были переданы в СК для принятия процесуального решения.

Детей в итоге вернули в семью. Между тем сама Надежда сейчас готовится к суду, который будет решать вопрос об её родительских правах.