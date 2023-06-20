«Аморальная игра на чувствах»: в Госдуме предложили ввести отдельную уголовную статью за фиктивный сбор пожертвований

Развитие цифровых технологий несёт не только комфорт, но и риски стать жертвой мошенников. Злоумышленники, используя сетевую анонимность и играя на чувствах людей, активно используют благотворительные механизмы для извлечения прибыли, отмечают эксперты. В этой связи депутат Госдумы Василий Власов предложил вывести мошенничество в сфере сбора пожертвований в отдельную уголовную статью. Копия письма на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова есть в распоряжении RT.

Преступление на эмпатии

Депутат Государственной думы Василий Власов предложил создать отдельную уголовную статью «Мошенничество, совершённое посредством организации сбора пожертвований» с более жёсткой ответственностью относительно существующей статьи за мошенничество.

Копия письма на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова имеется в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в последние годы в СМИ нередко возникали сообщения о мошенниках, которые, манипулируя чувствами граждан, вели фальшивые сборы пожертвований на помощь больным детям и иные благотворительные нужды.

В последнее время, как он уточнил, огласку получили преступления, связанные с фиктивными сборами пожертвований для участников специальной военной операции.

Своими действиями мошенники не только обманывают граждан и незаконными методами получают денежные средства, но и дискредитируют важнейший социальный механизм сбора пожертвований, заметил Власов.

«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность выделения в Уголовном кодексе Российской Федерации отдельной статьи за «Мошенничества, совершённые посредством организации сбора пожертвований» с двукратным ужесточением наказания относительно ст. 159 «Мошенничество», — говорится в тексте обращения.

В настоящее время ст. 159 Уголовного кодекса России предусматривает за мошенничество (то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием) штраф до 120 тыс. рублей, либо исправительные, принудительные либо обязательные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

За совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину размер штрафа возрастает до 300 тыс. рублей, а срок лишения свободы может составить пять лет.

Идеальная среда

Интернет в последние годы стал источником разнообразной информации, в том числе обучающей, инструментом дистанционной торговли и других действий, повысивших комфорт граждан. Но одновременно с этим он стал анонимной пристанью для многочисленных злоумышленников, играющих на чувствах граждан, отметил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

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«Любой активный пользователь так или иначе периодически сталкивается с сомнительными благотворительными акциями по сбору пожертвований в интернете, в основном в социальных сетях. Мошенники ориентируются на граждан, которые не могут пройти мимо фотографии больного ребёнка и при этом плохо разбираются в механизмах сбора пожертвований, готовы отправлять их, имея перед глазами лишь номер банковской карты, без имени получателя, без названия фонда — организатора сбора средств», — сказал он.

При этом Орлов отметил, что в данном вопросе будет вполне уместно градировать законодательные нормы в сторону ужесточения ответственности за мошенничество в сфере пожертвований.

«Моральный аспект действительно должен учитываться. Один вариант мошенничества — это когда вы, условно, заказали аккумулятор для автомобиля и вам его не прислали, присвоив ваши деньги, другой вариант — когда используется аморальная игра на чувствах жертвователя», — резюмировал он.

Случаев много

Юрист, основатель и CEO консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко отметил, что, как показывает практика, доказать подобные преступления очень сложно.

«Действительно, участились случаи, когда различные мошенники используют эмпатические механизмы или даже гипноз, принуждая людей жертвовать деньги или совершать преступления, вплоть до диверсий. Часто бывает так, что понять, кто это делал, и доказать вину конкретного человека трудно, так как это делается обычно через интернет с использованием VPN и не из России», — поделился юрист.

Правоохранительными органами было установлено, что в ряде случаев это делают в том числе спецслужбы других стран и лица под экономическим покровительством стран, опосредованно выступающих в конфликте против России, рассказал Ткаченко.

«Таких случаев мошенничества действительно много, но с ужесточением нужно подходить аккуратно, так как под эту статью могут подпасть люди, не связанные с такой деятельностью, например те, кто занимается продажей своих курсов или навыков», — добавил он.

Трудности перевода

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Вопрос угрозы мошенничества в благотворительной сфере уже поднимался в стенах парламента. Так, весной этого года депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на портале госуслуг специальный раздел, с помощью которого граждане могли бы выбрать нужный им благотворительный фонд и безопасно совершить пожертвование.

Тогда законодатель отметил, что в России развито благотворительное движение. В то же время находятся мошенники, которые под видом добросовестных благотворителей собирают деньги у граждан и присваивают их себе.