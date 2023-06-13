Дочь блокадницы рассказала, как живёт её мать, получившая паспорт РФ после обращения на RT

Уроженке Ленинграда 84-летней Галине Сикорской, пережившей блокаду, пришлось дважды обращаться в проект RT «Не один на один». Сначала пенсионерка не могла получить российское гражданство, а после того, как ей выдали паспорт, Пенсионный фонд на несколько месяцев задержал оформление ей пенсии. После запросов RT в МВД и Генпрокуратуру обе проблемы были решены в кратчайшие сроки. Дочь Галины Сергеевны Елена рассказала, как у них обстоят дела.

© Фото из личного архива

Героиня проекта «Не один на один» 84-летняя Галина Сикорская получила российский паспорт в ноябре 2019 года благодаря содействию МВД. Позднее RT обратился в Генпрокуратуру, поскольку блокаднице несколько месяцев не оформляли пенсию. После запроса в надзорное ведомство Галине Сергеевне не только назначили пенсию, но и обеспечили ежемесячной денежной выплатой, дополнительным материальным обеспечением по категории «лица, награждённые знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Как рассказала дочь пенсионерки Елена, больше трудностей, связанных с документами, у них не возникало.

«Наши проблемы остались позади, — говорит Елена. — Уже три года мы живём спокойно. Маме платят пенсию, выдали социальную карту москвича, она получает дополнительные выплаты. Есть возможность бесплатно посещать врачей. Для нас сейчас это актуально, так как у неё начала развиваться фиксационная амнезия. Чувствует она себя хорошо, но почти ничего не помнит, а если ей напоминаешь, она всё равно забывает через пять минут».

По словам собеседницы RT, из дома Галина Сергеевна почти не выходит, так как может заблудиться и забыть, где живёт.

«Врачи говорят, что лучше ей не станет, но лекарства помогают поддерживать её здоровье, чтобы болезнь не прогрессировала. Мы с мужем работаем, но я успеваю прибежать домой её покормить, помыть, расцеловать (смеётся). Летом мы все вместе ездим на дачу. Мама счастлива — это главное. Мы через многое прошли и с вашей помощью смогли это всё пережить. Если бы не ваш проект, мы бы ничего не добились. Тысячекратное вам спасибо», — поблагодарила Елена.

© Фото из личного архива

Она также отметила, что благодаря пенсии, которая была назначена Галине Сергеевне в апреле 2020 года, семья смогла пережить пандемию.

«Я работаю поваром и, пока действовал карантин в Москве, меня отправили домой и не платили зарплату. При этом маме тоже долгое время не оформляли пенсию. В этой ситуации мы просто не понимали, как жить дальше: на что покупать еду, как оплачивать счета за квартиру и проценты по кредитам. Конечно, после назначения маме пенсии и всех выплат нам стало полегче. Эти деньги нас буквально спасли», — вспоминает дочь блокадницы.

Обращалась в проект дважды

Галина Сергеевна родилась в Ленинграде. Будучи ребёнком, она пережила блокаду. После войны вместе с семьёй переехала в Выборг. Окончила там школу и медицинское училище. В возрасте 23 лет поступила в Ленинградский государственный университет имени Жданова (нынешний СПбГУ). Получила диплом филолога-русиста, учителя русского языка и литературы.

В браке у Галины Сергеевны и её мужа Виктора Сикорского родились двое детей, но в 1981 году супруги развелись и женщина переехала жить на Украину в город Северодонецк.

После государственного переворота и начала военных событий в 2014 году дочь забрала Галину Сергеевну к себе в Москву. Переезд также был связан с тем, что пенсионерка пережила инсульт, после которого частично потеряла память.

Чтобы начать процесс оформления российского гражданства, Галина Сергеевна вместе с Еленой пять раз ездила в миграционный центр Сахарово, расположенный в Новой Москве. Несмотря на наличие диплома филолога-русиста, пенсионерка сдавала экзамен по русскому языку, чтобы доказать своё право на гражданство.

Елена обратилась в проект «Не один на один» и рассказала, что её матери очень тяжело даются поездки в Сахарово. После запроса RT в МВД, гражданство блокаднице было оформлено в кратчайшие сроки.

Впрочем, вскоре Елена вновь обратилась в редакцию. Оказалось, что почти полгода Пенсионный фонд России (ПФР) не рассматривал документы, которые Галина Сергеевна подала, чтобы оформить пенсию.

RT направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой помочь пожилому человеку. Дело было взято под личный контроль генеральным прокурором Игорем Красновым. Надзорное ведомство провело проверку и установило, что должностные лица ПФР допустили нарушения законодательства из-за чего пять с половиной месяцев не принималось решение о назначении пенсии блокаднице. Деньги были перечислены Галине Сергеевне сразу после проверки и вопрос был решён в течение недели. Помимо пенсии ей также назначили ежемесячную денежную выплату, дополнительное материальное обеспечение по категории «лица, награждённые знаком «Житель блокадного Ленинграда» и единовременную выплату в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.