«Этот праздник знаменует неразрывность многовековой истории»: Путин поздравил жителей страны с Днём России
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Отмечаемый 12 июня праздник День России знаменует собой неразрывность многовековой истории и подтверждает единство многонационального народа страны, заявил Владимир Путин на церемонии вручения медалей Героя Труда и государственных премий РФ.
«Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, тёплое, душевное отношение к любимой Родине», — сказал Путин.
По его словам, эти чувства трудно передать словами, но они понятны и близки каждому россиянину. Сейчас они объединяют российское общество и служат надёжной опорой для участников специальной военной операции.
«Патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещаны нам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед. Сейчас мы особенно остро осознаём, что значат их свершения, их неизменная сплочённость, твёрдая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества. Для нас это наследие священно», — подчеркнул российский лидер.
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В телеграмме участникам, организаторам и гостям Всероссийского патриотического форума глава государства также отметил, что страна сейчас сталкивается с серьёзными вызовами. По его словам, в это время особенно важна и востребована деятельность патриотических объединений.
«Отрадно, что ваш форум становится традиционным и вновь объединяет как в очном, так и в онлайн-форматах руководителей патриотических центров, участников и ветеранов специальной военной операции, представителей общественных, образовательных, волонтёрских организаций из всех регионов страны, — говорится в телеграмме. — Вы многое делаете для воспитания подрастающего поколения на незыблемых нравственных ценностях, идеалах патриотизма и гражданственности, направляете свои усилия на сбережение нашей исторической памяти, богатейшего культурного, духовного наследия, укрепляете свои ряды, вовлекая в работу энергичных, неравнодушных людей, чувствующих личную сопричастность к будущему Отечества».
Напомним, в этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Праздничной датой этот день стал два года спустя, причём изначально у него было другое название — «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Однако по предложению Бориса Ельцина в 1998 году праздник был переименован в День России.
«Российское государство прошло поистине героический путь»
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём поздравлении по случаю праздника отметил, что Россия — Родина трудолюбивых, талантливых, сильных духом людей, которые гордятся своей историей и культурой, достижениями многонационального народа страны, делают всё для развития своего Отечества.
Он также обратился к российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.
«Особые слова поздравления хочется сказать нашим солдатам и офицерам, которые защищают безопасность нашей страны и граждан. Более недели они, жертвуя собой, успешно отражают контрнаступление войск кровавого киевского режима, поддерживаемых НАТО. Спасибо вам за мужество, героизм и отвагу!» — написал он в Telegram.
В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что за три десятилетия со дня установления праздника значительно укрепился социально-экономический и научно-технический потенциал РФ, появились принципиально новые результаты и перспективы в развитии практически всех сфер народного хозяйства.
«Главным богатством родной земли были и остаются люди, благодаря которым Российское государство прошло поистине героический путь, смогло выстоять в самые тяжёлые времена и сохранить неразрывную связь поколений. Любой человек, однажды побывавший в России, уже не сможет её забыть. В его памяти навсегда останутся гостеприимство и щедрость нашего многонационального народа», — сказала она.