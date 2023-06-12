«Этот праздник знаменует неразрывность многовековой истории»: Путин поздравил жителей страны с Днём России

Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём России, отметив, что этот праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества, утверждает единство многонационального народа и душевное отношение к Родине. По словам президента, патриотизм и ответственность за судьбу страны «завещаны нам предками», и сейчас граждане РФ особенно остро осознают, что значат их свершения, их сплочённость и твёрдая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания России. «Для нас это наследие священно», — подчеркнул Путин.

Отмечаемый 12 июня праздник День России знаменует собой неразрывность многовековой истории и подтверждает единство многонационального народа страны, заявил Владимир Путин на церемонии вручения медалей Героя Труда и государственных премий РФ.

«Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, тёплое, душевное отношение к любимой Родине», — сказал Путин.

По его словам, эти чувства трудно передать словами, но они понятны и близки каждому россиянину. Сейчас они объединяют российское общество и служат надёжной опорой для участников специальной военной операции.

«Патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещаны нам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед. Сейчас мы особенно остро осознаём, что значат их свершения, их неизменная сплочённость, твёрдая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества. Для нас это наследие священно», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин поздравил россиян с Днём России

В телеграмме участникам, организаторам и гостям Всероссийского патриотического форума глава государства также отметил, что страна сейчас сталкивается с серьёзными вызовами. По его словам, в это время особенно важна и востребована деятельность патриотических объединений.

«Отрадно, что ваш форум становится традиционным и вновь объединяет как в очном, так и в онлайн-форматах руководителей патриотических центров, участников и ветеранов специальной военной операции, представителей общественных, образовательных, волонтёрских организаций из всех регионов страны, — говорится в телеграмме. — Вы многое делаете для воспитания подрастающего поколения на незыблемых нравственных ценностях, идеалах патриотизма и гражданственности, направляете свои усилия на сбережение нашей исторической памяти, богатейшего культурного, духовного наследия, укрепляете свои ряды, вовлекая в работу энергичных, неравнодушных людей, чувствующих личную сопричастность к будущему Отечества».

Напомним, в этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Праздничной датой этот день стал два года спустя, причём изначально у него было другое название — «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Однако по предложению Бориса Ельцина в 1998 году праздник был переименован в День России.

«Российское государство прошло поистине героический путь»

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём поздравлении по случаю праздника отметил, что Россия — Родина трудолюбивых, талантливых, сильных духом людей, которые гордятся своей историей и культурой, достижениями многонационального народа страны, делают всё для развития своего Отечества.

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Он также обратился к российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

«Особые слова поздравления хочется сказать нашим солдатам и офицерам, которые защищают безопасность нашей страны и граждан. Более недели они, жертвуя собой, успешно отражают контрнаступление войск кровавого киевского режима, поддерживаемых НАТО. Спасибо вам за мужество, героизм и отвагу!» — написал он в Telegram.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что за три десятилетия со дня установления праздника значительно укрепился социально-экономический и научно-технический потенциал РФ, появились принципиально новые результаты и перспективы в развитии практически всех сфер народного хозяйства.

«Главным богатством родной земли были и остаются люди, благодаря которым Российское государство прошло поистине героический путь, смогло выстоять в самые тяжёлые времена и сохранить неразрывную связь поколений. Любой человек, однажды побывавший в России, уже не сможет её забыть. В его памяти навсегда останутся гостеприимство и щедрость нашего многонационального народа», — сказала она.