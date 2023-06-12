Спикер Госдумы Володин поздравил солдат и офицеров в зоне спецоперации с Днём России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин по случаю Дня России обратился к российским солдатам и офицерам, которые сейчас отражают наступление украинских военных в зоне спецоперации. Он поблагодарил военнослужащих за мужество и отвагу.

«Наша страна — Россия — родина трудолюбивых, талантливых, сильных духом людей, которые гордятся своей историей и культурой, достижениями нашего многонационального народа. Любят Отечество, верят в него. Делают всё для его развития», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что российские солдаты и офицеры более недели, жертвуя собой, «успешно отражают контрнаступление войск кровавого киевского режима, поддерживаемых НАТО».

«Спасибо вам за мужество, героизм и отвагу! С праздником! С Днём России!» — написал спикер Госдумы в Telegram-канале.

Накануне Минобороны России сообщило, что за сутки украинская армия потеряла на трёх направлениях 11 танков, в том числе три Leopard, британскую боевую машину Stormer и систему M777.