Спикер Госдумы Володин поздравил солдат и офицеров в зоне спецоперации с Днём России
- РИА Новости
«Наша страна — Россия — родина трудолюбивых, талантливых, сильных духом людей, которые гордятся своей историей и культурой, достижениями нашего многонационального народа. Любят Отечество, верят в него. Делают всё для его развития», — сказал Володин.
Он подчеркнул, что российские солдаты и офицеры более недели, жертвуя собой, «успешно отражают контрнаступление войск кровавого киевского режима, поддерживаемых НАТО».
«Спасибо вам за мужество, героизм и отвагу! С праздником! С Днём России!» — написал спикер Госдумы в Telegram-канале.
Накануне Минобороны России сообщило, что за сутки украинская армия потеряла на трёх направлениях 11 танков, в том числе три Leopard, британскую боевую машину Stormer и систему M777.