«Троих человек посекло осколками стекла»: в Воронеже на жилой дом упал беспилотник

На жилой дом по улице Белинского в Воронеже упал беспилотник, в результате чего ранения получили три человека. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, им оказали помощь на месте. Жителям пострадавшего дома будет оказана необходимая поддержка. Он также указал, что на месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы. В ближайшее время под руководством главы Воронежской области состоится совещание по разбору произошедшего инцидента.

Утром в пятницу, 9 июня, беспилотник упал на улице Белинского в Воронеже, в результате чего пострадали три человека. Губернатор области Александр Гусев взял ситуацию под личный контроль.

«Дал первые поручения по бытовой помощи жителям дома, в который попал БПЛА. Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента. На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы», — написал Гусев в своём Telegram-канале.

Сам губернатор Воронежской области также прибыл на место ЧП. По его словам, в квартире, куда попал беспилотник, в момент инцидента никого не было.

«Троим легко пострадавшим оказана медпомощь, госпитализация не требуется. Погибших нет. Эксперты на месте решают, требуется ли расселить дом или подъезд. По остальным мерам решение будет приниматься на совещании сегодня, под моим руководством», — подчеркнул он.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры, целью атаки был авиационный завод. «Беспилотник удалось подавить средствами РЭБ, и его обломки попали в жилой дом», — говорится в сообщении.

В Кремле также прокомментировали инцидент с падением беспилотника в Воронеже.

«Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома. Эта деятельность киевского режима продолжается, мы продолжаем с ней борьбу и специальную военную операцию», — указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Жительница Воронежа рассказала об инциденте с беспилотником на улице Белинского.

«Дом, в который врезался БПЛА, находится в нескольких кварталах, но мы всё равно отчётливо слышали громкие хлопки», — сказала собеседница RT.

По словам женщины, звук в небе был похож на звук мопеда или мотоцикла: «Потом мне дочь показала наверх, и мы увидели беспилотник. Он пролетел в сторону центра, и через минуту мы услышали два взрыва».

Атаки украинских беспилотников

Это уже не первый инцидент с беспилотниками в субъектах РФ с начала июня.

Так, накануне в Краснояружском районе Белгородской области два населённых пункта подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки.

При этом над Белгородом система ПВО сбила две воздушные цели на подлёте к городу. Как указал губернатор Белгородской области, осколками были повреждены крыша частного жилого дома и автомобили.

В Калужской области дважды за двое суток — 1 и 2 июня — упали беспилотники, в результате чего происходили взрывы, никто не пострадал. Ещё один инцидент произошёл на трассе М-3 «Украина».

«Сегодня утром на автодороге М-3 «Украина» на 299-м километре (Жиздра) и на 283-м километре (Думиничи) упали два БПЛА. Детонации не произошло, территория оцеплена», — сообщал 5 июня губернатор региона Владислав Шапша.

Неоднократно подвергалась атакам Курская область. 4 июня российские пограничники сумели посадить беспилотник, который, вероятно, принадлежал нацбатальону «Азов»*.

7 июня в Суджанском районе пограничники приземлили средствами РЭБ украинский разведывательный дрон «Лелека-100».

В Крыму в ночь на 4 июня силами ПВО было сбито пять украинских беспилотников, ещё четыре было заглушено и посажено средствами РЭБ.

6 июня средствами РЭБ заглушён и посажен украинский БПЛА. По данным главы региона Сергея Аксёнова, никто не пострадал.

Атака на Москву

Утром 30 мая киевский режим совершил террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам в Москве. Все восемь БПЛА были подавлены или сбиты средствами РЭБ и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», сообщал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Как указывал мэр Москвы Сергей Собянин, жителям пострадавших домов была оказана психологическая и социальная помощь. «Несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты, предоставили горячее питание. Сейчас они уже дома», — пояснил он.

Владимир Путин назвал налёт украинских БПЛА на жилые здания в Москве явным признаком террористической деятельности киевского режима. Как отмечали в Кремле, средства ПВО и региональные власти сработали должным образом и хорошо во время атаки беспилотников на Московский регион.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.