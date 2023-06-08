Героиня проекта RT, получив гражданство России, оформила пособия на шестерых детей

Многодетная мать из Ростовской области Екатерина Шестун, которой RT совместно с МВД помог с приобретением российского гражданства, смогла оформить детские пособия, а также материнский капитал. Женщина живёт в России 19 лет, родила шестерых детей, однако без документов Екатерине сложно было трудоустроиться, ей приходилось перебиваться случайными заработками. Из-за бедственного положения некоторое время семье даже пришлось жить в приюте. Чтобы помочь многодетной матери получить российский паспорт, RT неоднократно объявлял сбор средств для подтверждения её финансовой состоятельности, а также отправлял запросы в миграционное ведомство. В феврале этого года Екатерине и её старшему сыну Богдану выдали российские паспорта.

Героиня RT из Ростовской области, получив гражданство РФ, оформила пособия на шестерых детей

Мать шестерых детей 39-летняя Екатерина Шестун получила российское гражданство в феврале этого года благодаря содействию Главного управления по вопросам миграции МВД России (ГУВМ). До обращения в проект «Не один на один» женщина 19 лет не могла получить российский паспорт.

RT на протяжении двух лет следил за судьбой семьи Шестун — направлял запросы в МВД, организовывал сбор средств для многодетной матери, чтобы у неё была финансовая возможность пройти все этапы оформления документов. Вместе с Екатериной российский паспорт выдали её старшему сыну Богдану, а дочери Валерии — разрешение на временное проживание (РВП).

«19 лет я боролась с чиновниками за своё гражданство, — рассказывает Екатерина. — Когда мне выдали РВП и потом признали его незаконным, у меня опустились руки. Не было ни денег, ни сил продолжать эту борьбу. Большое спасибо телеканалу RT за помощь. Если бы не вы, мы бы не добились гражданства. Вы дали нам вторую жизнь».

По словам многодетной матери, получив российский паспорт, она наконец-то смогла оформить пособия на шестерых своих детей, а также материнский капитал.

«В прошлом году у меня родился шестой ребёнок — сыночек, — продолжает Екатерина. — Конечно, без документов очень тяжело было. Теперь с российскими паспортами мы живём совершенно по-другому. Я получаю универсальные пособия на детей, выплаты по уходу за ребёнком. Оформила материнский капитал. Берегу его, чтобы дети смогли выучиться, приобрести специальность. В региональном капитале мне отказали, хотя я очень на него рассчитывала».

Многодетная мать зарегистрировала отношения с избранником. Благодаря наличию документов дети Екатерины могут продолжать учиться в школе и поступать в высшие учебные заведения.

Старшая дочь Шестун Валерия оканчивает сейчас последний курс Белокалитвинского казачьего кадетского профессионального техникума им. Героя Советского Союза Быкова Бориса Ивановича, сдаёт дипломные экзамены и получит сразу две специальности — бухгалтера и повара. Богдан пойдёт в девятый класс и пока думает, где продолжить обучение. Помимо школы, он ездит из посёлка Коксового, где живёт семья, в административный центр — Белую Калитву — заниматься дзюдо.

«Детки у меня без дела не сидят, — говорит Екатерина. — Богдан хочет связать свою жизнь со спортом. Ангелина ходит на бисероплетение, Матвей увлекается моделированием, Карина хочет пойти на танцы. Я стараюсь делать всё, что в моих силах, лишь бы детям было хорошо».

Недавно дом, в котором проживает семья Шестун, был признан аварийным и подлежащем сносу. Это создало для многодетной матери дополнительные проблемы. Екатерина рассказывает, что в этом году она планировала провести в дом газ, но из-за того, что его признали аварийным, газовая служба отказывает в установке оборудования. При этом новое жильё Шестун не выделяют и говорят, что нужно ждать очереди, так как её дом даже ещё не включён в программу расселения.

«Дом мы топим дровами. Он каменный, и в нём очень холодно, — жалуется женщина. — К тому же дрова сами по себе дорогие. Так бы я хоть газ могла провести, а теперь вообще неизвестно, когда нас расселят. Я хочу жить как все люди, обычной жизнью, а у меня всё время какие-то препятствия то с гражданством, то с домом».

Оказанная помощь

Екатерина Шестун по документам родилась в Узбекистане, однако родственники рассказывали ей, что приёмные родители забрали её из дома малютки в Евпатории. Окончив в Узбекистане школу, Шестун вышла замуж и родила дочь Валерию. Чуть позже от онкологического заболевания умерла её приёмная мать. Вместе с отцом, мужем и дочерью Екатерина переехала в Россию.

За несколько лет в браке у неё родились ещё трое детей: Богдан, Матвей и Ангелина. Но с мужем отношения не заладились. Спустя некоторое время после их развода бывшего супруга Шестун депортировали в Узбекистан.

Оставшись с четырьмя детьми на руках и без работы, Екатерина попыталась оформить разрешение на временное проживание. Документ ей выдали, но получить вид на жительство она не смогла — пропустила сроки подачи заявления.

В 2015 году Екатерина родила дочь Карину, но отец девочки от них ушёл. Из-за отсутствия у Шестун собственного жилья органы опеки хотели забрать её детей. Чтобы этого не случилось, семье пришлось почти год жить в приюте.

Неравнодушные люди собрали для многодетной семьи деньги, чтобы купить дом. Благодаря этой помощи Екатерина с детьми смогла переехать в собственное жильё, но начать процесс оформления документов у неё всё равно не получалось.

После запроса RT в МВД, а также к чрезвычайному и полномочному послу Узбекистана в РФ Бортижону Асадову семье начали оказывать помощь в приобретении российского гражданства.

При этом на каждом этапе подачи заявлений на разрешение на временное проживание, вид на жительство и гражданство RT помогал Шестун собирать документы, а также подтверждать финансовую состоятельность. Для этого RT в рамках проекта «Дальше действовать будем мы» неоднократно организовывал сбор средств.

«Проекту «Не один на один» я бы пожелала дальнейших успехов и говорю ещё раз огромное спасибо, — благодарит Екатерина. — Это говорю не только я, но и все мои детки, потому что именно вы помогли нам добиться гражданства. Я полностью доверяю RT и советую всем, у кого есть трудности с документами, обращаться в редакцию. Они всегда помогут. Без сомнения».