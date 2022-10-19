Многодетной матери выдали ВНЖ после запроса RT в МВД

Героиня публикаций RT из Ростовской области 38-летняя Екатерина Шестун, которая более 20 лет не может оформить российское гражданство, получила вид на жительство. В рамках проекта «Не один на один» МВД также помогло с документами её старшей дочери Валерии. Девушке выдали разрешение на временное проживание. Теперь в планах Екатерины — подать заявление на гражданство как можно раньше, чтобы её сын, которому через несколько месяцев исполняется 14 лет, смог получить российский паспорт.

© Фото из личного архива

Героине проекта «Не один на один» из посёлка Коксовый Ростовской области Екатерине Шестун и её старшей дочери Валерии выдали разрешительные документы. Женщина получила вид на жительство (ВНЖ), а её дочь — разрешение на временное проживание (РВП).

Чтобы подать документы на ВНЖ, Екатерине требовалось подтвердить свою финансовую состоятельность на срок рассмотрения заявления — четыре месяца. Сумма прожиточного минимума на 2022 год на момент подачи документов составляла 12 966 рублей, поэтому на четыре месяца на счёте у Шестун должны были лежать средства в размере 51,5 тыс. рублей. Такой суммы у матери, воспитывающей пятерых детей, которую отказываются официально трудоустраивать без российского паспорта, не было.

RT в рамках проекта «Дальше действовать будем мы» собрал для Шестун эту сумму, чтобы она смогла подтвердить официальный доход, после чего у неё приняли документы.

«Мне наконец-то выдали ВНЖ, — рассказывает Екатерина. — Такое чувство — не могу даже описать. Непередаваемое. Неужели я дождалась! Думала, это никогда уже не случится. Теперь я должна подать документы на гражданство. Я спешу, потому что моему сыну в январе исполняется 14 лет. Ему надо получать паспорт. Если у меня уже будет гражданство к тому моменту, он тоже автоматически его получит».

МВД также помогло получить РВП старшей дочери Екатерины — Валерии.

«РВП дочка получила, но подавать документы на ВНЖ сможет не раньше чем через восемь месяцев, так что будем ждать. Получается, что в феврале у неё появится такая возможность», — говорит Шестун.

Переезд в Россию

Екатерина Шестун живёт в России уже более 20 лет, но до сих пор ей так и не удалось оформить гражданство РФ. Женщина переехала в Ростовскую область из Узбекистана в начале 2000-х годов. Своих настоящих родителей она не знает. Приёмные мать и отец, которые проживали в Узбекистане, забрали её из дома малютки в Евпатории. Сделали ей узбекское свидетельство о рождении, в котором указали место рождения — город Ташкент.

В 19 лет Екатерина вышла замуж и родила дочь Валерию. В том же году умерла её приёмная мать. Отец, по словам женщины, из-за этого начал сильно пить. Его родная сестра, проживавшая в Ростовской области, позвала семью переехать жить к ней. Через некоторое время Екатерина с дочерью и мужем сняли отдельное жильё.

В России Шестун родила ещё четверых детей — Богдана, Матвея, Ангелину и Карину. Но супруги разошлись, так как муж, по словам Екатерины, начал поднимать на неё руку.

Оставшись без работы с пятью детьми на руках, Екатерина обратилась в благотворительный фонд. Ей помогли собрать деньги на подачу документов на РВП, но, получив его, женщина не смогла продолжить процесс оформления гражданства, так как не вышло собрать все требуемые справки.

Из-за отсутствия жилья органы опеки пытались забрать у женщины детей. Год семья жила в приюте, а затем им собрали деньги на покупку дома.

Оказывают содействие

В марте прошлого года Шестун обратилась в проект «Не один на один» и попросила помочь с получением российского гражданства. RT направил запрос в МВД. В ведомстве сообщили, что длительное время она жила, нарушая режим пребывания, однако административные меры к ней не применялись из-за гуманитарного аспекта. Вместе с тем ей начали оказывать содействие в оформлении документов.

Как ранее комментировали в пресс-службе ведомства, несмотря на то что четверо детей Екатерины родились в России, они не могут быть признаны приобретшими гражданство РФ по рождению, так как у Екатерины на тот момент не было ВНЖ. В миграционном ведомстве ей посоветовали оформлять гражданство в статусе носителя русского языка.

При этом, чтобы начать процесс, многодетной матери нужно было получить документы на детей из Узбекистана.

После запроса RT чрезвычайному и полномочному послу Узбекистана в РФ Ботиржону Асадову Шестун и её детям выдали все необходимые справки без выезда из страны.

Четверым детям были предоставлены бумаги о том, что они не являются гражданами Узбекистана, а Валерии — национальный паспорт. Екатерине сообщили, что с 2017 года она утратила гражданство.

В ноябре 2021 года Шестун выдали РВП, а у Валерии приняли заявление на оформление этого документа.