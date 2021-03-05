Как мать пятерых детей борется за российское гражданство

Многодетная мать из Ростовской области 37-летняя Екатерина Шестун в начале 2000-х переехала из Узбекистана в Россию, но до сих пор так и не смогла оформить российское гражданство. Долгое время женщина не работала и сидела с детьми, вместе с мужем они не могли подать документы на вид на жительство. Позже супруга Екатерины депортировали из-за нарушения. Никаких пособий женщина не получает из-за отсутствия российского паспорта. RT направил запрос в МВД России с просьбой посодействовать Шестун в оформлении документов, после чего в ведомстве организовали работу для содействия по приёму в гражданство.

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«Не знаю, где родилась»

Жительница посёлка Коксовый Ростовской области 37-летняя Екатерина Шестун по документам родилась в городе Ташкент Узбекской ССР. Мать отказалась от неё в роддоме, и девочку забрали на воспитание приёмные родители. Однако, по воспоминаниям родственников Екатерины, приёмная мать взяла её из дома малютки в городе Евпатория.

«Если честно, я не знаю, где родилась. Как мне рассказывали, у моих приёмных родителей не было своих детей, и они взяли меня из приюта, — вспоминает Шестун. — Мать три года проработала в доме малютки, чтобы взять меня без очереди. Когда меня привезли в Узбекистан, родители поменяли моё свидетельство о рождении на узбекское, переписали в нём мои имя, фамилию, отчество, дату рождения и указали место рождения Ташкент».

В Узбекистане Екатерина окончила 11 классов, получила паспорт. В 19 лет вышла замуж и родила дочь Валерию. В том же году от онкологического заболевания умерла её приёмная мать.

«Я хотела поступать в вуз, но мама заболела раком, надо было за ней ухаживать, — рассказывает Екатерина. — Мы год с ней промучились, но она умерла. Папа начал сильно пить. В России жила его родная сестра, она позвала нас к себе. В те годы русские бежали из Узбекистана, всё бросали даже даром. Мы собрали вещи, продали жильё за копейки и приехали в Россию».

Первое время семья жила в доме у сестры отца в Белокалитвинском районе Ростовской области. По словам Шестун, муж устроился на работу в колхоз водителем сеялки, отец — трактористом. Через три месяца Екатерина с мужем и дочерью переехали в съёмное жильё.

«Муж не позволял мне работать, хотел, чтобы я сидела с детьми, — вспоминает женщина. — На тот момент у нас их было уже четверо: Валерия, Богдан, Матвей и Ангелина. Потом он начал гулять, поднимал на меня руку. Я не стала это терпеть. Он от нас ушёл, и через несколько месяцев его депортировали в Узбекистан».

Женщина осталась одна с детьми на руках и без работы. Знакомые посоветовали обратиться в благотворительный фонд Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Ростове-на-Дону. Там Екатерине оказали финансовую помощь, после чего она смогла собрать необходимые документы и получила разрешение на временное проживание, а также сертификат о владении русским языком. Однако Екатерина не успела подготовить в установленный законом срок полный пакет документов на вид на жительство (ВНЖ) и осталась без ВНЖ.

«Боятся, что нас разлучат»

В 2015 году Екатерина родила пятого ребёнка — дочь Карину. По словам женщины, после расставания с мужем она познакомилась с мужчиной, какое-то время они жили вместе, но, узнав о её беременности, он ушёл.

«Когда я рожала пятую, органы опеки хотели забрать у меня детей, — рассказывает Шестун. — Говорили, что я рожаю, как кошка, а жильё и условия непригодные. Я им отвечала, что если бы у меня был материнский капитал, я бы купила дом. Свидетели подтверждают, что я не пью и не курю. Дети учатся, старшая во всероссийских музыкальных конкурсах участвует, про неё в газетах пишут, младшие ездят на соревнования по автомодельному спорту. Каждый раз я отбиваю своих детей, но они переживают, боятся, что нас разлучат».

После рождения дочери Екатерина с детьми год прожила в приюте «Матронушка», чтобы их не забрала опека. Из-за отсутствия документов она не могла устроиться на работу.

Как говорит женщина, никаких пособий от государства она не получает, так как у неё нет российского гражданства. Паспорта также нет у её старшей дочери.

«Детей без прописки не хотели брать в школу, я говорю: в войну дети учились, а сейчас нельзя? Нам пошли навстречу, — объясняет Екатерина. — Старшей надо паспорт получить. Она в Узбекистане родилась, но не может ни выехать, ни въехать. Мы узнали, что можно через консульство в Ростове-на-Дону сделать, но они пока на карантине, не принимают документы. Благо, в России люди добрые. Помогают нам кто чем. Вещи отдают, уголь и дрова нам привозили».

В прошлом году в поддержку семьи был организован сбор средств на покупку жилья. Неравнодушные люди собрали 450 тысяч рублей, и Екатерина смогла купить дом. Однако из-за отсутствия документов у многодетной матери не получилось прописать в нём ни себя, ни детей. Женщина обращалась в различные инстанции, даже ездила в администрацию президента, однако помочь ей, по её словам, никто не смог.

«Мне везде говорят, чтобы сидела молча, а то меня с дочерью депортируют, а малых заберут, — рассказывает Шестун. — Я сижу, но годы идут, дети растут, им паспорта надо получать, а мне говорят, что они не являются гражданами России. Но у них же свидетельства о рождении российские, полисы, снилсы. Они спрашивают: мама, мы же здесь родились, получается, мы граждане России? А я не знаю, что им отвечать. Получается, для России я и мои дети — никто, потому что законы такие. Конечно, им обидно, но, может быть, однажды у нас всё получится. Нельзя падать духом».

Оказание содействия

RT направил запрос в МВД России с просьбой помочь Екатерине Шестун и её детям получить документы.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время женщина проживает на территории Российской Федерации в нарушение режима пребывания.

Однако, принимая во внимание гуманитарный аспект, а также меры по урегулированию правового положения иностранных граждан в период пандемии, меры административного воздействия к Шестун не применялись.

Кроме того, как пояснили в пресс-службе, согласно пункту «г» части первой статьи 12 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», ребёнок приобретает российское гражданство по рождению, если оба его родителя или единственный родитель, проживающие в России, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, при условии, что ребёнок родился на территории России, а государство, гражданами которого являются его родители или единственный родитель, не предоставляет ребёнку своё гражданство.

«Поскольку Шестун Е.В. не являлась проживающей на территории Российской Федерации (не имела вида на жительство) на момент рождения её детей, то её рождённые на территории Российской Федерации дети не могут быть признаны приобретшими гражданство РФ по рождению на основании вышеуказанной нормы закона», — сказали в МВД.

В ведомстве рекомендовали многодетной матери оформлять российское гражданство в статусе носителя русского языка, уточнив, что в Главное управление МВД России по Ростовской области направлены рекомендации по организации работы для оказания Шестун возможного содействия в приобретении гражданства РФ.