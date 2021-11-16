Многодетная мать из Ростовской области получила РВП после запроса RT

Героиня публикации RT, многодетная мать-одиночка из Ростовской области Екатерина Шестун, получила разрешение на временное проживание. Это стало возможным после того, как RT в рамках проекта «Не один на один» совместно с МВД обратил внимание на историю женщины, которая без документов в одиночку воспитывает пятерых детей. В процессе подготовки документов также помогло генконсульство Узбекистана в России. После запроса RT дипломаты выдали паспорт старшей дочери Екатерины, а также необходимые справки ещё на четверых детей без выезда в Ташкент. Кроме того, многодетную мать поддержали читатели проекта «Дальше действовать будем мы». Благодаря их финансовой помощи Шестун смогла покрыть все расходы на оформление документов.

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Многодетной матери из Ростовской области Екатерине Шестун выдали разрешение на временное проживание (РВП). Об этом женщина рассказала RT.

«Первый этап пройден, — радуется Екатерина. — Мне выдали РВП. Я безумно рада, в себя прийти до сих пор не могу. У меня мурашки были. Мы со старшей дочерью вышли из кабинета и расплакались. Я не думала, что это всё решаемо. До этого нас всех прописали. Детям рассказала, они спрашивают: то есть мы теперь граждане России? Я говорю: пока нет, но уже есть регистрация, РВП — и мы можем начать процесс оформления гражданства. Они попросили меня передать, что очень вам благодарны. Никто нам помочь не мог. К кому я только не обращалась».

Помощь посла

По словам Шестун, в процессе подготовки документов потребовались справки на детей о наличии или отсутствии гражданства Узбекистана, а также старшей дочери Валерии необходимо было получить узбекский паспорт, так как она родилась в Ташкенте. В консульстве женщине сообщили, что для этого всей семье нужно выехать в Узбекистан. Такой возможности, как говорит многодетная мать, у неё не было.

«Во-первых, я невыездная — если уеду в Узбекистан, меня обратно в Россию не пустят, — объясняет Шестун. — Во-вторых, четверо детей здесь родились, у них российские свидетельства о рождении, их со мной не выпустят. В-третьих, процесс получения документов очень длительный, нам там жить негде, денег нет. Как бы мы там находились? Это просто невозможно».

После запроса RT чрезвычайному и полномочному послу Узбекистана в РФ Ботиржону Асадову Шестун и её дети смогли получить все необходимые справки и документы без выезда из страны.

«Генконсульство Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону предоставило справки на детей, что они не являются гражданами Узбекистана, а мне сообщило, что с 2017 года я утратила гражданство. Валерии тоже выдали паспорт Узбекистана. Сейчас мы готовим на неё документы для подачи на РВП по квоте», — объясняет многодетная мать.

Самой Екатерине к апрелю следующего года нужно собирать документы на вид на жительство (ВНЖ). По словам женщины, это потребует ещё больших финансовых вложений.

«Собрать документы на ВНЖ без финансовой поддержки я не смогу, — объясняет женщина. — Нас шесть человек с детьми, у меня нет таких средств, чтобы на всех подготовить справки и предоставить подтверждение доходов. Посчитала по последнему списку документов, сколько потребуется денег. Получилось более 300 тыс. рублей».

Без мужа, денег и документов

Екатерина сирота с рождения — мать оставила её в роддоме в Евпатории. Приёмные родители были из Узбекистана. В документах они изменили имя девочки и место её рождения.

В 19 лет Екатерина вышла замуж и родила дочь Валерию. В том же году от онкологического заболевания умерла её приёмная мать.

В Ростовской области жили родственники приёмной семьи Екатерины, они пригласили переехать к ним.

Некоторое время Екатерина с мужем и ребёнком жила в доме родственников приёмной матери в Белокалитвинском районе Ростовской области. Затем семья сняла себе отдельную квартиру.

За несколько лет в браке у Екатерины родились ещё трое детей: Богдан, Матвей и Ангелина. При этом муж, по словам женщины, начал ей изменять и поднимал на неё руку. Многодетная мать не стала это терпеть и ушла. Через несколько месяцев его депортировали в Узбекистан.

Оставшись с четырьмя детьми на руках и без работы, Шестун попыталась начать процесс оформления гражданства. Благотворительный фонд оказал ей финансовую помощь, она собрала документы и получила РВП. Однако оформить ВНЖ не успела — пропустила установленный законом срок подачи документов. Поэтому сейчас ей заново пришлось оформлять РВП.

В 2015 году Екатерина родила пятого ребёнка — дочь Карину. Отец девочки, узнав о беременности, ушёл. Органы опеки хотели забрать детей из-за отсутствия жилья — тогда семья устроилась жить в приют «Матронушка».

В поддержку многодетной матери был организован сбор средств на покупку жилья, и в прошлом году Екатерина с детьми смогла переехать в свой дом. Но начать процесс оформления документов всё равно не получалось.

RT направил запрос в МВД с просьбой помочь многодетной матери получить российское гражданство. В ведомстве пояснили, что женщина проживала в России в нарушение режима пребывания, однако административные меры к ней не применяли из-за гуманитарного аспекта.

Шестун пригласили в местное миграционное управление, объяснили, какие справки нужны для получения гражданства, и теперь помогают на всех этапах подачи документов.