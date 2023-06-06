Убийственный напиток: в изъятых в Ульяновской области образцах сидра обнаружены примеси метанола и этилбутирата

Не менее 80 человек в пяти регионах России отравились суррогатным алкогольным сидром, который производили в Самарской области, 30 скончались. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Правоохранители изымают тысячи литров опасного напитка. По результатам экспертизы изъятых в Ульяновской области образцов сидра в жидкостях обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу жизни и здоровью человека. В рамках уголовного дела в Самарской области был задержан владелец предприятия, которое производило суррогат. По предварительным данным, силовики разыскивают двух коллег подозреваемого.

В Самарской области правоохранители разыскивают лиц, причастных к изготовлению суррогатного яблочного сидра, сообщили в региональном МВД. По данным СМИ, речь идёт о двух индивидуальных предпринимателях, которые работали на одном производстве.

От напитка пострадали уже 80 человек в нескольких регионах страны, 30 из них скончались. Больше всего жертв в Ульяновской области — там умерли 20 человек, в Самарской области — семь, в Нижнем Новгороде — два, в Удмуртии — один.

В ЭКЦ УМВД России по Ульяновской области были направлены образцы изъятых напитков для физико-химического исследования. По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья человека.

По факту отравления людей возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

6 июня председатель Следственного комитета поручил передать дело в Главное следственное управление СКР «в целях наиболее объективного и всестороннего дальнейшего расследования».

По предварительным данным, все пострадавшие употребляли напитки от одного и того же производителя под маркой «Мистер Сидр», которые покупали в розничных магазинах разливного пива. На этикетке продукта указано, что это пивной напиток.

На данный момент задержан один подозреваемый — индивидуальный предприниматель из Самарской области. По данным RT, речь идёт о 32-летнем Анаре Гусейнове, владельце ООО «Анди». Микропредприятие производило сидр и плодовые вина с 2021 года. При этом летом прошлого года Гусейнов уже привлекался к административной ответственности за нелегальную торговлю сидром.

Тогда суд установил, что предприниматель распространял алкогольную продукцию без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота. Мужчине назначили штраф в размере 10 тыс. рублей, но, поскольку подобное правонарушение он совершил впервые, суд заменил штраф предупреждением.

Следствие уже установило, что компания Гусейнова причастна к отравлению людей как минимум в двух регионах.

«По данным следствия, задержанный осуществлял производство алкогольной продукции в посёлке Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки на территориях Самарской и Ульяновской областей», — сообщили в СКР.

Пока следствие не установило, каким именно веществом отравились потребители. По предварительным данным, в составе напитка вместо этилового спирта, который считается пищевым, мог оказаться метанол, крайне токсичный для человеческого организма.

Спирт легко перепутать

Росалкогольрегулирование (РАР) полностью заблокировало отгрузки и поставки продукции «Мистер Сидр» от ООО «Анди» на территории всей страны.

В нескольких регионах России ищут и изымают партии суррогатного алкоголя, которые уже отправили в розничные магазины.

В Ульяновской области полицейские по итогам проверки магазинов изъяли более 5 тыс. л.

В Самарской области на дорогах дежурят дополнительные патрули: сотрудники ГИБДД проверяют автомобили, на которых могут перевозить опасный сидр. Ранее в регионе на шоссе уже остановили грузовик, у водителя которого была товарная накладная на получение 18 тыс. л алкогольной продукции под маркой «Мистер Сидр».

В Нижегородской области полицейские изъяли партию опасного алкоголя с оптового склада. В регионе скончались двое, ещё несколько человек в реанимации — за их жизни борются врачи. Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что, по предварительным данным экспертов, в составе сидра мог быть этиленгликоль. Этот спирт используют для производства тормозной жидкости, для человека он ядовит.

В Пензенской области полицейские изъяли из продажи 1,7 тыс. л слабоалкогольного напитка «Мистер Сидр». По данным регионального СК, пострадали от суррогата три девушки, две из них — несовершеннолетние. Все они выжили.

Опасный напиток мог добраться и до Москвы: столичное управление Роспотребнадзора вместе с полицейскими выявляет заведения, в которых могут торговать сидром.

Самарский эксперт по пивоварению, организатор пивного фестиваля «САМАРА CRAFT FEST 2021» Евгений Демидов в беседе с RT отметил, что стоимость напитков «Мистер Сидр» в розничных магазинах была гораздо ниже себестоимости настоящего яблочного сидра.

«Сидр — это продукт сбраживания яблочного сока. Если производить сидр из готового концентрированного сока, то себестоимость будет выше, чем у нас в магазинах. Получение необходимого концентрата — это сложный процесс. Я предполагаю, что на предприятии делали всё примитивно: варили сахарный сироп, добавляли ароматизатор и этиловый спирт. Это коктейль, который вообще у нас законодательством запрещён», — рассказал собеседник.