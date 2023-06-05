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Изъяты тысячи литров: почти 20 человек скончались от отравления некачественным алкоголем в Поволжье

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Елизавета Королёва, Алёна Горинская
По меньшей мере 18 человек скончались в Ульяновской и Самарской областях, по предварительным данным, из-за отравления некачественным алкоголем. Ещё несколько обратились за помощью к врачам, некоторые из них находятся в реанимации. Случаи отравления суррогатом зафиксированы также в Удмуртии. По данным Следственного комитета, все пострадавшие употребили сидр от одного производителя. Возбуждено уголовное дело, следователи уже задержали индивидуального предпринимателя, который занимался производством некачественного алкоголя.
Изъяты тысячи литров: почти 20 человек скончались от отравления некачественным алкоголем в Поволжье
  • © МВД РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления некачественным алкоголем в Ульяновской и Самарской областях. По предварительным данным, от употребления напитка, маркированного как сидр, пострадали около 40 человек, по меньшей мере 18 из них скончались, ещё несколько находятся в реанимации. О двух случаях отравления сообщили и власти Удмуртии.

Как уточнил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, по состоянию на 16:00 мск 5 июня в регионе отравились 35 человек, 16 из них скончались. В пресс-службе СК сообщили, что только в городе Димитровграде Ульяновской области 3 и 4 июня умерли девять человек, госпитализированных с диагнозом «отравление». В Новокуйбышевске Самарской области жертвами ядовитого напитка стали две женщины: они скончались в ночь на 5 июня.

По предварительным данным, все пострадавшие употребляли напитки от одного и того же производителя под маркой «Мистер Сидр», которые покупали в розничных магазинах разливного пива.

Следователи уже задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области, который занимался производством суррогата. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

«Задержанный осуществлял производство алкогольной продукции в п. Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки на территориях Самарской и Ульяновской областей... Назначен ряд судебных экспертиз», — сообщили в ведомстве.

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый — владелец ООО «Анди», зарегистрированного в селе Старый Буян. Микропредприятие занимается производством и распространением сидра и плодовых вин с 2021 года. В списке напитков, которые производит компания, — десятки наименований.

Пока следствие не установило, каким именно веществом отравились покупатели. По данным СМИ, в составе напитка вместо этилового спирта мог оказаться метанол, крайне токсичный для человеческого организма.

Алкоголь без этикеток

По информации СК, жители Димитровграда приобрели отравленный напиток в магазинах «Территория» и «Биррхаус». Как выяснил RT, среди пострадавших оказался и продавец одной из точек. Кроме того, суррогатный алкоголь употребила 16-летняя девушка — за её жизнь борются врачи.

Жительница Димитровграда Тая Я. рассказала RT, что «Территория» — единственное заведение в городе с алкоголем, которое работает круглосуточно.

По её словам, все алкогольные напитки там продаются в стандартных пластиковых бутылках, при этом на них никогда нет этикеток с указанием состава или срока годности.

Ранее в сети были опубликованы снимки из подсобных помещений магазинов. Судя по ним, алкоголь разливали по бутылкам прямо на месте. Сама Тая тоже пила сидр, который купила в «Территории», и отравилась им, но, к счастью, помощь врачей девушке не понадобилась.

«Это было в ночь с пятницы на субботу, с 2 на 3 июня. В пятницу я ела только домашнюю еду, поэтому сразу поняла, что отравилась не ей. Меня вырвало, но обошлось без скорой помощи», — рассказала собеседница RT.

Опасный напиток в городе продавали не только в круглосуточных пивных. Продавцы сети «Биррхаус» (пять филиалов в Димитровграде) сообщили RT, что в одной из точек полицейские также нашли слабоалкогольный напиток «Мистер Сидр».

Кроме того, продукцию этой марки обнаружили в прайс-листе самарской пивоварни «Нехило». Торговый представитель компании в беседе с RT заявил, что узнал об отравлениях из новостей и только продаёт напитки, а о деталях производства и хранения он не осведомлён. По его словам, представители сети сами приезжают к производителю на завод за партиями алкоголя.

В МВД сообщили, что разослали ориентировку на ядовитый алкоголь. Только в Димитровграде полицейские осмотрели 23 торговые точки и изъяли 193 кега объёмом 30 л каждый с подозрительным содержимым.

Кроме того, в рамках масштабных проверочных мероприятий сотрудники ГИБДД остановили на 23-м километре Московского шоссе в Самарской области грузовик, у водителя которого была товарная накладная на получение 18 тыс. л алкогольной продукции под маркой «Мистер Сидр». В полуприцепе были коробки с пластиковыми кегами под аналогичной маркировкой общим объёмом 810 л.

«По адресу складского помещения, указанному в документах, незамедлительно выехали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области, — сообщили в пресс-службе МВД. — Полицейские совместно со следственными органами проводят осмотр и изъятие алкогольной продукции».

В Самарской области Роспотребнадзор призвал жителей не покупать продукцию «Мистер Сидр». Людям, которые уже употребили этот напиток, следует немедленно обратиться в больницу.

«Ситуация взята на контроль правоохранительными органами, региональным Роспотребнадзором, проводятся все необходимые проверки. В готовности к оказанию помощи находятся учреждения здравоохранения», — заявили в правительстве Самарской области.

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