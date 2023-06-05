Изъяты тысячи литров: почти 20 человек скончались от отравления некачественным алкоголем в Поволжье

По меньшей мере 18 человек скончались в Ульяновской и Самарской областях, по предварительным данным, из-за отравления некачественным алкоголем. Ещё несколько обратились за помощью к врачам, некоторые из них находятся в реанимации. Случаи отравления суррогатом зафиксированы также в Удмуртии. По данным Следственного комитета, все пострадавшие употребили сидр от одного производителя. Возбуждено уголовное дело, следователи уже задержали индивидуального предпринимателя, который занимался производством некачественного алкоголя.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления некачественным алкоголем в Ульяновской и Самарской областях. По предварительным данным, от употребления напитка, маркированного как сидр, пострадали около 40 человек, по меньшей мере 18 из них скончались, ещё несколько находятся в реанимации. О двух случаях отравления сообщили и власти Удмуртии.

Как уточнил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, по состоянию на 16:00 мск 5 июня в регионе отравились 35 человек, 16 из них скончались. В пресс-службе СК сообщили, что только в городе Димитровграде Ульяновской области 3 и 4 июня умерли девять человек, госпитализированных с диагнозом «отравление». В Новокуйбышевске Самарской области жертвами ядовитого напитка стали две женщины: они скончались в ночь на 5 июня.

По предварительным данным, все пострадавшие употребляли напитки от одного и того же производителя под маркой «Мистер Сидр», которые покупали в розничных магазинах разливного пива.

Следователи уже задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области, который занимался производством суррогата. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

«Задержанный осуществлял производство алкогольной продукции в п. Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки на территориях Самарской и Ульяновской областей... Назначен ряд судебных экспертиз», — сообщили в ведомстве.

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый — владелец ООО «Анди», зарегистрированного в селе Старый Буян. Микропредприятие занимается производством и распространением сидра и плодовых вин с 2021 года. В списке напитков, которые производит компания, — десятки наименований.

Пока следствие не установило, каким именно веществом отравились покупатели. По данным СМИ, в составе напитка вместо этилового спирта мог оказаться метанол, крайне токсичный для человеческого организма.

Алкоголь без этикеток

По информации СК, жители Димитровграда приобрели отравленный напиток в магазинах «Территория» и «Биррхаус». Как выяснил RT, среди пострадавших оказался и продавец одной из точек. Кроме того, суррогатный алкоголь употребила 16-летняя девушка — за её жизнь борются врачи.

Жительница Димитровграда Тая Я. рассказала RT, что «Территория» — единственное заведение в городе с алкоголем, которое работает круглосуточно.

По её словам, все алкогольные напитки там продаются в стандартных пластиковых бутылках, при этом на них никогда нет этикеток с указанием состава или срока годности.

Ранее в сети были опубликованы снимки из подсобных помещений магазинов. Судя по ним, алкоголь разливали по бутылкам прямо на месте. Сама Тая тоже пила сидр, который купила в «Территории», и отравилась им, но, к счастью, помощь врачей девушке не понадобилась.

«Это было в ночь с пятницы на субботу, с 2 на 3 июня. В пятницу я ела только домашнюю еду, поэтому сразу поняла, что отравилась не ей. Меня вырвало, но обошлось без скорой помощи», — рассказала собеседница RT.

Опасный напиток в городе продавали не только в круглосуточных пивных. Продавцы сети «Биррхаус» (пять филиалов в Димитровграде) сообщили RT, что в одной из точек полицейские также нашли слабоалкогольный напиток «Мистер Сидр».

Кроме того, продукцию этой марки обнаружили в прайс-листе самарской пивоварни «Нехило». Торговый представитель компании в беседе с RT заявил, что узнал об отравлениях из новостей и только продаёт напитки, а о деталях производства и хранения он не осведомлён. По его словам, представители сети сами приезжают к производителю на завод за партиями алкоголя.

В МВД сообщили, что разослали ориентировку на ядовитый алкоголь. Только в Димитровграде полицейские осмотрели 23 торговые точки и изъяли 193 кега объёмом 30 л каждый с подозрительным содержимым.

Кроме того, в рамках масштабных проверочных мероприятий сотрудники ГИБДД остановили на 23-м километре Московского шоссе в Самарской области грузовик, у водителя которого была товарная накладная на получение 18 тыс. л алкогольной продукции под маркой «Мистер Сидр». В полуприцепе были коробки с пластиковыми кегами под аналогичной маркировкой общим объёмом 810 л.

«По адресу складского помещения, указанному в документах, незамедлительно выехали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области, — сообщили в пресс-службе МВД. — Полицейские совместно со следственными органами проводят осмотр и изъятие алкогольной продукции».

В Самарской области Роспотребнадзор призвал жителей не покупать продукцию «Мистер Сидр». Людям, которые уже употребили этот напиток, следует немедленно обратиться в больницу.

«Ситуация взята на контроль правоохранительными органами, региональным Роспотребнадзором, проводятся все необходимые проверки. В готовности к оказанию помощи находятся учреждения здравоохранения», — заявили в правительстве Самарской области.