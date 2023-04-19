Не отрывать военных от дел: Путин назвал цель личного посещения штабов в зоне СВО

Владимир Путин сообщил, что лично ездил в штабы российских ВС в Херсонской области и ЛНР, чтобы «не отрывать надолго» военных от дел, поскольку «обстановка требует того, чтобы они были на месте». Накануне глава государства посетил штаб группировки войск «Днепр» и штаб Национальной гвардии «Восток», где заслушал доклады о ситуации в зоне СВО.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства рассказал о цели поездки в Луганскую Народную Республику и Херсонскую область.

«Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют: обстановка требует того, чтобы они были на месте», — сказал Путин.

Накануне глава государства посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике, где заслушал доклады о ситуации в зоне СВО. Президент поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон.

Путин посетил штабы военных на Херсонском направлении и в ЛНР

Ситуация на КПП Гуково

В ходе совещания с членами правительства Владимир Путин также обратил внимание на проблемы с заторами в районе пункта пропуска Гуково на административной границе с ЛНР. Он указал, что необходимо расширить пункт пропуска, то есть нужно увеличивать количество досмотровых комплексов и число сотрудников.

Глава государства подчеркнул, что увидел работу по ремонту дорог в целом, но констатировал, что в районе КПП Гуково «не только проехать, там и пройти скоро будет невозможно».

«Во-первых, узко всё, во-вторых, там дороги практически нет. Я даже не знаю, как там частный транспорт проезжает. Потому что часть транспорта, спецтранспорт, легковые машины идут именно в объезд от основного пункта пропуска. Там невозможно проехать, там нужно срочно навести порядок», — сказал Путин.

Он поручил вице-премьеру Марата Хуснуллину решить проблему, который в ответ доложил о проведённой работе, заявив, что пропускная способность КПП увеличилась в 6-8 раз.

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«Я не знаю, как на других пунктах пропуска, в других местах, я там не проезжал. Но здесь проехал, посмотрел. Но там я не знаю, где вы в шесть раз увеличили», — ответил президент, добавив, что ситуацию с дорогами необходимо решить немедленно.

Помощь новым регионам

Владимир Путин, говоря о новых регионах России, заявил, что их власти не смогут решать стоящие перед ними задачи без поддержки федерального центра.

«Конечно, в зоне ответственности региональных властей лежит большое количество задач, которые требуется решать, но это всё-таки не обычная ситуация, и я прошу это иметь в виду. Без поддержки федерального центра местные руководители не в состоянии будут решать те сложные проблемы, которые копились на этих территориях десятилетиями без всякого преувеличения, да ещё и усугубились в связи с сегодняшними событиями и событиями последних восьми лет», — подчеркнул российский лидер.

Он призвал членов кабмина ответственно и с пониманием подойти к этим задачам, не устраняться от их решения.

Президент России также констатировал скромные доходы жителей ЛНР и Херсонской области, обратив внимание на большое количество старых российских автомобилей.

«На что обратил внимание. Я такого количества стареньких автомобилей — «Лад» и «Жигулей» — давно уже не видел. О чём это говорит? Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные», — пояснил президент.

При этом глава государства заметил, что в новых регионах всё убрано, аккуратно и чисто: «Это значит, что люди здесь проживают дисциплинированные, трудолюбивые. Но им, конечно, нужна реальная помощь».