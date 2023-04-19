Путин сообщил, что лично посетил штабы в новых регионах, чтобы не отвлекать военных от дел
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Об этом глава государства сказал в ходе совещания с членами правительства России.
Он напомнил, что на днях был в штабах.
«Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют», — отметил Путин.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визит Путина в Херсонскую область и ЛНР состоялся в понедельник, 17 апреля.