Путин сообщил, что лично посетил штабы в новых регионах, чтобы не отвлекать военных от дел

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Президент России Владимир Путин сообщил, что лично посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике, чтобы не отвлекать российских военнослужащих от дел.
Путин сообщил, что лично посетил штабы в новых регионах, чтобы не отвлекать военных от дел
  • kremlin.ru

Об этом глава государства сказал в ходе совещания с членами правительства России.

Он напомнил, что на днях был в штабах.

«Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют», — отметил Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визит Путина в Херсонскую область и ЛНР состоялся в понедельник, 17 апреля.

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