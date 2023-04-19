Путин: кабмин завершает подготовку программы развития новых российских регионов
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на заседании с членами кабмина.
«Правительство, как известно, завершает подготовку программы развития новых регионов», — цитирует президента РИА Новости.
Вместе с этим он подчеркнул, что в данной «программе должна быть зафиксирована, конечно, прямая ответственность федеральных министров и вице-премьеров за конечный результат».
Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что аэропорт Мариуполя восстановят первым в новых регионах.