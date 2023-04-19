Путин: кабмин завершает подготовку программы развития новых российских регионов

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Президент России Владимир Путин заявил, что правительство заканчивает разработку программы развития новых субъектов страны.
Путин: кабмин завершает подготовку программы развития новых российских регионов
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на заседании с членами кабмина.

«Правительство, как известно, завершает подготовку программы развития новых регионов», — цитирует президента РИА Новости.

Вместе с этим он подчеркнул, что в данной «программе должна быть зафиксирована, конечно, прямая ответственность федеральных министров и вице-премьеров за конечный результат».

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что аэропорт Мариуполя восстановят первым в новых регионах.

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