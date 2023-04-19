«Выпала из окна вместе с матерью»: в Балашихе нашли тело пропавшей трёхлетней девочки

В Балашихе погибли уроженка Луганска и её трёхлетняя дочь. Следствие выясняет обстоятельства трагедии. Тело женщины, которая в феврале 2022 года эвакуировалась в Россию, нашли утром 18 апреля на козырьке подъезда дома на Заречной улице. Спустя сутки на том же козырьке под балконом обнаружили тело её дочери. По словам родственников погибших, женщина страдала от посттравматического стрессового расстройства.

В Балашихе следователи выясняют обстоятельства гибели женщины и её трёхлетней дочери. Рано утром 18 апреля тело женщины с травмами, характерными для падения с высоты, было найдено на козырьке подъезда многоквартирного дома по ул. Заречная, 15.

Её малолетнюю дочь сначала сочли пропавшей: в квартире, где девочка жила с матерью, её не оказалось. На протяжении суток следователи и волонтёры обыскивали дом и прилегающие территории, однако тело ребёнка удалось обнаружить только утром 19 апреля.

Тело девочки обнаружили на том же козырьке, где днём ранее нашли её мать. По данным ГСУ СК по Московской области, девочка была под бетонной плитой балкона на втором этаже подъезда.

«По предварительным данным, девочка вместе с матерью выпала из окна квартиры. На месте продолжают работать следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области», — говорится в сообщении СК.

Посттравматическое расстройство

Родственник погибших, приехавший на место трагедии, рассказал RT, что скончавшаяся женщина страдала от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

RT

«За помощью (погибшая. — RT) не обращалась, официального диагноза у неё не стояло. Она не состояла на учёте, но таблетки какие-то пила — не знаем, какие именно, — рассказал собеседник RT. — Она по ночам не спала осенью восемь-девять дней — нервное напряжение из-за происходящего на родине. Никого к себе не подпускала особо. Если бы её положили в больницу пролечить… Это же боль душевная — и вот она, эта боль, переросла в такое».

После гибели женщины ещё одна её родственница опубликовала в соцсетях пост, в котором также рассказала, что та страдала от ПТСР. Когда новости о безуспешных поисках девочки разошлись по СМИ, женщина удалила публикацию. Несмотря на то что на момент публикации тело дочери ещё не обнаружили, в своём посте родственница писала, что у неё «нет веры, что девочка жива».

«Наташа страдала от ПТСР (посттравматическое расстройство на почве пережитого во время военных действий), последние несколько дней я пыталась ей помочь, у неё были признаки обострения, знакомые мне. Но я не справилась. Когда нужно было вызвать психиатрическую бригаду, о чём мне твердили несколько психологов, я не вызвала. Мне казалось, что мы всей семьёй смогли её отвлечь и ей стало лучше. А ей не стало. Как и сказал психолог, психоз перешёл в острый за одно мгновение», — говорилось в публикации.

Источник, знакомый с семьёй погибших, сообщил RT, что муж и мать погибшей знают о трагедии и уже выехали из Луганска в Москву.

Поиски девочки

Поиски трёхлетней девочки велись более суток — в них участвовали сотрудники правоохранительных органов с собаками и волонтёры. По факту пропажи ребёнка возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, расследование поставили на контроль руководства ГСУ СК по Московской области.

Один из участников поисковой операции сказал RT, что поначалу казалось, будто девочка «провалилась сквозь землю». На записях камер видеонаблюдения, отсмотренных поисковиками, не было свидетельств, что девочка выходила из дома после 17 апреля, а обыски всех квартир, подвалов, чердаков и коллекторов дома на Заречной не давали результата. Служебные собаки пытались найти девочку, но теряли след.

Также известно, что поисковый отряд «ЛизаАлерт» прекратил поиски ещё до обнаружения тела девочки. Об этом RT рассказала волонтёр Анастасия Стоянова, приезжавшая к дому на Заречной в Балашихе для участия в поисках около трёх часов ночи 19 апреля. Женщина заявила, что сворачивание поисковой операции в такой ситуации показалось ей странным.

«Когда мы подъехали на место, волонтёры нам сказали, что поиски закрыты: нет смысла идти искать, так как мы не знаем, какие территории были или не были обследованы. Нам велели ждать до утра, дали ссылку на поисковый отряд и отправили домой. Мы удивились, что пропала маленькая девочка, а поиски просто завершили», — отметила собеседница RT.

Соседка погибших, Элеонора, рассказала RT, что трагедия произошла в 06:45 18 апреля. По её словам, с этого момента в доме на Заречной, 15, и в окрестностях проводились масштабные поиски — приезжали даже водолазы, чтобы осмотреть реку, находящуюся неподалёку.

Элеонора добавила, что семья на первый взгляд казалась благополучной. По её словам, на момент обыска в квартире погибших было прибрано, на плите стояла кастрюля с едой, детские вещи аккуратно разложены на полках. «Ничего не предвещало беды», — заключила собеседница RT.

В то же время женщина выразила недоумение по поводу некоторых обстоятельств трагедии.

«Она жила на съёмной квартире здесь. Подъездные балконы выходят на другую сторону. Зачем ей было идти сюда (на общий балкон. — RT)?» — рассуждает соседка погибших.