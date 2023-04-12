«Придём домой, поплачем — и дальше помогать»: как волонтёры поддерживают раненных в ходе СВО военных

Уже больше года женщины-волонтёры почти всё свободное от основной работы время проводят в госпиталях Москвы и области, где находятся бойцы, получившие ранения в ходе специальной военной операции. Все ли подопечные откликаются на помощь, что для раненых оказывается самым важным на время лечения и почему каждая из волонтёров помнит своего «первого» — в репортаже RT.

«У моего «первенца» была ампутирована нога по колено, удалена часть толстой и тонкой кишки». 40-летняя Татьяна видит, как меняется выражение лица корреспондента RT, и торопливо поясняет: «Мы так называем бойцов, с которых начался наш волонтёрский путь. Мой был на СВО разведчиком».

Два-три раза в неделю в свободное от основной работы время Татьяна приезжает в один из военных госпиталей московского региона. Привозит одежду, обувь, медицинские изделия, разную снедь, не предусмотренную больничным меню, — всё, что заказывали ей ранее пациенты. Практически всё время она перемещается по этажам без лифта: «Он нужнее тем, кто из-за травм не может подниматься и спускаться по ступенькам». Ломящаяся от груза тележка пустеет по мере того, как волонтёр везёт её по коридору и заходит в каждую палату.

«Так, Миша, тебе костюм спортивный нужен был, 48-й размер, примеряй… А Семён у нас кто? Мы с тобой ещё не знакомы, видимо, недавно поступил? Давай знакомиться! Ты вот обувь просил и ортез на колено», — бодро обращается к раненым бойцам Татьяна. Миша в это время примеряет обновку, его соседи по палате одобрительно цокают языком: «Хорош!»

Закончив с шестым этажом, Татьяна с тележкой спускается ниже, к тем, кого уже на днях выписывают. Им раздаёт «дорожные комплекты»: гражданскую одежду, обувь, рюкзаки. Даже со стороны заметно, что бойцы испытывают противоречивые чувства. С одной стороны, они хотят как можно быстрее оказаться дома и увидеть близких. С другой — им грустно расставаться с Татьяной, которая за это время успела стать им родной.

© Фото из личного архива

Один из пациентов по-свойски берёт её за руку и начинает расспрашивать, как жизнь молодая. Потом достаёт телефон и показывает фотографии своей жены и двух дочерей, которые сейчас в Сочи на экскурсии: «Тань, так соскучился по ним. Вот, смотри, это она мне видео записала. В одном плаще щеголяет, там уже +20, совсем тепло!»

Похожий диалог у волонтёра завязывается практически с каждым подопечным. «Самое простое — это принести пончик и сказать: «Будь счастлив». А вот поговорить, посидеть, помочь с документами, отвлечь их как-то — сложнее, но и более ценно. Ребятам очень важно, чтобы их выслушали, разделили их радость или печаль, рассказали что-то интересное из своей жизни, — делится с RT Татьяна. — С некоторыми мы на связи и после их выписки. Они звонят, говорят, как у них дела, присылают фото наград и видео, как они ходят на протезах, смеются: «Смотри, мои новые подкрадули».

В госпитале находятся бойцы разных возрастов, с разными ранениями, с разными характерами. «Кому-то в приставку в свободное от процедур время играть нравится, кому-то читать. Ребята сериалы смотрят, музыку слушают, ходят в гости по палатам, подбадривают тяжёлых бойцов. Кто-то просто хочет побыть наедине с собой. Далеко не все идут на контакт, — добавляет волонтёр. — Бывают такие встречи, после которых ощущение, будто тебя по рукам ударили. Ну, мы всё понимаем. Придём домой, поплачем — и дальше помогать».

© Фото из личного архива

Татьяна говорит о сообществе единомышленниц, волонтёров из Москвы и области, которое сложилось после начала специальной военной операции. Сама она, дочь офицера, не смогла остаться равнодушной к нуждам военнослужащих, пострадавших в ходе боевых действий.

«Каждый день у меня приезжать не получается, поэтому мы подменяем друг друга. Сегодня я раздам всё, что мужикам нужно было, и узнаю у «стареньких» и у новоприбывших, что надо ещё. Напишу в чат девочкам, и следующий обход уже сделает, например, наша Наталья», — говорит Татьяна.

59-летняя Наталья в дни дежурства в госпитале проходит не менее 15 тыс. шагов. И это только обойти палаты или погулять с выздоравливающими бойцами, без учёта более дальних поездок.

«Ребята мне уже как родные! Почти со всеми из них мы переписываемся до сих пор, со всеми праздниками поздравляем, тортики и шары организовываем. Мы и домой провожаем парней: на вокзал или в аэропорт отвозим», — перечисляет женщина.

© Фото из личного архива

Кроме этого, волонтёры помогают ребятам с восстановлением документов: паспортов, военных билетов, банковских карт. Если нужно, с разрешения руководства госпиталя вывозят их в МФЦ и банки, продолжает Наталья: «Некоторые лежат в палатах и не знают, с чего начать. Мы их тогда направляем, говорим, куда обратиться. Через знакомых юристов узнаём, куда лучше и быстрее пойти, чтобы получить документы. Если надо — едем в МФЦ сами и консультируемся со специалистами».

Этим список ежедневных забот волонтёров не исчерпывается. Например, Наталья курирует производство консервов для бойцов: «У наших девочек дома есть автоклавы для консервирования, у кого-то даже два, купленных на собственные деньги. Есть свой поставщик продуктов, и вот из них мы делаем тушёнку, плов, каши, паштеты, фасоль».

Когда женщина только начинала ходить к ребятам, она боялась, что не выдержит морально. Но после первого визита к бойцам желание Натальи помогать только усилилось: «Все ребята молодцом, держатся, говорят: «Победа за нами!» Они настроены вернуться, говорят, мол, как так, мы здесь, а ребята наши там, мы за них в ответе».