«В планах нет второй волны мобилизации»: Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве — с 1 апреля по 15 июля планируется призвать для прохождения срочной военной службы 147 тыс. человек. На брифинге в Генштабе РФ 31 марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления Владимир Цимлянский заверил, что призывники будут проходить службу «в пунктах постоянной дислокации в России», а в новых регионах страны весенний призыв проводиться не будет.

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию в апреле — июле 2023 года. В документе, опубликованном 30 марта на сайте правовой информации, говорится, что набору в вооружённые силы с 1 апреля по 15 июля подлежат 147 тыс. человек.

Указ президента также предполагает увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок военной службы по призыву истёк. Документ вступает в силу с момента подписания.

На брифинге 31 марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российских вооружённых сил контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что все срочники, призванные в армию в рамках весеннего призыва 2023 года, будут служить в пунктах постоянной дислокации в России.

Треть призванных срочников будут отправлены в учебные соединения и части сроком до пяти месяцев с целью освоения современной военной техники и получения военно-учётной специальности.

По окончании срочной службы военнослужащие по призыву будут отправлены домой.

Оповещение в электронном виде

Контр-адмирал также заверил, что в планах Генштаба нет второй волны мобилизации.

«Хочу вас всех заверить, что в планах нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — подчеркнул Цимлянский.

В ходе нынешнего весеннего призыва срочников также впервые будут оповещать в электронном виде.

«Учитывая положительный эффект проведённых мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде», — сообщил контр-адмирал.

При этом от бумажных повесток никто не отказывается: в случаях, когда у призывника нет технической возможности получить электронную повестку, ему будет вручена обычная.

В своём выступлении на брифинге 31 марта Владимир Цимлянский отметил, что в этом году постановка на воинский учёт уже проходила в электронном формате. На основе полученных сведений в Минобороны сформировали единую электронную базу данных, чтобы в будущем избежать случаев «необоснованного призыва граждан на военную службу».

В этом году в военкоматы вызывали для постановки на воинский учёт юношей 2006 года рождения, которым в 2023 году исполняется 17 лет. Всего на учёт поставили более 700 тыс. человек.

Накануне подписания президентского указа о весеннем призыве 2023 года председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что юноши, призванные в армию этой весной, будут служить вдали от линии боевого соприкосновения — никого из них не направят служить в новые субъекты РФ: Донецкую и Луганскую республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.

«В Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях этой весной призыв проводиться вообще не будет», — цитирует Картаполова «Интерфакс».

Председатель думского комитета по обороне также упомянул недавний законопроект о повышении в России призывного возраста — по его словам, призывников 2023 года эти изменения точно не коснутся.

Он добавил, что этот законопроект парламентарии будут рассматривать только после 17 апреля.

Напомним, предложение о повышении призывного возраста было внесено на рассмотрение в Госдуму 13 марта. Инициатива предполагает, что в 2024 году призыву на военную службу будут подлежать граждане в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет, в 2026-м — от 21 года до 30 лет.

«В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», — отмечают авторы инициативы во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.

В пояснительной записке к законопроекту парламентарии подчеркнули, что предлагаемые изменения направлены на качественное развитие армии и позволят сократить финансовые издержки на «организацию и проведение медосвидетельствования призывников, получающих общее среднее или среднее профессиональное образование».