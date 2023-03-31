Начальник управления Генштаба Цимлянский заявил, что призывников не отправят в зону СВО

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Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российских Вооружённых сил контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что призванных на срочную военную службу в рамках весеннего призыва на будут направлять в зону специальной военной операции (СВО).
Начальник управления Генштаба Цимлянский заявил, что призывников не отправят в зону СВО
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

Цимлянский уточнил, что на сегодняшний день численность военнослужащих по контракту и мобилизованных «вполне достаточна» для решения поставленных перед ними задач.

«Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции», — сказал Цимлянский.

Ранее он заявил, что в планы Генерального штаба Вооружённых сил России не входит проведение второй волны мобилизации.

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.

Согласно документу, призыв будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля.

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