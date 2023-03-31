Начальник управления Генштаба Цимлянский заявил, что призывников не отправят в зону СВО
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».
Цимлянский уточнил, что на сегодняшний день численность военнослужащих по контракту и мобилизованных «вполне достаточна» для решения поставленных перед ними задач.
«Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции», — сказал Цимлянский.
Ранее он заявил, что в планы Генерального штаба Вооружённых сил России не входит проведение второй волны мобилизации.
30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.
Согласно документу, призыв будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля.