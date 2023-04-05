«Подпала под дурное влияние»: для дочери осуждённого на два года за дискредитацию армии ищут новую семью

В Тульской области 6 апреля состоится суд по иску о лишении родительских прав 54-летнего Алексея М. — отца 13-летней школьницы, ранее приговорённого к двум годам заключения за дискредитацию российской армии. Сама девочка сейчас находится в социально-реабилитационном центре. Мать ребёнка, Ольга С., живёт в Тамбовской области, и после ареста отца она не захотела забирать дочь к себе. Как заявила уполномоченная по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова, уже есть несколько претендентов на временную опеку ребёнка. RT нашёл родственников девочки и соседей матери и попытался разобраться в ситуации.

О судьбе 13-летней М. стало известно в конце февраля этого года. СМИ-иноагенты сообщили новость — девочка нарисовала антивоенный рисунок, якобы за это её 54-летнего отца обвинили в дискредитации армии, а саму юную художницу поместили в приют, поскольку других родственников у неё нет. История вызвала широкий общественный резонанс.

Позднее выяснилось, что к возбуждению уголовного дела против Алексея М. и изъятию органами опеки девочки рисунок не имел отношения.

Поводом для уголовного преследования послужили оскорбительные посты о российских военнослужащих, принимающих участие в СВО, которые мужчина выкладывал на своей странице в «Одноклассниках». Историю с рисунком, якобы нарисованным ещё в апреле 2022 года в школе на уроке изо, СМИ-иноагенты предали огласке лишь спустя десять месяцев.

До февраля 2023 года ни в СМИ, ни в соцсетях рисунок не фигурировал и к приговору М. никакого отношения не имел. На своей странице Алексей М. тоже не оставлял никаких упоминаний о рисунке дочки — ни в апреле прошлого года, ни после.

Третий брак

Алексей М. родился в 1968 году, всю жизнь прожил в Тульской области. Рос в неполной семье, учился в ПТУ на повара. Официально трудоустроен был лишь однажды на два месяца — охранником. Всё остальное время официально не работал. Последние годы жил на доходы от разведения и продажи разных животных, в том числе экзотических, о чём свидетельствует сайт объявлений «Авито». Он выращивал кроликов, диких уток, индийских павлинов, фазанов, петушков.

По данным тульских СМИ, в 1984 году он получил свой первый срок: два года условно за кражу гусей. 20 лет спустя, в 2004 году, М. получил ещё один условный срок. В третий раз Алексея судили в 2008 году по ч. 1 ст. 238 УК РФ: «Производство, перевозка или сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности». Тогда Алексей отделался штрафом. Однако его объявляли в розыск, поскольку он не явился в суд.

Впрочем, к 2023 году, по словам адвоката, все эти судимости были погашены и юридически мужчина считался не судимым.

По словам знакомых М., в 2008—2009 годах он познакомился с Ольгой С.

Как выяснил RT, Ольга росла сиротой. Из ближайших родственников у неё есть родной брат Владимир. Матери они лишились в раннем возрасте. Ольгу растила бабушка, а брата — отец и мачеха.

Для Ольги, хотя она и младше Алексея на 12 лет и на тот момент ей было около 30, брак с М. стал третьим по счёту. От первого мужа женщина родила двоих сыновей — после развода они остались с отцом в Казахстане. От второго — дочь Дарью. Младшую девочку Ольга родила в 2010 году. По данным СМИ, мать первоначально записала дочь на свою фамилию. Но спустя неделю появился акт установления отцовства и дочке дали фамилию отца.

СМИ-иноагенты писали, что Ольга ушла от мужа почти сразу после рождения ребёнка и в дальнейшем отношения с дочерью не поддерживала. Родственники говорят, что это неправда. «Развелись они, когда младшая дочь училась во втором классе. Оля нашла себе мужчину в Тамбове. К нему она и переехала со старшей дочкой, а младшая осталась с отцом», — поделилась с RT Елена, родственница Ольги.

В свою очередь, сама С. в интервью одному из СМИ заявила, что это муж её выгнал из дома и запретил ей видеться с младшим ребёнком. Старшую дочь ей якобы удалось выкрасть прямо из школы, а младшую забрать не получилось.

Однако женщина всё равно общалась с дочкой в соцсетях. В аккаунтах мамы множество фотографий, на которых она с двумя уже подросшими дочерьми. Последние открытые взаимодействия С. с младшей дочкой в социальных сетях датируются 2021 годом.

По мнению родственников, брак распался в том числе из-за чрезмерного интереса Алексея к политике и его нежелания платить за ЖКУ. Непогашенная задолженность за коммунальные услуги к 2023 году у М. составляла в общей сложности 250 тыс. рублей. Он длительное время не платил ни за частный дом, в котором жил с дочерью, ни за квартиру, которую периодически сдавал в аренду. Газ в доме отключили за неуплату ещё в 2019 году.

Жизнь в бегах

Примерно с 2014 года Алексей стал активно интересоваться политикой. На своей странице в «Одноклассниках» он выкладывал антироссийские посты, а после начала СВО — оскорбления в адрес российских военнослужащих.

Одно из таких оскорблений стало причиной вынесения постановления об административном правонарушении 25 апреля 2022 года. Мужчине присудили штраф 32 тыс. рублей.

Сам Алексей свою причастность к постам отрицал. В суде он пояснил, что несколько раз сдавал комнату в квартире чужим людям, которые имели доступ к его компьютеру. Помимо этого, по его словам, страницу в соцсетях несколько раз взламывали.

Вместе с тем у мужчины в «Одноклассниках» несколько страниц. На одной — почти 6 тыс. друзей, 1 тыс. подписчиков и более 5 тыс. публикаций, в том числе дискредитирующих ВС РФ, СВО и правительство РФ. Большинство из них — репосты других пользователей. Публикации появлялись с периодичностью до десяти в день.

После решения суда о штрафе дочка Алексея перестала посещать школу. По словам руководства образовательного учреждения, девочка всегда училась очень плохо. Позднее школьница рассказала следователям, что «папа — блогер, этим зарабатывает на жизнь, и денег хватает». Всё время, пока девочка пропускала занятия в школе, она занималась онлайн английским языком, потому что они с отцом планировали уехать за границу. Никаких других онлайн-уроков она назвать не смогла.

Адвокат Алексея заявил СМИ, что решение об уходе дочери из школы принял сам М. во избежание травли со стороны преподавательского состава и одноклассников.

В декабре 2022 года в отношении Алексея М. возбудили уголовное дело за повторную дискредитацию российских военных по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, поскольку он, по данным СК, продолжил «высказывать лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии, посредством одной из социальных сетей».

Накануне Нового года в доме мужчины прошли обыски. Помимо телефонов и ноутбука, следователи обнаружили 150 тыс. рублей и $3,5 тыс. По словам адвоката Билиенко, «изъятые деньги — это многолетние накопления Алексея».

После обыска М. вместе с дочкой уехал в Узловую, которая находится в 100 км от Ефремова. Там он и был найден в феврале этого года правоохранительными органами.

Как выяснилось, отец с дочкой два месяца скрывались в доме участника признанной экстремистской организации «Союз граждан СССР», члены которой отказываются соблюдать законодательство РФ и оплачивать ЖКУ.

Школьницу после задержания отца органы опеки определили в реабилитационный центр, поскольку никто из родственников не изъявил желание забрать её.

Тогда же СМИ-иноагенты и стали рассказывать историю о том, что якобы преследование Алексея М. началось с антивоенного рисунка, который принесла на урок изо его дочь в апреле 2022 года. Директор школы, по версии изданий, обратилась в полицию, и после этого мужчиной заинтересовались правоохранительные органы.

В школе историю с вызовом полиции по поводу рисунка не подтверждают, называя её «полным бредом». По словам собеседника RT в образовательном учреждении, рисунок был другой, полицию никто не вызывал, а все попытки учителей связаться с отцом школьницы не увенчались успехом — Алексей просто пропал вместе с девочкой.

28 марта 2023 года Ефремовский межрайонный суд приговорил Алексея М. к двум годам лишения свободы в колонии общего режима по уголовному делу о дискредитации армии. На оглашении приговора он отсутствовал, так как накануне сбежал из-под домашнего ареста.

Задержали М. 29 марта в Минске. По версии следствия, мужчина из Белоруссии планировал выехать в одну из европейских стран. Сейчас его этапируют в Россию для отбывания наказания.

«Нормально живут»

6 апреля в Тульской области состоится суд по иску о лишении родительских прав Алексея М. Его дочь находится в реабилитационном центре. Ольга С., как предполагается, будет участвовать в суде по видеосвязи. Источник RT в правительстве Тульской области сообщил, что «органами опеки проводится серьёзная работа по воссоединению мамы и дочери».

Старший сын Ольги от первого брака Константин, проживающий в Казахстане, подтвердил, что мама говорила, что хочет забрать младшую дочку к себе.

«Мы с братом живём в Казахстане с раннего детства. Мама уехала, когда они с отцом развелись, мы остались жить с ним. Но с мамой мы регулярно общаемся и поддерживаем хорошие отношения. В последнем разговоре она поделилась, что хочет забрать младшую сестру к себе. Я видел сестёр только в социальных сетях, о них не знаю ничего, даже номеров телефонов нет», — рассказал RT Константин.

Жена брата Ольги Анастасия сообщила RT, что ей звонили социальные работники и рассказали о судьбе племянницы её мужа: «То, что мы увидели в социальных сетях М., стало для нас шоком. Муж сторонился общения с Лёшей, так как они совсем разные люди. Но М. в дочку свои нравы вложил, она же подросток, переходный возраст — это очень сложно. Она подпала под его дурное влияние».

Сама Ольга С. сейчас живёт в одном из сёл Тамбовской области и работает вахтовым методом в охране в Москве. 31 марта они с сожителем отправились на очередную вахту.

В администрации сельсовета RT рассказали, что Ольга вместе со старшей дочерью приехала в 2017 году.

«Ольга живёт там со своим гражданским мужем, с которым они вместе работают в охране в Москве вахтовым методом. Жалоб от соседей на них никогда не поступало. В злоупотреблении алкоголем замечены не были. Старшая дочь окончила школу и сейчас учится в колледже, — рассказали RT в администрации. — В селе никто не знал, что Ольга — многодетная мать. Хотя когда она устраивала старшую дочь в школу, то упоминала, что у неё есть ещё младшая дочка, которую она хотела бы забрать от мужа, но не может».

Соседи вспоминают, что Ольга и её сожитель вначале работали в совхозе.

«Когда она там работала, мы все видели, что в паспорте у неё четверо детей записано: двое уже взрослых и вот две дочери несовершеннолетние. Старшая окончила школу, живёт в ближайшем городе, Оля её полностью содержит, так как та учится в колледже».

Другой сосед отмечает, что Ольга поддерживает в доме чистоту и порядок. Старшая дочь часто приезжает к матери помочь по хозяйству.

«Нормально живут, сказать особо нечего. Старшая с ними не живёт, квартиру, наверное, снимает. А тут они живут в доме матери, они чистоплотные, аккуратные. Бывает, конечно, выпивают, но никаких проблем. Они обычно на работу уезжают на один, а то и на два месяца. Я с ними общаюсь хорошо, кот вот их бегает, я его кормлю», — рассказывает знакомый семьи.

Также односельчане говорят, что не так давно к С. приезжали какие-то чиновники. «На солидной машине. Долго у неё сидели, потом уехали», — рассказывает RT соседка семьи.

По словам близких знакомых С., однажды, уже после начала разбирательств по поводу девочки, они услышали, как Ольга кричала в телефонную трубку кому-то: «Я сразу говорила ей: поехали со мной! А она не захотела — вот что теперь имеем!»

Разговаривать с RT мать девочки отказалась.

Уполномоченная по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова подчеркнула, что девочка оказалась в приюте не за рисунок, а потому что её отец находился под домашним арестом, который был избран для него после возбуждения уголовного дела. Она также сообщила журналистам, что есть несколько семей, готовых взять ребёнка на воспитание.

«Я не могу вмешиваться в судебную систему. Мне важно, чтобы ребёнок получал семейное воспитание. Я встречалась с кровными родственниками, встречалась с тётей, нашли ещё двух родственников, но близкие пока отказываются взять её в силу резонансной ситуации. Сейчас есть несколько претендентов. Одна семья, с которой девочка общается, готова туда перейти. В СМИ есть информация, что мама готова принять ребёнка, но с двух лет она не занималась воспитанием, и я бы не рассчитывала на это», — сказала Львова-Белова на пресс-конференции в МИД РФ.