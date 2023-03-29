«Мои идеалы — не деньги и не дома»: почему россиянки массово ищут знакомств с военнослужащими в соцсетях

В ходе СВО россиянки активно ищут знакомств с военными, чтобы построить с ними отношения. Группа «ВКонтакте», посвящённая этой тематике, ежедневно публикует сообщения от женщин разных возрастов, готовых ждать возвращения военнослужащих из зоны боевых действий или даже ехать к бойцам, находящимся на передовой. RT пообщался с жительницами различных регионов страны, которые считают, что военные — самые завидные женихи.

Каждый день в соцсетях появляются десятки сообщений от россиянок, мечтающих построить отношения с военными. В некоторых специализированных группах «ВКонтакте» число подписчиков уже перевалило за 20 тыс.

В импровизированных анкетах женщины выкладывают свои фото, возраст и требования к будущим избранникам. RT побеседовал с женщинами, надеющимися найти своё счастье на просторах сети, и выяснил, что их привлекает в военных.

«Надежда на духовное, сильное, родное»

32-летняя Тамара живёт в Воронеже, по образованию она юрист. «Хочу моего, любимого, родного», — пишет женщина в своей анкете в группе «ВКонтакте», посвящённой знакомствам с военнослужащими.

Тамара

© Соцсети

В беседе с RT она объяснила, что с самого начала СВО очень переживала за наших бойцов на передовой: Воронежская область граничит с зоной боевых действий, в городе были слышны взрывы.

«Я прислушивалась по ночам, спрашивала у знакомых мужчин, которые отправились на передовую, далеко ли враг от нас, от нашего города», — вспоминает собеседница.

Тамара убеждена, что военные, выполняющие свой долг перед Отчизной, — люди духовные и патриотичные. Её дядя тоже военный, в своё время он отучился в Киевском высшем военно-морском политическом училище, работал замполитом во Владивостоке, на корабле.

«Служащий человек, рискующий здоровьем, всегда (а в наше время особенно) очень востребован женским полом, работодателями, людьми. Надежда на духовное, сильное, родное, чистое — это всё так важно для женщины, так любимо. И женщина любит его, как дитя, молится и хочет вытащить каждого на своих хрупких плечах», — объясняет собеседница желание связать свою судьбу с военнослужащим.

Долгих разлук из-за командировок потенциального возлюбленного Тамара не боится: считает, что ревновать к службе — всё равно что ревновать к Родине.

«Время на службе — время бойца, которое он дарит своей любимой Отчизне. Жена, ждущая нашего героя дома, родители бойца — настоящие патриоты, вырастившие любовь к нашей стране. К ней, любимой, уж не ревнуют. Этот конфликт шёл так долго! А наши военные стали надеждой на мир, защитниками мира и семьи», — пояснила она.

«Мы всех вас поддерживаем, любим, разделяем нашу веру в лучшее», — обратилась Тамара к российским военным, исполняющим свой долг перед Родиной.

«Мои идеалы — это не деньги и дома»

Анна Семинихина живёт в Новороссийске, сейчас она учится, мечтает стать преподавателем информатики. А ещё — построить крепкие отношения с военнослужащим.

Анна Семинихина

© Соцсети

Анна рассказала RT, что тяга к людям, посвятившим себя военной службе, вероятно, пошла от семьи: её мама и папа находились на государственной службе, а дедушка прошёл войну.

В своей анкете Анна пишет, что ищет мужчину 35—45 лет и хочет серьёзных отношений.

«Военные отличаются от гражданских. Мои идеалы — это не деньги и не дома, машины. Военные для меня — идеал. А то, что я всё же одна, — может быть, это временно?» — задаётся вопросом Анна.

Завидные женихи

Жительнице Симферополя Лоре 50 лет. Она отправила анкету в группу знакомств с военными не только с целью завести отношения, но и чтобы по возможности оказать поддержку тем, кто отправился в зону СВО.

«Я без модельных параметров, и мне 50 лет, но образованная, обеспеченная, с хорошим чувством юмора и добрым сердцем, — пишет женщина. — Познакомлюсь с военным, пообщаюсь, поддержу морально, если человек сейчас на СВО. А дальше видно будет».

В беседе с RT Лора отметила, что в случае удачного знакомства настроена на серьёзные отношения. Она понимает, как нелегко приходится жёнам военнослужащих, ждущим своих мужчин дома, но готова к этому.

«Служение Родине — его выбор, и он достоин уважения, — убеждена Лора. — Военные всегда считались завидными женихами. Это ребята сильные, умные, а главное — смелые. Не каждый обладает таким сильным чувством ответственности и любви к Родине. Быть готовым отдать жизнь за свою страну, за свой народ — такой героизм мало кому присущ».

Долгие разлуки не страшны

Москвичка Алиса (имя изменено по просьбе героини) тоже решила попытать счастья в группе знакомств с военными. В её понимании военные — образцовые мужчины, готовые защищать не только Родину, но и собственную семью.

«Для меня это человек чести, который любит свою Родину и готов её защищать, — а значит, он такой будет и в семье. Я очень уважаю эту профессию. Я сама из семьи военных и с самого детства знаю, какие они ответственные и, несмотря на сложную работу, очень добрые, отзывчивые люди», — объясняет девушка.

Она рассказала RT, что ранее была замужем за военным, но отношения закончились не из-за тягот воинской службы. В предыдущем браке женщина уже столкнулась с необходимостью ждать любимого со смен и из командировок — её это не пугает.

«К долгому отсутствию отношусь нормально: когда любишь человека, это всё мелочи. И это никак не отражалось на браке — мы развелись не из-за работы. Поддержка, любовь и забота — это даже на расстоянии чувствуется», — подытожила собеседница RT.

Быть готовой к испытаниям

Семейный психолог Галина Букриева отмечает, что чаще всего жёны военных имеют определённый психотип — по её словам, далеко не каждая женщина сможет выдержать трудности, сопряжённые с такими отношениями.

«Это жертвенные люди, готовые подчиняться, поскольку военные — это железная дисциплина: упал — отжался. В таких отношениях женщины могут реализовать некое служение. Военные часто переезжают. И в их спутницах зачастую есть тяга к постоянным переменам — в этом они тоже могут себя реализовать: им постоянно нужно строить что-то новое, каждый раз заново обустраивать быт на новом месте», — объясняет эксперт.

По мнению психолога, зачастую в браки с военными вступают женщины, выросшие в семьях военнослужащих. Для них такие отношения — это реализация сценария и идеалов, привитых им с детства.

«Все мы родом из детства. Для женщин, выросших в семьях военнослужащих, именно такая жизнь — единственно правильная. Они на это заточены и свято верят в эти идеалы», — подчёркивает Галина Букриева.

Собеседница RT также напомнила, что военная служба в горячих точках неизбежно сказывается на психике человека — впоследствии он нуждается в реабилитации, чтобы адаптироваться к жизни в мирных условиях. Большая нагрузка при этом ложится на семьи военных.

«Женщины, которые стремятся связать свою судьбу с военнослужащим, должны полностью осознавать последствия, связанные со службой в зонах боевых действий. Это и посттравматический стрессовый синдром (ПТСР), и ранения, и контузии», — заключила семейный психолог.