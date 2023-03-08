«Это своего рода символ — за победу»: россиянки фотографируются в кителях мужей, чтобы поддержать их на СВО

Супруги российских военнослужащих в ходе акции «Жена героя» фотографируются в кителях своих мужей, чтобы показать нашим солдатам, что их любят и ждут дома с победой. RT пообщался с тремя участницами проекта и теперь рассказывает их истории. Ольга ухаживала за мужем, когда после подрыва на мине он лежал в госпитале с множественными переломами; Мария ждала любимого с передовой, будучи беременной вторым ребёнком в незнакомом городе; Идалия похоронила героически погибшего супруга и продолжает работать медиком в военном госпитале.

28-летняя Ольга Жукова — организатор акции «Жена героя». Её муж был ранен при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине. Женщина жила в госпитале, чтобы ухаживать за ним.

По словам Жуковой, она видит проект «Жена героя» как способ объединить женщин, придать им сил и напомнить военным на CВО, что дома их ждут и любят.

«Для меня основная цель проекта — объединить женщин и семьи военных. Я знаю, что это такое — быть женой военнослужащего. Знаю, каково это — переезжать по новому назначению мужа, где он уходит каждый день на службу, а ты остаёшься с детьми одна. Поддержка очень важна», — уверена Жукова.

Ольга говорит, что была морально готова к отбытию своего мужа на СВО: «Знала, что он окажется на передовой». Однако первые месяцы спецоперации дались ей очень нелегко.

«Были бессонные ночи, особенно в период, когда активно шла информационная война и было много фейковой информации. Например, приходила информация, что погибли наши ребята, которые были на самом деле живы. Мы видели в соцсетях ролики с ребятами из нашей части, которые оказались в плену — это тоже было очень тяжело», — вспоминает Ольга.

В июне 2022 года Жукова решила отвезти гуманитарную помощь в зону боевых действий, в часть своего супруга. Многие её отговаривали, призывали подумать о детях — у них с мужем две дочки. Но Ольга решила твёрдо: «Еду». А потом узнала, что принимать груз и доставлять его на передовую будет её супруг.

«Я, естественно, решила во что бы то ни стало увидеть мужа. Когда мы встретились, первые 10 минут я просто не могла его отпустить. Муж испытывал, наверное, гордость, что к нему приехала жена. Потому что это очень важно — чувствовать, что тебя ждут и за тебя переживают», — считает супруга военнослужащего.

Через несколько недель после той встречи с Ольгой её муж подорвался на мине. Жуковой рассказали об этом не сразу, но она чувствовала — что-то не так. Супруга военнослужащего рассказала, что муж в какой-то момент перестал выходить на связь, а у неё возникло сильное чувство тревоги.

Вскоре жене военного сообщили, что муж ранен и его госпитализируют, и Ольга сразу поехала к супругу. Когда она увидела мужа на койке, он ещё был в саже. Ольге очень хотелось обнять любимого, но она побоялась — было очень много переломов. Жена военнослужащего жила в госпитале несколько недель, она помогала мужу есть, ходить в душ, посещать туалет.

По словам Ольги Жуковой, в больнице она ни разу не позволила себе заплакать.

Ольга Жукова

© Акция «Жёны героев»

«Я всегда сдерживаюсь. Мне даже муж как-то об этом сказал: «Ты никогда не плачешь». Я ему ответила: «Просто ты никогда этого не видишь». Даже когда я его провожала на СВО, я максимально сдерживалась. Я понимала, что он командир и вокруг его подчинённые, и мне нужно было сохранять спокойствие, а не лить слёзы, чтобы быть примером, показывать спокойствие. Уже когда ты возвращаешься домой и остаёшься одна, можно выплеснуть эмоции, а при муже я этого стараюсь не делать», — объясняет Жукова.

Ольга рассказала, что в начале СВО ей пришлось изменить имя в соцсетях и удалить совместные фотографии с мужем из-за угроз, поступавших ей от украинских ботов. Теперь, занимаясь проектом «Жена героя», она больше не прячется — по её словам, угроз стало ещё больше, зато появилось и много поддержки от женщин, которые тоже ждут дома своих мужчин.

Идалия Шакирова

30 июня муж участницы акции «Жена героя» Идалии Шакировой Ильдар Сайфуллин погиб на СВО. Ильдара посмертно представили к Ордену мужества — награду за отца получила его четырёхлетняя дочь.

Идалия узнала об акции «Жена героя» и решила участвовать в ней, чтобы почтить память о своём супруге, отдавшем жизнь при исполнении воинского долга.

«Это память. Это своего рода символ — за победу. В проекте участвуют и жёны тех, кто погиб, и тех, кто сражается на передовой. Хоть мой муж и погиб, я бы хотела привлечь к акции и других женщин», — объясняет своё решение собеседница RT.

По словам Идалии, она не хотела выходить замуж за военного, потому что работает медсестрой в военном госпитале Вишневского в Красногорске и постоянно видит, что для военного на первом месте всегда служба. Но, встретив Ильдара, Идалия влюбилась.

«Он такой весёлый парняга, очень доброжелательный, отзывчивый, любит помогать. Душевный человек, это подкупает больше всего. Когда мы познакомились, я не знала, что он военный, спустя пару недель я только узнала. Мы полюбили друг друга, пришлось принять данный факт, что необратимый процесс начался», — рассказывает вдова военнослужащего.

До начала специальной военной операции на Украине Ильдар Сайфуллин был командиром комендантской роты, занимался штабом бригады. По словам Идалии, её муж пользовался большим уважением среди коллег и всегда хотел обучать военных, передавать свой опыт и знания.

На СВО Ильдар отправился по собственному желанию — на момент начала спецоперации он служил в штабе. Но, посовещавшись с сослуживцами, Сайфуллин решил ехать на передовую — мужчина отбыл 2 марта. В июле он планировал приехать домой в отпуск, но не успел.

«30 июня он получил ранение и буквально через шесть часов скончался. Был обстрел, и в него попал один-единственный осколок — в голову», — рассказала Идалия.

Идалия Шакирова

© Акция «Жёны героев»

О смерти супруга женщине сообщили сослуживцы Сайфуллина — из уважения к командиру они лично приехали к его жене, чтобы рассказать о случившемся. По словам Шакировой, она довольно скоро рассказала дочери, что папы больше нет.

«Дочка всё поняла, она очень умная девочка. Я на работе это обсуждала, как рассказать. Говорят, нужно подождать, преподнести это как-то мягко, чтобы не ранить. Мы сели, говорю: «Папа умер». Она говорит: «Я знаю». Видимо, когда я разговаривала с подругами, она тут уловит, там уловит», — говорит Идалия.

Сейчас она с дочерью переехала в новую двухкомнатную квартиру — как этого хотел Ильдар. В новом доме есть комната для отца Идалии — после гибели зятя мужчина приехал к дочери, чтобы помогать ей присматривать за внучкой.

Ильдара похоронили на родине, в Татарстане — Идалия с дочерью собираются поехать туда на могилу военного.

«Мы никогда не забудем его. Память о нём всегда будет свежа», — говорит Шакирова.

Мария Сафина

Мария Сафина была беременна и воспитывала сына, пока её муж был на спецоперации. Их дочь родилась в день его возвращения с передовой.

Для участницы акции «Жена героя» Марии Сафиной СВО — уже не первая долгая командировка её мужа-военнослужащего. Мария познакомилась со своим супругом в 2017 году — уже тогда он несколько раз надолго уезжал в Сирию. По словам Сафиной, он не мыслил жизни без военной службы — именно он убедил её после окончания медколледжа подписать контракт и устроиться в военный госпиталь.

В 2018 году очередная поездка супруга в Сирию пришлась на период, когда Мария была беременна первым ребёнком. Это стало тяжёлым испытанием. Однако ещё больше переживаний женщина испытала, когда муж отправился на СВО. Накануне его отъезда Мария узнала, что беременна вторым ребёнком.

«Когда началась СВО, мы служили в Челябинской области. У нас есть сын, и мы очень хотели дочку, но на всё милость божья, мы её ждали полгода, и вот в марте 2022 года мы узнали, что я беременна. А через пару дней муж уехал… Слёзы, нервы, неделями без связи, звонки от сослуживцев, которые как-то могли передать хоть какую-то весточку от него», — вспоминает собеседница RT.

В мае на СВО героически погиб муж сестры Марии. Её муж тем временем не выходил на связь. Мария испытывала огромный стресс — она переживала не только за супруга, но и за своего будущего ребёнка, опасалась, что такие волнения на малом сроке могут ей навредить.

Мария Сафина

© Акция «Жёны героев»

Летом муж Марии вернулся из командировки живым и невредимым, но дождаться рождения дочери не смог — мужчину опять вызвали на передовую. Он уезжал от жены 18 октября — за месяц до предполагаемой даты родов. Мария с ребёнком осталась в Москве одна — родственников в столице у неё не было, поэтому к ней решила приехать её мать на случай, если начнутся роды. Но по счастливой случайности из второй командировки муж Марии смог вернуться досрочно.

«Они выполнили свою задачу, муж попросил командира его отпустить. Позвонил мне, сказал, что купил билет, и я выдохнула. Он должен был в Москву приехать в 4 утра, а в 2 часа ночи у меня начались схватки. Муж приехал и сразу повёз меня в роддом. Дочка родилась, муж очень хотел девочку. Назвали Вероника», — говорит жена военнослужащего.

Мария утверждает, что со временем она свыклась с мыслью, что мужу приходится подолгу бывать в командировках. Несмотря на все переживания, женщина считает, что её супруг с его знаниями и опытом «сейчас нужнее там, на передовой».

«Он очень любит свою профессию и знает всё. Даже здесь, дома, он постоянно на связи. Значит, думаю, там он сейчас нужнее?» — объясняет свою позицию Мария.