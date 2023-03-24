«Диалог был сложным»: в Россию возвращены двое детей, чьих родителей арестовали в Одессе украинские спецслужбы

В Россию с Украины вернулись две несовершеннолетние россиянки, родители которых были арестованы спецслужбами в Одессе по подозрению в шпионаже. Как заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, вернуть детей удалось при содействии внешнеполитических органов страны, а также благодаря совместной работе с уполномоченным по правам человека в Нижегородской области Оксаной Кислицыной и с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Дети вернулись к родной тёте, которая оформила над ними опекунство. Москалькова выразила надежду, что в перспективе украинский суд «найдёт в себе мужество» освободить их родителей.

В результате взаимодействия с рядом российских и зарубежных ведомств удалось организовать возвращение детей — граждан России из Одессы в Москву для воссоединения с родными.

Это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию с МИД России, посольствами Армении и Молдавии, администрацией Нижегородской области, уполномоченным по правам человека в Нижегородской области Оксаной Кислицыной и украинской стороной.

Родителей девочек — Дианы (семь лет) и Вероники (11 лет) — украинские спецслужбы поместили под арест по обвинению в шпионаже. В сложившейся ситуации дети не имели возможности вернуться в Россию.

Проживающая в России родная тётя девочек Татьяна обратилась к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в их возвращении, та направила письмо украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу. За помощью также обращались к омбудсмену Нижегородской области Оксане Кислицыной.

Впоследствии государственные органы опеки и попечительства Нижегородской области оформили необходимые документы для назначения тёти опекуном девочек.

Позднее тётя девочек и нижегородский омбудсмен направились через Армению и территорию Молдавии в таможенный пункт Паланка на границе с Украиной. В процессе их встретили и сопроводили российские дипломатические сотрудники, которые также присутствовали при процедуре передачи детей.

Отмечается, что даты передачи девочек устанавливались несколько раз, но каждый раз появлялись новые требования с украинской стороны по предоставлению документов. В итоге передача состоялась 21 марта.

Татьяна Москалькова позднее рассказала подробности возвращения детей в Россию. Она отметила, что этот процесс был осложнён отсутствием дипломатических отношений между Москвой и Киевом.

«Постоянно обдумывали, как отстроить дорожную карту по решению этого вопроса, ведь нигде не прописано, как решается вопрос возвращения детей на родину при отсутствии дипломатических отношений. Здесь очень важно было то, что в контакте с уполномоченным по правам человека Верховной Рады мы вели диалог и обсуждали, как можно было бы от временных опекунов детей доставить сюда», — сказала омбудсмен.

По её словам, диалог с украинской стороной «был сложным», но «доброжелательность и милосердие» помогли в решении всех возникших вопросов.

По словам тёти вернувшихся в Россию девочек, они обе российские гражданки и родились в Нижнем Новгороде. Женщина также сообщила, что родители вернувшихся в Россию детей также проживали в Нижнем Новгороде, однако в 2019 году приняли решение переехать в Одессу, поскольку отец девочек там родился.

Москалькова выразила надежду, что суд на Украине «найдёт в себе мужество освободить маму и отца детей» и даст им уехать на родину.

Возвращение детей на Украину

Кроме того, одновременно с этим благодаря совместной работе с омбудсменами Санкт-Петербурга, Крыма и Ленинградской области на Украину к родителям вернулись двое детей.

Как рассказала Москалькова, речь идёт также о несовершеннолетних детях. По её словам, украинская сторона обратилась с запросом, что мама, проживающая на Украине и не имеющая возможности приехать на территорию Крыма, готова и хотела бы забрать детей. Российская сторона в ответ нашла детей и установила все нужные документы, сделав всё возможное для их возвращения.

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Как отметила Москалькова, благодаря работе уполномоченного по правам человека в Псковской области дети приехали в Псков, где мама смогла с ними встретиться и забрать к себе на Украину.

Львова-Белова — о детях, находившихся в здравницах на юге России

Уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова рассказала, что за последние две недели со своими родными воссоединились ещё 33 ребенка из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, находившихся в здравницах юга РФ.

«Детей забрали родители или их доверенные лица. В воссоединении семей активно участвовали волонтёрские сообщества, которые помогали с коммуникацией и оплатой транспортных расходов», — написала Львова-Белова в своём Telegram-канале.

Она напомнила, что с согласия родителей, граждан Украины, детей на время отправили вместе с сопровождающими подальше от боевых действий, чтобы они смогли отдохнуть и набраться сил.

Как уточнила Львова-Белова, сейчас в здравницах остаются ещё 56 ребят.

«Они в безопасности и на связи с родными. По каждому ребёнку существует план действий, чтобы он оказался в кругу семьи», — сказала она.