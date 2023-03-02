«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: атака террористов | диктатура русофобии | русский танк в Берлине

В сегодняшнем стриме обсудим атаки украинских беспилотников на российские регионы, а также нападение диверсантов на приграничные сёла в Брянской области. Ещё одной темой выпуска станет заявление Владимира Зеленского о том, что за Украину должны идти воевать американские граждане. Кроме того, в Берлине прошла пропагандистская акция, которая обернулась полным провалом украинских патриотов: русский танк, который они притащили в Германию как символ агрессивной России, оказался весь завален цветами, которые принесли немцы. Как всегда в эфире авторская рубрика Артемия Лебедева «Бесит» и интервью с актёром Оскаром Кучерой в рамках постоянной рубрики Виталия Серуканова «Укол зонтиком».