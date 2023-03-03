«Решила жить отдельно»: как девушка из ДНР, которую в 16 лет мать привезла в Россию и бросила, добивалась гражданства РФ

Мать Камилы Казиевой привезла её в Россию из Донбасса в 2014 году, когда девушке было 16 лет. По словам Камилы, её мать Инна хотела получить в РФ квартиру как беженка и рассчитывала, что с дочкой ей будет проще добиться этого. Однако, получив отказ, Инна вернулась на родину, оставив дочь одну. Камила все эти годы пыталась получить паспорт и в итоге добилась своего, но у неё до сих пор нет прописки, без которой девушке не могут сделать необходимую ей операцию.

«Мы в Россию уезжаем»

Камила Казиева с детства проживала с бабушкой в селе Новобахмутовка Ясиноватского района под Донецком. По словам Камилы, её мать Инна отказалась от воспитания дочери, когда та была ещё младенцем.

«Она меня родила и принесла бабушке в огромной сумке. Сказала: «Либо в детский дом, либо забирай и делай что хочешь». А сама ушла, — вспоминает она в беседе с RT. — Мой отец из Чечни, гражданин РФ, но он не общался ни с Инной, ни со мной».

До 16 лет Камила видела мать всего дважды: «Когда мне было шесть лет, она приезжала, забирала меня в Москву на пару месяцев, говорила: мол, теперь заживём. Но деньги кончались, она запивала и возвращала меня бабушке. История в точности повторилась, когда мне было восемь лет».

В мае 2014 года, когда ВСУ уже обстреливали Донбасс, на пороге дома Камилы объявилась Инна Казиева.

«Она привезла какую-то одежду в подарок, фрукты. Похвасталась крупной суммой денег, но нам ничего не дала. Провела вечер с нами, а потом опять исчезла, — продолжает девушка. — Вернулась в июле без денег — сказала, что прогуляла. А потом предложила съездить в Донецк, взять продуктов для бабушки у ополченцев. Говорила, что без меня ей ничего не дадут».

Камила согласилась: «Я поехала ради бабули. Но в Донецке Инна меня повезла на вокзал и заявила: «Мы в Россию уезжаем». И достаёт моё свидетельство о рождении, которое стащила у бабушки. Инна пообещала, что, как только мы устроимся в России, заберём бабушку из-под обстрелов».

Из Крыма в Сибирь

Украинский паспорт Камила должна была получить как раз в 16 лет, но, по её словам, бабушка не успела отдать документы на оформление до того, как Инна увезла дочь в Россию. В итоге паспорт девушке оформили в одном из полевых лагерей Красного Креста. Камила с матерью переезжали из города в город, пока в Красноармейске их не посадили на поезд до Крыма. На крымской базе отдыха «Ассоль» Казиевы около месяца прожили как беженцы.

«Вскоре администрация сообщила, что мы можем переехать на базы отдыха в другие регионы. Мать узнала, где дают самые большие подъёмные и где можно получить квартиру. Выбрала в итоге Красноярск. Я хотела к бабушке, а Инна мне говорит: «У меня там многомиллионный кредит, поэтому, если хочешь ехать, езжай одна. Но без тебя мне квартиру и денег в России не дадут», — рассказывает Камила.

В Сибирь Казиевы приехали 1 сентября 2014 года. Поселились в лагере «Жарки» Рыбинского района Красноярска, где размещали беженцев. «Отношение было очень хорошее! Нам приносили новые вещи с бирками, давали гигиенические принадлежности и другую гуманитарку. Но некоторые стали продавать эти вещи на рынке. Об этом узнали СМИ, и помогать нам перестали», — вспоминает Казиева.

В конце сентября Камила пошла в 11 класс местной школы. Однако учиться ей было непросто: «Я в ДНР была хорошисткой, а тут мне сказали, что я не тяну, особенно русский язык. А у нас ещё в пятом классе его отменили! Прошла тесты за девятый класс, сдала экзамены и 1 ноября поступила в ПТУ на повара-кондитера в Канском районе в селе Георгиевка. В колледже мне предоставили общежитие. Я решила жить отдельно: мать вечно пила, где-то пропадала и я была предоставлена самой себе».

В тридцатиградусные морозы Казиева ходила в лёгких кроссовках и осенней куртке. «Стипендия у меня была 600 рублей, ни на что не хватало. Было стыдно, что детдомовские девчонки делятся со мной средствами гигиены, а у них самих ничего нет. Зимой 2015 года я поехала к матери, чтобы попросить денег, — вспоминает девушка в разговоре с RT. — Она тем временем отказывалась работать, дралась с другими беженцами, воровала, порвала мои вещи и фотографии. Но самое страшное — сожгла все мои документы. Я уехала в Георгиевку ни с чем, а через месяц узнала, что мать уехала, бросив меня здесь».

Нелегальный статус

В 17 лет Камила Казиева оказалась одна в чужой стране без денег и документов. Ей вызвался помочь директор техникума, где училась девушка. «Он позвонил в полицию, чтобы там восстановили документы. А полицейские сказали: «У тебя считаные месяцы до депортации». До 18 лет я считалась ребёнком-нелегалом, но после совершеннолетия без документов меня бы выслали из РФ», — говорит она.

Суд, состоявшийся в апреле 2015 года, признал Камилу сиротой. Как объясняла девушка, на заседании удалось дозвониться до Инны, однако та по громкой связи начала сыпать ругательствами в адрес дочери: «Орала: «Пусть она сгорит в аду и будет проклята!» Послала всех и отключилась». Что касается отца Камилы, то суд не стал отправлять запрос на его поиск, хотя девушка и просила об этом. Как сообщили Казиевой на заседании, «это будет лишний балласт и затягивание дела», вспоминает она в разговоре с RT.

© Фото из личного архива

Как сирота Казиева получала 12 тыс. рублей до окончания колледжа. Параллельно девушка обратилась в миграционную службу, чтобы начать оформление гражданства РФ, но, по словам Камилы, ей сказали приходить после совершеннолетия.

«Когда мне исполнилось 18 лет, в августе 2015-го, ко мне пришли из полиции и сказали: «Пора нести ответств

енность за свои поступки», имея в виду мой нелегальный статус. Директор техникума еле уговорил дать мне закончить учёбу», — говорит она.

Печать не той формы

В 2016 году Казиева перевелась на заочку, переехала в Красноярск и устроилась работать посудомойкой: «Хотела накопить денег на адвоката, который помог бы оформить российское гражданство». Там она получала 5 тыс. рублей, и этого было недостаточно для оплаты справок, медобследования, перевода документов на русский язык, перечисляет Камила.

Недостающие деньги ей дали в кризисном центре, но в предоставлении статуса беженки ей было отказано: «Сослались на то, что в паспорте стоит штамп «неправильной» формы. Я его делала в полевом лагере, там была всего одна печать для всех документов».

После окончания техникума в 2017 году выплаты «сиротских» пособий Камиле прекратились. «Повезло, что в марте 2017-го я познакомилась с юристом, она подняла всех на уши, через неделю мне выдали статус беженца и предоставили временное убежище, — вспоминает Казиева. — Но сам по себе этот статус ещё не давал права устроиться на официальную работу: надо было получать РВП. Я обратилась в Администрацию президента».

Из АП пришёл ответ: квота на Камилу выделена, она может обращаться в миграционную службу. Однако девушке требовалась справка о том, что она год официально работала. «А для этого нужно было одобрение миграционной службы, которого я раз за разом не получала. На некоторое время удалось найти место, где меня оформили по официальному договору, и зарплату выдавали не в конверте, но оттуда пришлось уйти. Тем временем квота заканчивалась», — говорит она.

Проблемы со здоровьем

В ноябре 2021 года Казиева сломала ногу, попала в больницу и у неё обнаружили заболевание глаз и щитовидной железы. «У меня экзофтальм. Это когда глаза начинают вылезать. Сейчас уже вторая стадия. Если не лечить, то последствия — косоглазие и слепота. Также у меня отекает щитовидка, появилась тахикардия, — перечисляет она. — Когда узнала о диагнозах — руки опустились. На тот момент я жила у знакомой, работала в клининге, мыла окна за тысячу рублей. Все деньги уходили на лекарства».

Камила называет несправедливостью то, что за восемь лет ей так и не выдали паспорт. В итоге уже 25-летняя девушка обратилась в Следственный комитет, и уже через два дня, 2 ноября 2022 года, получила российское гражданство. Но когда Камила обратилась в поликлинику, ей сказали, что для операции требуется не только паспорт, но и прописка. Тогда Казиева пошла в администрацию Красноярска и попросила ей выдать квартиру как сироте.

«Оказалось, что в очередь на квартиру надо встать до 25 лет. Но на тот момент у меня ещё не было гражданства. Теперь буду обращаться в суд, чтобы восстанавливать сроки, — говорит она. — Местной прописки у меня нет. Возможно, получится перенести прописку в ДНР, но ответа от местных властей мы всё ещё ждём. Надеюсь, мать меня не выписала».

Как выяснилось, Инна Казиева, бросив дочь в России, вернулась в Новобахмутовку. «Она постоянно изводила бабушку, — заявляет Камила. — Она прыгает под машины, дерётся. Возвращаться туда я не хочу».

Бабушка Камилы умерла 28 июля 2022 года. Из-за сложностей с документами внучка не смогла присутствовать на похоронах, о чём жалеет больше всего.

«Я врала бабушке: говорила, что у меня всё хорошо, что получила гражданство и квартиру, чтобы она не переживала, — делится девушка. — Сейчас, она, наверное, видит, что я говорила неправду все эти годы. Так стыдно! Ближе, чем бабушка, у меня за всю жизнь никого и не было».

Сейчас Камила обратилась за помощью к депутату Горсовета Красноярска Роману Крастелеву. Он сообщил RT, что направил депутатские запросы по данной ситуации.

«Формально регистрация в России у Камилы есть, но её дом находится на ещё не освобождённой территории. Восемь лет она пыталась получить гражданство, а чиновники отказывали ей, даже когда ДНР включили в состав РФ. Я считаю, что Камила должна быть обеспечена жильём в ближайшее время», — подчеркнул Крастелев.