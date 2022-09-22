Семья беженцев из Мариуполя пытается получить гражданство РФ

В проект RT «Не один на один» обратились уроженцы Мариуполя Татьяна и Роман Власенко. Этой весной семье с двумя дочерьми пришлось бежать из города после того, как их дом попал под обстрел и в пожаре сгорели все документы. В России они прошли процедуру восстановления личности и получили временное убежище, но без оригиналов паспортов и свидетельств о рождении детей им не удавалось подать документы на оформление гражданства. После запроса RT в МВД представители ведомства взяли на контроль ситуацию, в которой оказались беженцы.

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Весной Татьяна и Роман Власенко с двумя дочерьми — девятилетней Дарьей и десятилетней Альбиной — были вынуждены эвакуироваться из Мариуполя. Дом, в котором жила семья, был разрушен при обстреле, а документы сгорели при пожаре.

«Когда боевые действия начались на окраинах города, мы стали готовиться к отъезду, — вспоминает Татьяна. — Собрали все документы и сложили в одну сумку, которую повесили у двери, чтобы сразу можно было забрать. У нас уже ни газа, ни воды не было, муж утром пошёл на колонку за водой. И тут в дом снаряд попал, начался пожар, дверь повалило, документы не смогли достать, только и успели выбежать с детьми в чём были — не осталось ни квартиры, ничего».

Женщина рассказала RT, что из города им помогли выбраться российские военные. «Довезли нас на своей машине до Новоазовска, чтобы пропустили везде. Там мы неделю жили, я пошла в УВД, попросила, чтобы дали справку, что мы действительно жили в Мариуполе», — говорит Татьяна.

С этой справкой семья смогла пересечь границу. «Сутки нас проверяли и потом пустили в Россию. Сначала в Таганрог, а оттуда перенаправили в Мордовию, в город Ковылкино, — продолжает она. — Там мы прошли процедуру восстановления личности. В МВД проверили все сведения, взяли отпечатки пальцев».

Женщина говорит, что им помогло то, что в 2015 году они уже подавали документы в Майкопе на получение временного убежища, поэтому сохранились копии всех справок. Однако для оформления российского гражданства потребовались оригиналы всех документов, включая свидетельства о рождении детей.

«На гражданство нам не дали подать документы, говорят: «Езжайте в Мариуполь и там оригиналы восстановите». Но как их восстановить? У меня там знакомая осталась, и она специально ходила узнавать, можно ли это сделать. Так ей ответили, что нельзя, поскольку украинской базы данных там уже нет», — объясняет Татьяна.

При этом она отмечает, что при подаче заявления ей сначала пришлось оплатить госпошлину, что было непросто, поскольку у семьи на тот момент не было средств к существованию. «Сказали: «Сделали запрос — теперь ждите до года, потому что там Украина», — говорит женщина.

«Не знаешь, обманут или нет»

В Ковылкине семье беженцев местные жители помогли наладить быт, ведь почти всё имущество сгорело, включая телефоны, которые сложили в сумку с документами. «Детей одели, удалось наконец телефоном воспользоваться. Так я смогла найти старшую дочку. Ей 22 года, и она отдельно от нас эвакуировалась. Оказалось, её в Тихвин направили. И мы решили к ней поехать, вместе всё же полегче будет», — рассказывает Татьяна.

Семье Власенко согласовали переезд в Ленинградскую область. Там им предложили поселиться в пункте временного размещения, но они отказались. «Ни работы, ни школы для детей нет, между деревьями сидеть смысла нет», — поясняет женщина.

Волонтёры помогли им найти временное жилье в Петербурге. Но официально трудоустроиться без документов оказалось невозможно.

«Я квалифицированный сварщик шестого разряда, но в итоге мне приходится соглашаться работать без оформления. И не знаешь, кинут тебя на деньги или нет. Так две недели в одной фирме проработал — и ничего не заплатили. Теперь новую работу нашёл, тоже неофициальную, надеюсь, не обманут», — рассказывает Роман.

Такие же проблемы, по его словам, возникают с поиском жилья. «Хорошо, что с детьми помогли, устроили в школу, тут всё в порядке», — говорит Татьяна.

После обращения RT в МВД с семьёй Власенко связались представители ведомства. «Пригласили к себе, взяли ксерокопии всех документов и объяснительную, что оригиналов нет. Надеюсь, теперь удастся всё быстрее оформить», — отмечает Татьяна.

В МВД сообщили RT, что берут ситуацию с семьёй на контроль.

В свою очередь, волонтёр Дарья Семеновых, которая сейчас оказывает помощь семье Власенко, рассказала, что это обыкновенная хорошая семья, оказавшаяся в трудной ситуации из-за несчастного стечения обстоятельств.

«Они крутятся изо всех сил, но сгоревшие бумажки стали непреодолимой преградой. Ведь просят оригиналы, но они сгорели. Если бы не это, они бы уже давно работали и приносили пользу своей новой родине», — считает она.

Как отмечает Дарья, многим беженцам сейчас было бы достаточно помощи с оформлением документов и легализацией в России, после чего они уже сами в состоянии наладить свою жизнь.