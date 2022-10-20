Семья беженцев получила гражданство РФ и лекарства для ребёнка с инвалидностью

После публикации RT Марина Зашивайко, которая переехала с семьей из Мариуполя в Петербург весной, получила российское гражданство, а её десятилетнему сыну Диме Зашивайко, страдающему диабетом, выдали положенные лекарства и расходные материалы — инсулин и тест-полоски. Пока ситуация не была предана огласке, у Марины постоянно требовали новые справки.

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После публикаций RT Марине Зашивайко, которая перебралась в Санкт-Петербург из Мариуполя ещё в апреле 2022 года, удалось получить гражданство, а её сыну Диме, страдающему сахарным диабетом бесплатно предоставили положенные лекарства.

«Сегодня принесла присягу, получили, наконец, российское гражданство, через неделю должны паспорт выдать. Хочу сказать вам большое спасибо за вашу помощь. После публикации всё мгновенно решилось, а до этого тянулось месяцами. Было совершенно непонятно, что делать», — сообщила Марина RT.

Также Зашивайко компенсировали госпошлину, которую она заплатила ещё два с половиной месяца назад, когда подавала документы на гражданство.

«Оказывается, деньги должны были вернуть в течение месяца, а у меня больше двух прошло. Только сейчас деньги пришли, после того, как все моим случаем заинтересовались. Главное, что лекарства ребёнку дали, а с остальным разберёмся», — говорит женщина.

Бежали из-под обстрелов

Как сообщал RT, в апреле 2022 года Марина Зашивайко бежала из Мариуполя к сестре в Санкт-Петербург. Ей удалось вывезти престарелых родителей и двух детей: 11-летнюю Викторию и 10-летнего Дмитрия с диагностированным сахарным диабетом.

Муж Марины Владислав смог увидеть свою семью только через три месяца, когда сам добрался до Санкт-Петербурга — до тех пор его близкие не знали, что с ним. Как выяснилось, накануне отъезда Марины с детьми и родителями Владислав пошёл собирать вещи и попал под обстрел, получил осколочное ранение в ногу и очнулся уже в больнице. «Первое время он не мог вообще двигаться, — рассказала Зашивайко. — Потом немного оправился, и в июле, наконец, мы все в Питере встретились».

Владислав до сих пор нуждается в реабилитации, он не может нормально передвигаться даже по дому. «Ему пока гражданство не дали, только пригласили 25 октября снять отпечатки пальцев. За помощью с больницей обращались, пока тишина. Надеюсь, после того, как российский паспорт получит, тоже всё наладится», — добавляет его жена.

Диме несколько месяцев не выдавали жизненно важные лекарства и расходные материалы — инсулин и экспресс-тесты для определения уровня глюкозы в крови, которые по закону были ему положены бесплатно. После того, как только семья переехала в Санкт-Петербург, мальчику быстро оформили необходимые документы: статус временного убежища, медицинский полис. Он встал на учёт в поликлинике по месту жительства. Российские специалисты также подтвердили диагноз Димы и (в августе 2022 года) инвалидность. Однако, как сообщали RT помогавшие семье общественники, региональные чиновники продолжали гонять Марину по замкнутому бюрократическому кругу.

«От семьи постоянно требовали принести новые справки. Уже инвалидность подтвердили, и Мариуполь, откуда они родом, вошёл в состав России, а тут всё проволочки шли. Всё время гоняли кругу за справками: то это возьмите, то другое предоставьте. А Марина и так крутится как может, работает без выходных. Когда ещё бумажки собирать?» — рассказала Дарья Семёновых, специалист по социальной работе фонда «Тёплый дом».

Решилось за день

После публикации RT о семье Зашивайко, проблема решилась. В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга сообщили, что взяли ситуацию на контроль. С Мариной связались сотрудники поликлиники.

«Мне позвонил эндокринолог, который всё меня завтраками кормил, и попросил скинуть свидетельство о рождении ребёнка. Оказывается, нам можно выписать рецепт на лекарства. За день всё сделали, на следующий уже пошла и забрала! Хотя до этого сколько времени говорили, что ничего не могут сделать», — рассказала Марина.

По словам Зашивайко, после этого ей поступил звонок из губернатора, где уточнили изложенную в публикации RT информацию. Кроме того, с женщиной связались следователи и взяли у неё показания, также делом заинтересовалась прокуратура.

Вместе с тем в поликлинике, по словам Марины, утверждают, что её сын не получил вовремя положенные ему необходимые лекарства и расходные материалы, потому что семью якобы «не включили в какую-то программу».

Александра Докучаева, заведующая Отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ, назвала отказ в выдаче лекарственных средств вопиющим нарушением на местах. «Просто удивительная черствость, бюрократия и нерадивость, за которые необходимо привлекать к ответственности. Никаких оснований для отказа не было, особенно после того, как Мариуполь вошёл в состав России и эти люди автоматически стали гражданами РФ, даже если формально гражданство ещё не было оформлено. Препятствий для обеспечения экстренным лечением тут быть не могло», — считает она.