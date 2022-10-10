семья беженцев из Мариуполя не может получить необходимые лекарства для ребёнка с инвалидностью

Марина Зашивайко бежала с детьми от украинских обстрелов Мариуполя в Санкт-Петербург в апреле 2022 года. У её сына Димы инвалидность из-за сахарного диабета. Мальчику оформили российский медицинский полис и другие документы, он прикреплён к местной поликлинике. Дима имеет право на получение жизненно необходимого инсулина и всех расходных материалов, однако ни лекарство, ни тест-полоски ему до сих пор не выдали. Теперь чиновники утверждают, что семье для этого требуется оформить российское гражданство.

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У десятилетнего Дмитрия Зашивайко, вместе с семьёй бежавшего из Мариуполя в Санкт-Петербург от украинских обстрелов весной 2022 года, сахарный диабет, но матери до сих пор не удаётся получить для него жизненно важные лекарства и расходные материалы — инсулин и экспресс-тесты для определения уровня глюкозы в крови.

Муж попал под обстрел

9 апреля Марина Зашивайко вывезла из Мариуполя к сестре в Санкт-Петербург своих детей, десятилетнего Дмитрия и 11-летнюю Викторию, и престарелых родителей.

Первое время семья жила у сестры. «Больше ехать было некуда, нас никто не ждал, — объясняет Марина. — Но вместе там, конечно, тяжело было жить: всё-таки ещё родители были, — всего 12 человек. Поэтому, как только обустроились, решили вопрос с работой, оформили первые документы, я сняла отдельное жильё неподалёку».

С мужем Владиславом Марина встретилась только три месяца спустя: в июле он тоже смог добраться до Санкт-Петербурга. Как выяснилось, мужчина получил ранение во время украинских обстрелов Мариуполя.

«В апреле, когда пришлось уезжать в Россию, мы жили не дома, а в другом месте, где было безопасней. Муж поехал домой за вещами и пропал. Оказывается, ему попал осколок в ногу. Связаться с ним не могли, только потом узнали, что с ним случилось. Сначала он вообще не мог самостоятельно передвигаться, потом его немного подлечили. И только в июле все встретились», — вспоминает она.

Беженцам оказали помощь местные благотворительные организации. «Они к нам обратились в то время, когда муж ещё был в госпитале в Луганске. Это была целая проблема, потому что невозможно было его сразу перевезти. Все были страшно обеспокоены: непонятно, сможет человек ходить или нет, какая нужна реабилитация, будет ли она успешной», — рассказала RT Дарья Семёновых, специалист по социальной работе фонда «Тёплый дом», в том числе помогавшего семье.

Сейчас Владислав всё ещё проходит реабилитацию. «Пока ему ещё тяжело ходить, по большей части он вынужден лежать», — сообщила Марина. Поэтому обеспечение семьи легло на её плечи: «Работаю на двух работах — в архиве и салоне красоты. Два дня в одном месте, два дня в другом. Уже забыла, когда отдыхала».

«Ждите гражданства»

Сыну Марии жизненно необходим инсулин и тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови, которые ему по закону должны предоставить бесплатно. Сам Дима относится к категории «граждане РФ, граждане Украины, граждане ДНР, граждане ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживавшие на территориях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувшие территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики». А сахарный диабет входит в перечень заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно.

Более того, у мальчика уже есть все необходимые документы: статус временного убежища, медицинский полис. Он прикреплён к поликлинике по месту жительства. Российские специалисты также подтвердили диагноз Димы и (в августе 2022 года) инвалидность. Однако ни инсулина, ни тест-полосок его семья до сих пор не получила.

«В итоге нам сказали: ждите получения гражданства, без него якобы ничего не положено. Мы пожаловались в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. Там сказали, что разберутся. Скорее всего, они спустили жалобу в нашу поликлинику, потому что оттуда звонили и тоже пообещали разобраться. Но с тех пор ничего не произошло. Видимо, о нас забыли», — говорит Марина Зашивайко.

«Гоняют за справками»

Первое время Дима спасался инсулином из тех запасов, что были с собой на момент переезда, и тем, что ему предоставляли местные благотворительные организации. Но сейчас препарат и тест-полоски семье, находящейся в тяжёлом финансовом положении, приходится покупать на свои деньги.

«Надо постоянно следить за уровнем сахара в крови. Поэтому тест-полоски уходят у нас очень быстро, а одна пачка здесь стоит порядка тысячи рублей. Для нашего бюджета это довольно большие расходы», — вздыхает Марина.

Помогающие семье Зашивайко общественники говорят, что чиновники гоняют Марину по замкнутому бюрократическому кругу. «От семьи постоянно требовали принести новые справки. Уже инвалидность подтвердили, и Мариуполь, откуда они родом, вошёл в состав России, а тут всё проволочки продолжаются. Постоянно их гоняют по новому кругу за справками: то это возьмите, то другое предоставьте. А Марина и так крутится как может, работает без выходных. Когда ещё бумажки собирать?» — негодует Дарья Семёновых.

Как сообщила Марина, после того как Мариуполь вошёл в состав России, они подали документы на гражданство. «Думали, нам сразу паспорта российские выдадут, все документы принесли, но нам опять говорят: ждите. А сколько именно ждать — непонятно», — сокрушается она.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга на момент выхода материала не ответили на запрос RT.