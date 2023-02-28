Вынесли предостережение: организатор детского праздника с Хагги Вагги и песнями Верки Сердючки объяснил RT свою позицию

В Липецкой области прокуратура вынесла предостережение директору ивент-агентства «Праздник детства», которое провело утренник, видеозапись с которого вызвала неоднозначную реакцию. Аниматоры на празднике в городе Грязи выступали перед детьми в ростовых костюмах монстров Хагги Вагги, а в какой-то момент заиграла песня Верки Сердючки со словами «Ще не вмерла Украина». Руководитель ивент-агентства Александр Кудинов, также занимающийся доставкой гуманитарных грузов в зону СВО, рассказал RT, что на празднике играл старый плейлист и его сотрудники не подумали убрать из него песню, которая могла быть резко воспринята в нынешней ситуации.

На минувшей неделе, 24 февраля, в одном из кафе города Грязи Липецкой области состоялся детский праздник, в итоге вызвавший возмущение многих россиян и волну публикаций в СМИ. В сеть попало видео с мероприятия, на котором дети танцуют под «Ще не вмерла Украина» — это слова из песни «Гуляночка» украинского исполнителя Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка. При этом аниматоры, развлекавшие малышей, были одеты в ростовые костюмы монстров Хагги Вагги и Кисси Мисси.

На следующий день телефон директора ивент-агентства «Праздник детства» Александра Кудинова уже разрывали журналисты, требующие объяснить, почему на детском празднике играла «запрещённая» музыка.

Ситуацией заинтересовалась и прокуратура. Кудинова вызвали на беседу в надзорное ведомство, а 28 февраля ему вынесли предостережение и попросили предотвратить подобные инциденты в будущем.

«Запрещёнка» на празднике

Сам Кудинов в беседе с RT отметил, что на упомянутом празднике не присутствовал и о скандале узнал только после мероприятия. По словам Александра, у его подчинённых не было злого умысла, они никому не хотели навредить — тем не менее с ними была проведена работа, чтобы такая ситуация не повторилась.

«На празднике играл старый плейлист, который составлялся задолго до начала спецоперации (упомянутая песня — из альбома 2003 года. — RT). Сейчас песни Верки Сердючки, конечно, никто не стал бы ставить намеренно. Но заиграла эта песня, «Гуляночка», — дети и взрослые просто продолжили танцевать и веселиться, не обратив на музыку внимания, а это всё попало на видео», — рассказал глава ивент-агентства.

То самое видео с мероприятия

«Наши аниматоры после каждого мероприятия отправляют отчёты в закрытый чат — в том числе видео, чтобы мы могли убедиться, что они хорошо работают, вносить изменения в программу, если это будет необходимо. Из этого чата видео и утекло в соцсети», — добавил Кудинов.

Напомним, после начала СВО песни Верки Сердючки неоднократно предлагали запретить за антироссийскую позицию исполнителя Андрея Данилко, а в апреле 2022 года певцу запретили въезд в Россию на 50 лет.

Игрушки Хагги Вагги тоже неоднократно подвергались критике: многие россияне считают разноцветных монстров из хоррор-игры Poppy Playtime неподходящим развлечением для маленьких детей, а в декабре 2022 года популярные игрушки начали снимать с продажи из-за обнаружения в них опасных веществ.

Кстати, в Липецкой области буквально на минувших выходных сожгли огромное чучело Хагги Вагги: по традиции местные жители каждый год сжигают на Масленицу куклы, изображающие злых и отрицательных персонажей.

Гуманитарка для российских солдат

Сам Александр Кудинов активно поддерживает российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Мужчина неоднократно принимал участие в сборах гуманитарной помощи, её доставке в Донбасс и акциях в поддержку Вооружённых сил РФ.

На видео, записанных во время одной из таких поездок Кудинова на передовую с гуманитарным грузом, начальник липецкого ивент-агентства рассказывает подписчикам, что отвёз тёплые вещи и предметы первой необходимости.

Кадры одной из поездок в зону СВО

«В ноябре мы с товарищем решили помогать нашим ребятам на СВО. Мы оба многодетные отцы и подумали, что раз мы не на передовой, то будем возить гуманитарную помощь, хотя бы так помогать. Раз в месяц мы собираем тёплые вещи, лекарства, потом я беру микроавтобус и на нём едем через Белгородскую область, весь процесс снимаем на видео для людей, которые участвуют в наших сборах», — рассказывает Кудинов.

Он добавил, что все грузы, которые они отвозят на передовую, собирают по заказам самих бойцов и медиков: те составляют списки необходимого, и Кудинов объявляет сбор, исходя из их потребностей.

За свою волонтёрскую деятельность мужчина даже получил грамоту от мэра Липецка Евгении Уваркиной: «За активную гражданскую позицию и помощь российским военнослужащим, выполняющим свой долг».