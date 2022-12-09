Закамуфлированная проблема: в Общественной палате прокомментировали ситуацию с ресторанами, не обслуживающими военных

Общественная палата РФ провела расследование после череды скандалов, когда военнослужащим в камуфляжной форме отказывали в посещении баров, ресторанов и кафе в нескольких регионах России. По мнению первого зампреда ОП Александра Малькевича, такие случаи недопустимы, но зачастую вызваны просто непониманием «типовой сетевой инструкции» в отдельных заведениях. RT пообщался с руководством популярных ресторанов, баров и клубов в Москве и регионах, чтобы узнать политику заведений в отношении посетителей в камуфляже.

Общественная палата РФ проверила сообщения о дискриминации людей в военной форме в некоторых российских барах и ресторанах. В последнее время СМИ неоднократно описывали случаи, когда военнослужащих в камуфляже отказывались пускать в бары, клубы и заведения общепита.

По словам первого зампреда ОП Александра Малькевича, любая дискриминация и ограничения на вход для военнослужащих недопустимы. Общественник добавил, что подобные случаи единичны и обычно связаны с недопониманием сотрудниками отдельных заведений внутренних служебных инструкций.

В качестве примера Малькевич привёл недавний скандал в краснодарском баре «Руки Вверх!», принадлежащем певцу Сергею Жукову. 3 декабря туда не пустили мужчину в военной форме, ссылаясь на внутренние правила. При этом посетитель объяснил, что он военный и получил увольнение всего на пару дней, поэтому не смог взять с собой другую одежду.

Видео разговора военнослужащего с сотрудником бара разлетелось по сети и у многих вызвало негодование.

В итоге объясняться пришлось самому владельцу заведения — Сергею Жукову. Он заверил, что между сотрудником бара и посетителем произошло недопонимание: раньше в заведения сети действительно не пускали людей в «спортивной, камуфляжной или грязной одежде», однако с началом СВО это правило утратило актуальность, подчеркнул певец. После этого случая Жуков официально отменил запрет на камуфляж.

«Имел место сбой»

В Общественной палате считают, что подавляющее большинство российских баров, клубов и заведений общепита спокойно относится к людям в военной форме. Александр Малькевич рассказал об эксперименте своего коллеги Ярослава Федосеева — тот оделся в камуфляж и прошёлся по популярным московским барам и ресторанам.

«Наш коллега с товарищем посетил под видеозапись десять заведений общепита, в том числе достаточно дорогих, в центре, и им нигде не отказали, всё было нормально. Поэтому мы считаем, что здесь (в ситуациях, подобных скандалу в баре «Руки вверх!») имел место определённый сбой.

Мы подобные ситуации чётко мониторим и убеждены в том, что сейчас максимальное уважение, почёт и внимание должны быть оказаны людям в форме, тем, кто выполняет свой долг, тем, кто служит — на фронте ли, около фронта, особенно нашим добровольцам, волонтёрам», — подчеркнул общественник.

Малькевич призвал граждан оставаться бдительными, замечать и пресекать ситуации, когда к российским военнослужащим проявляют неуважение. Однако, по его мнению, «манипулировать и передёргивать факты» в подобных историях всё же не стоит.

Камуфляж: политика заведений

Представители нескольких популярных заведений в Москве и регионах рассказали RT о своих правилах по поводу камуфляжной одежды. Администратор столичного клуба GYPSY Элина заверила, что в клубе нет ограничений, связанных с военной формой. Запрет есть только на возраст: в заведение могут попасть посетители строго старше 18 лет.

«Люди в форме к нам ещё не приходили. Но проблем со входом не будет. Мы всех пускаем, всем рады», — подчеркнули в клубе.

В другом известном московском клубе — StereoPeople — тоже нет никаких запретов по поводу камуфляжа. В то же время сотрудники фейсконтроля могут не пустить посетителя, например, исходя из заполненности клуба.

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«У нас нет ограничения по форме, всё будет зависеть от того, в каком состоянии придёт гость и в какое время (имеется в виду заполненность зала). В наше заведение пускают в камуфляже. Но решение о входе принимает фейсконтроль», — объяснил собеседник RT в администрации клуба.

Ограничений на вход для посетителей в военной форме нет и в популярном караоке-клубе «Красная королева» в Краснодаре. Управляющая заведения, Татьяна, рассказала RT, что в клубе действует щадящий дресс-код и никаких запретов на камуфляж нет.

«Мы пускаем людей в форме. Недавно приходили прапорщики, мы их пустили отдохнуть и в дальнейшем будем пускать», — говорит представитель заведения.

Впрочем, приходить в камуфляже можно не везде. Администратор московского клуба «Газгольдер» Валерий отметил, что за 15 лет существования клуба инструкции для сотрудников в отношении дресс-кода никак не менялись.

«Если появится необходимость или распоряжение от начальства, то будем перестраиваться. Пока необходимости нет, в камуфляже никто не приходил», — пояснили в «Газгольдере».

В баре «Гадкий койот» также были ограничения на вход посетителей в военной и камуфляжной форме, хотя сотрудники заведения допускают, что эти правила вскоре могут поменять.

«Пока инструкции действуют, будут менять или нет — не знаем. Пока что никого в форме не пускаем», — сообщил RT сотрудник охраны бара.

Мнение юриста

По словам специалиста в сфере защиты прав потребителей Яны Бондаренко, рестораны, бары и клубы, отказывающиеся пропускать посетителей в одежде камуфляжной расцветки, действуют неправомерно.

«Если человек пришёл в одежде камуфляжной расцветки, при этом она чистая, от неё нет никакого резкого неприятного запаха, его обязаны пустить. Отказать могут только в случае, если одежда, например, грязная и может испачкать предметы интерьера или вещи других посетителей», — отмечает юрист.

Эксперт добавила, что иногда в клубах проводятся закрытые вечеринки или вечеринки с заявленным обязательным дресс-кодом — в таких случаях гостю теоретически тоже могут отказать в посещении. В остальных ситуациях запреты, якобы предусмотренные внутренними правилами заведения, не правомерны, поскольку рестораны и бары — это общественные места, доступные всем желающим.

«Если человеку отказывают в обслуживании по надуманному предлогу, он может обратиться в Роспотребнадзор с жалобой», — подытожила собеседница RT.