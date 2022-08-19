«Чтобы не распугивал посетителей»: в московский ресторан не пустили военнослужащего в форме ВКС России

Военнослужащего в форме ВКС России не пустили в столичный ресторан, предложив ему пробраться на веранду заведения через кусты. Инцидент произошёл 13 августа в ресторане Аркадия Новикова «Магадан» в центре Москвы. Мать офицера, которая отмечала в заведении свой день рождения, утверждает, что извинений им не принесли. В свою очередь, руководство ресторанной сети заявило, что причастные к инциденту сотрудники уже уволены.

Офицера Воздушно-космических сил России не пустили в ресторан Аркадия Новикова «Магадан» в центре Москвы из-за того, что он был одет в форму. Как рассказала RT мать военнослужащего Светлана Семёнова, её сыну предложили пробраться на веранду заведения через кусты, чтобы он «не распугивал посетителей».

Инцидент произошёл 13 августа — Светлана отмечала в «Магадане» свой день рождения. По словам женщины, из-за позиции сотрудников ресторана ей вместе с гостями пришлось покинуть заведение.

«Мы с ним и так видимся не каждый день, он приехал из командировки, — расстраивается женщина. — Утром мне написал: «Мам, извини, приехать не получится, меня отправляют». Так что для меня действительно был подарок, когда его девушка, Кристина, сказала, что через десять минут Саша приедет».

В тот момент, когда сын добрался до ресторана, Светлана была внутри с гостями. Охранник на входе заявил военнослужащему, что не пропустит его внутрь в военной форме — якобы это запрещают правила заведения. Отец Александра пытался объяснить охране, что молодой человек спешил на день рождения и не успел переодеться, но военнослужащему лишь предложили зайти в ресторан через запасной вход.

«Последней каплей в этом стали слова охранников: давай, мол, пролезь через клумбу, через кусты, чтобы на веранду попасть. Чтобы в зал он не заходил и людей не распугал. Чем он мог напугать в своей обычной лётной тёмно-синей форме? Китель укороченный и брюки, всё чистое, наглаженное, аккуратное, ботинки вычищены, как положено. А в ресторане люди в трениках, извините, скачут, — возмущается Семёнова. — Естественно, ему и в голову не пришло лезть через кусты, тем более в форме. Естественно, мы встали и ушли, оплатив, конечно, счёт. И с нами все наши гости».

Жалоба в Роспотребнадзор

По словам женщины, сотрудники «Магадана» так и не извинились за испорченный праздник. Лишь через два дня после инцидента со Светланой связалась менеджер заведения и предложила ей комплимент от ресторана, чтобы «сгладить испорченное впечатление».

Впоследствии, когда история обрела резонанс, владелец ресторанной сети Аркадий Новиков заявил, что причастные к инциденту сотрудники были уволены. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, который возмутился из-за подобного отношения к военнослужащему и лично связался с ресторатором.

«Мы постараемся сделать всё, чтобы этот неприятный инцидент забылся как можно скорее. Российские военнослужащие — всегда желанные гости в наших заведениях», — приводит депутат слова Новикова.

В беседе с RT Хинштейн отметил, что случай в «Магадане» — вопиющий, и ранее подобных жалоб к нему не поступало. Светлана Семёнова подтвердила, что руководство заведения сообщило ей об увольнении сотрудников, не пропустивших в ресторан её сына. Тем не менее женщина обратилась с жалобой в Роспотребнадзор и прокуратуру.

«Когда к нашей жалобе подключилась юрист, она даже проверила сайт ресторана (вдруг есть какие-то правила) и не нашла никаких правил о военной форме. Когда мы ходили по ресторану уже с журналистами и говорили: «У вас есть шанс сейчас извиниться», люди, уткнувшись в телефоны, повторяли, как мантру: «Мы не будем комментировать эту ситуацию». Нелепо и смешно», — заключила собеседница RT.

Мнение юриста

Специалист в сфере защиты прав потребителей Яна Бондаренко прокомментировала инцидент в «Магадане». По её словам, сотрудники ресторанов, которые отказываются обслуживать посетителей, действуют неправомерно.

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«Ресторан обязан пускать любых лиц, которые к ним пришли, естественно, если посетитель не находится в состоянии какого-либо опьянения, — пояснила юрист. — Ресторан — это публичная общественная организация, и они обязаны оказывать услуги любому, кто к ним обратился. Как метро, как автобусы и так далее. Если человека не пускают, но он хочет туда попасть, он может вызвать полицию».

Бондаренко добавила, что исключение могут составлять случаи, когда в заведениях проходит закрытое мероприятие и вход туда осуществляется по пригласительным билетам.

«Если мероприятие открытое, человека должны пустить, даже если он не выполнил какие-то требования, выдвинутые заведением. Например, в случае, если установлен, скажем, белый дресс-код, а человек пришёл в чёрном, его не имеют права не пустить», — утверждает эксперт.

По её словам, в случае безосновательного отказа сотрудников заведения обслуживать посетителя тот может обратиться с жалобой к руководству ресторана, а также в Роспотребнадзор или в полицию.

«Человек может подать жалобу и, возможно, ему сделают какую-то компенсацию за моральный ущерб, например, предложат бесплатный ужин на двоих. Если же человек пойдёт в суд, то он тоже может взыскать с заведения какие-то деньги. Вопрос, какие. Это уже будет решать суд», — подытожила Бондаренко.