«Погода способствует быстрому распространению вируса»: врач рассказал об особенностях свиного гриппа в России

Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. Среди штаммов преобладает А (H1N1) — так называемый свиной грипп, вернувшийся в страну после 13-летнего перерыва. По словам медиков, нынешняя вспышка заболевания отличается и от эпидемии 2009 года, и от пандемии коронавирусной инфекции. Чем именно — рассказал RT Андрей Осипов, главный врач Домодедовской центральной городской больницы.

По данным Роспотребнадзора, растёт число заболевших ОРВИ и гриппом, в том числе свиным — пациенты с таким диагнозом выявлены в 82 регионах. В последний раз вспышка гриппа А (H1N1) наблюдалась в 2009 году. Как сообщал на тот момент глава санитарного ведомства Геннадий Онищенко, только на декабрь 2009 года официально было подтверждено более 21 тыс. случаев заболевания. Всего же, по данным ВОЗ, свиной грипп привёл как минимум к 18,5 тыс. смертей в мире.

О том, чем отличается свиной грипп от COVID-19 и ждать ли нам очередной пандемии, рассказал главный врач ГБУЗ МО «Домодедовская центральная городская больница» Андрей Осипов.

— Какова ситуация с гриппом в нашем регионе сейчас и с чем связан рост заболеваемости в этом году?

— В этом сезоне мы видим высокий уровень заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом А/Н1N1. Последние 13 лет данный штамм нас не беспокоил, но в этом году он проявился.

Все штаммы циркулируют по миру с определённой цикличностью, и Роспотребнадзор постоянно следит за этим процессом. Сейчас погода в столичном регионе способствует быстрому распространению вируса — температура воздуха колеблется от -4 до +2 °С, сыро.

— В чём отличие симптоматики свиного гриппа от других ОРВИ?

— Симптомы мало чем отличаются от обычных ОРВИ: острое начало, повышение температуры, слабость, ломота в теле и головная боль. Однако свиной грипп отличается коротким инкубационным периодом — уже через несколько часов после контакта с вирусом человек может заболеть. Штамм А/Н1N1 в принципе отличается высокой контагиозностью. Но исходя из симптоматики, которая может быть похожа на COVID-19, подтвердить свиной грипп можно только после лабораторного исследования.

— Какие группы больше подвержены заболеванию?

— В отличие от вспышки 13 лет назад, когда болели в основном молодые люди, сейчас мы диагностируем свиной грипп у всех возрастных групп, в том числе у детей раннего возраста, подростков и людей старшего возраста. Заболевание протекает преимущественно в среднетяжёлой форме, но у лиц старше 60 лет или с хроническими заболеваниями — в тяжёлой.

— Какие бывают осложнения? Есть ли отличие от коронавирусной инфекции в этом плане?

— Если при COVID-19 мы наблюдаем повышенную свёртываемость крови, то есть образование тромбов, то при свином гриппе, наоборот, появляется склонность к повышенной кровоточивости. И именно это приводит к осложнениям в виде кровоизлияний в лёгкие (геморрагическая пневмония), в головной мозг и другие внутренние органы. 13 лет назад пациенты со свиным гриппом умирали от кровотечений, которые было невозможно остановить.

— Каков риск летального исхода при свином гриппе? Как лечат это заболевание?

— Сейчас у нас нет данных о случаях летального исхода от свиного гриппа, что очень радует. Лечение всех видов гриппа одинаковое — мы используем противовирусные препараты, проверенные годами практики. Большое количество пациентов лечатся амбулаторно по назначенным схемам.

Но сейчас идёт активная госпитализация детей, особенно раннего возраста, а также лиц старшего возраста с хроническими заболеваниями. Большинство госпитализируют под наблюдение врача, чтобы не допустить осложнений.

— Переболевшие коронавирусной инфекцией переносят свиной грипп тяжелее?

— Вирус COVID-19 сильно влияет на иммунитет, он ослабляет организм, особенно у людей, у которых были осложнения после коронавирусной инфекции. Исходя из этого, свиной грипп у тех, кто перенёс COVID-19, может протекать тяжелее.

— На ваш взгляд, изменилось ли отношение людей к вакцинации от гриппа после пандемии COVID-19?

— Ситуация немного изменилась. Люди стали более активно вакцинироваться и от гриппа, и повторно от коронавирусной инфекции. Но важно завершать вакцинацию своевременно — в сентябре и октябре. Иммунитет после прививки формируется в течение двух недель. Таким образом, к началу сезона гриппа организм уже будет защищён.

Можно, конечно, прийти на прививку и в ноябре, и в декабре, но риск, что человек за две недели после вакцинации заразится и всё-таки заболеет, высок.

Однако лучше иметь даже небольшую защиту, чем вообще её не иметь.

— Насколько в принципе эффективна вакцинация от гриппа?

— Российская вакцина выпускается каждый год под те штаммы, которые, по данным Роспотребнадзора, будут преобладать именно у нас. Это повышает её эффективность. По нашей статистике, привитые болеют, но легко — симптомы наблюдаются пару дней. Мы должны понимать, что прививка прежде всего защищает от тяжёлого течения заболевания и осложнений. Непривитые люди болеют тяжелее, чем вакцинированные.

— Грозит ли нам эпидемия свиного гриппа?

— Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг, и сегодняшнее повышение заболеваемости эпидемией назвать нельзя. Даже на примере Московской области в зависимости от муниципалитета мы видим разные цифры: где-то показатели высокие, а где-то они не выходят за рамки сезонных норм. Мы ожидаем снижение заболеваемости к тёплому периоду года, так как среди привитых и переболевших сформируется коллективный иммунитет.