«Стараемся морально поддержать»: в российских регионах семьям мобилизованных предлагают услуги социальных нянь

В регионах семьям мобилизованных предлагают бесплатно воспользоваться услугами социальных нянь. Пока такая инициатива действует в Ульяновской области и Республике Марий Эл — там специально обученные сотрудники могут по несколько часов в день присматривать за детьми, чтобы у матери было время отдохнуть, поработать или разобраться с повседневными делами.

Власти Марий Эл начали предлагать услуги социальных нянь семьям мобилизованных с детьми полтора месяца назад. Няни могут проводить с детьми до четырёх часов каждый день: присмотреть за ребёнком, забрать его из садика или школы, отвести на занятия в кружках. По словам представителя Комплексного центра социального обслуживания в Йошкар-Оле, так у женщин появляется время для повседневных дел и работы.

«Пока этой услугой пользуется небольшое количество семей, потому что мы не так давно начали эту работу. Но всем, кто к нам обращается, мы стараемся помочь. У нас этим занимаются исключительно специалисты по социальной работе, и к каждой семье прикрепляется отдельный сотрудник. Это делается для того, чтобы детям не приходилось каждый раз привыкать к новому человеку», — объяснила собеседница RT.

Перед тем как няня начнёт помогать семье, она встречается с мамой и детьми для обсуждения их потребностей, оформляет доверенность, чтобы забирать ребёнка из садика или школы, знакомится с педагогами. Няни приходят и в рабочее, и в нерабочее время, поскольку многие женщины трудятся посменно.

«Мамам, конечно, бывает тяжело, и часто при знакомстве мы видим слёзы на глазах. Мы стараемся морально поддержать, понимаем, ведь они остались без опоры, без крепкого мужского плеча. Дети, в свою очередь, очень спокойно реагируют на нянь, быстро привыкают к ним», — отмечают представители центра социального обслуживания.

Помощь матерям

Ольга Ивановна — няня, помогающая семье мобилизованного в Йошкар-Оле. Она рассказала RT, что уже полтора месяца приходит к детям по два раза в неделю на пару часов — забирает младшего ребёнка из детского садика, затем вместе со старшим отвозит его на дополнительные занятия. Для этого власти региона предоставляют социальное такси.

«У меня сейчас только одна семья, а вообще я специалист по социальной работе, то есть я на своей основной работе занимаюсь ещё и документами. В этой семье двое детей, но старший приходит из школы сам — он учится во втором классе, семья живёт недалеко от школы. Потом я отвожу ребят в бассейн и дальше веду домой к маме.

Всего на это уходит около двух часов, но это всё равно большое подспорье для матери, которая работает и в силу занятости не может детей отводить в бассейн или в кружки. Её мужа мобилизовали полтора месяца назад, сейчас он уже находится в Херсонской области, в зоне боевых действий», — говорит Ольга.

Мать детей, за которыми присматривает социальная няня, была рада этой помощи, а также рассказала, что в Министерстве соцразвития сделали занятия в бассейне бесплатными.

Присмотреть за детьми

Семьям мобилизованных в Ульяновской области тоже предлагают услуги социальных нянь — в начале ноября 50 женщин прошли профессиональную переподготовку, чтобы помогать матерям, чьи мужья отправились защищать Донбасс.

В беседе с RT представитель Министерства социального развития Ульяновской области подчеркнул, что такая мера поддержки нуждающихся категорий граждан предусмотрена федеральным законодательством.

«У нас есть федеральный закон 442-ФЗ, в котором определены обстоятельства, при которых гражданин признаётся нуждающимся в социальном обслуживании. Есть разные ситуации, в том числе няня бывает нужна, если мобилизовали супруга женщины, у которой есть маленькие дети.

Это может быть как кратковременный уход за ребёнком, чтобы мама могла сходить куда-то по делам, когда это нужно, так и наоборот: социальный работник может сходить в магазин, чтобы мама с детьми не ходила», — перечисляет собеседник RT.

По его словам, сейчас в области услугами социальной няни пользуются шесть семей. Услуга предоставляется бесплатно три раза в неделю по часу — с 08:00 до 17:00. Сотрудницы, помогающие семьям мобилизованных, проходят обучение и сертификацию по проекту «Профессиональные няни — детям».

«Вообще, няня — это неофициальное название, по факту это работники, которые оказывают услугу по присмотру за детьми. Есть различные программы переподготовки, которые проходят няни, прежде чем начать помогать семьям», — объясняет специалист Министерства социального развития Ульяновской области.

Пока семьям мобилизованных в Ульяновской области предоставляют нянь только государственные социальные службы. При этом в регионе действуют и некоммерческие организации, которые планируют присоединиться к инициативе с 2023 года — к ним, в частности, относится региональное отделение Красного Креста, отметил представитель министерства.